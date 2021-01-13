Театрально срежессированный штурм Капитолия был выгоден кому угодно, только не самому Трампу. Как амбициозный игрок Дональд Трамп попытался нарушить правила американской политической системы, но ему ясно дали понять, что этого не дозволено никому — даже президенту самой могущественной страны в мире.

Раньше шутили так: «Демократия – это власть Демократов». Имеется в виду Демократическая партия США, конечно. Представитель которой, Джо Байден, и победил недавно на выборах президента США. Теперь же эта шутка стала реальностью. Ведь прошедшие события показали одно: если подконтрольные финансовому капиталу американские СМИ назначили кого-то президентом, то этот кто-то им обязательно и станет. Вне зависимости от того, что решит народ США. И в какие суды не подавай иски, как не кричи об нарушениях – тебя всё равно заблокируют во всех соцсетях, подвергнут цензуре и остракизму. И особо хочется отметить, что на место ставят действующего (!!!) президента США.

Со дня на день Конгресс США будет обсуждать импичмент Трампу. Напомню, что это происходит уже не в первый раз. Именно поэтому Трамп и его жена Меланья так громко заявляют о скорейшей передачи власти, осуждают захват Капитолия, в котором и расположен Конгресс США.

Своим итоговым мнением о личности Дональда Трампа поделился в новом видеоблоге.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:25 — Каков Трамп как политик – с точки зрения России

00:53 — Внешняя политика Дональда Трампа

04:39 — От фамилии президента США ничего не зависит

06:07 — Внутренняя политика Трампа. Трамп – социалист?

11:42 — Об обещаниях Трампа, которые сбылись

13:17 — Зачем так подставили Трампа с Капитолием

15:41 — Почему хозяева США кинули Трампа

17:25 — Посадят или не посадят Трампа

19:34 — Итоги президенства Трампа

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