Захват Капитолия в США – провокация против Трампа
В новом выпуске видеоблога речь зашла о штурме Капитолия, который стал эффективным медийным фоном для политического уничижения Дональда Трампа со стороны владельцев денег, подконтрольных им СМИ и соросовской антифы.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:25 — О штурме Капитолия
01:34 — Кто организовал штурм Капитолия
02:48 — Как устроены выборы в США
04:34 — О безальтернативности выборов в США
06:47 — Политическая карьера Трампа закончена
09:18 — Как подставили Трампа со штурмом Капитолия
12:17 — Политические последствия провокации с захватом Капитолия
13:05 — Какие выводы из ситуации в США должна сделать Россия
15:39 — Подписывайтесь на канал
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
- Подводим итоги уходящего года и с Наступающим Новым 2021 годом!
- Кто на самом деле руководит ФБК
- Арест Соболь, пролёт Ходорковского, памятник Дзержинскому
- Про госрегулирование – о росте цен на продукты и недвижимость
- Коронавирус COVID-19. Личный опыт
- Зачем ФСБ охраняла Навального
- О британском сериале «Навальный и Новичок»
- Чубайса в отставку – что дальше
- 3 вопроса к Марии Певчих
- Трамп капитулировал, месть Маккейна и румыно-американские учения
Коля уже, в своей запальчивости, в открытую встал на защиту русофоба трампа…