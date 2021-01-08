В новом выпуске видеоблога речь зашла о штурме Капитолия, который стал эффективным медийным фоном для политического уничижения Дональда Трампа со стороны владельцев денег, подконтрольных им СМИ и соросовской антифы.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:25 — О штурме Капитолия

01:34 — Кто организовал штурм Капитолия

02:48 — Как устроены выборы в США

04:34 — О безальтернативности выборов в США

06:47 — Политическая карьера Трампа закончена

09:18 — Как подставили Трампа со штурмом Капитолия

12:17 — Политические последствия провокации с захватом Капитолия

13:05 — Какие выводы из ситуации в США должна сделать Россия

15:39 — Подписывайтесь на канал

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