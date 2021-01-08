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Захват Капитолия в США – провокация против Трампа

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В новом выпуске видеоблога речь зашла о штурме Капитолия, который стал эффективным медийным фоном для политического уничижения Дональда Трампа со стороны владельцев денег, подконтрольных им СМИ и соросовской антифы.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:25 — О штурме Капитолия
01:34 — Кто организовал штурм Капитолия
02:48 — Как устроены выборы в США
04:34 — О безальтернативности выборов в США
06:47 — Политическая карьера Трампа закончена
09:18 — Как подставили Трампа со штурмом Капитолия
12:17 — Политические последствия провокации с захватом Капитолия
13:05 — Какие выводы из ситуации в США должна сделать Россия
15:39 — Подписывайтесь на канал

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/zahvat-kapitolija-v-ssha-provokacija-protiv-trampa-123173
Метки: блог, Видео
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