1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.1
01. 1930. Аль Капоне пытается помочь безработным, создавая свою бесплатную кухню «Большая кухня Эла для нуждающихся». Кухня обеспечивает трехразовое питание, состоящее из супа с мясом, хлеба, кофе и пончиков, что позволяет кормить около 3500 человек ежедневно
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05. 1930. Безработные получают суп и ломтики хлеба в уличной хлебной лавке, Лос-Анджелес
06. 1930. Безработные женщины получают еду от священников миссии «Новая надежда» в Нью-Йорке
07. 1930. Детройт, раздача хлеба и супа безработным
08. 1930. Длинная очередь за хлебом возле Бруклинского моста
09. 1930. Кормление бедняков во время холодов в Нью-Йорке по приказу мэра Ла Гуардиа
10. 1930. Несмотря на сильный дождь, эти безработные стоят в очереди за бесплатным хлебом на Гранд-стрит и Кристи-Стрит в Нью-Йорке
11. 1930. Нью-Йорк. Безработные выстраиваются в очередь за раздачей еды во францисканской церкви
12. 1930. Очередь за хлебом в Нью-Йорке
13. 1930. Пожилая женщина получает свой продовольственный паек на День Благодарения в Нью-Йорке, 7 ноября. Тонны еды были розданы по всей стране голодающему населению.
14. 1930. Полевые кухни американской армии реквизированы правительством для снабжения беднейших районов Нью-Йорка. 28 ноября
15. 1930. Полицейские дарят подарки нуждающейся семье в Нью-Йорке 24 декабря
16. 1930. Раздача хлеба и супа голодным в Детройте
17. 1930. Реклама о том, что доступны бесплатные обеды для безработных в ресторане Willow Tree, на углу 28-й улицы и Бродвея, привела к дверям толпу голодных мужчин, ожидающих, пока их накормят. Члены полицейского управления Нью-Йорка были вызваны для поддержания порядка, когда толпа стала настолько большой, что пешеходы не могли пройти по тротуару. 13.11.
18. 1930. Толпы безработных, ожидающих входа в муниципальное здание для бесплатного воскресного обеда. Нью-Йорк
19.1930. Безработные мужчины в очереди за хлебом
20. 1930. Уильям И. Сирович и Хейвуд Браун вместе с преподобным Раймондом Норманом раздают хлеб и кофе голодным и безработным в миссии Святого Петра в Нью-Йорке 24 октября
21. 1930. Г-жа Э. Э. Ганн, сестра вице-президента Кертиса, обслуживает первого посетителя в столовой, которая была открыта при спонсорской поддержке отеля Mayflower в Вашингтоне, 27 декабря
22. 1930. Бездомная женщина у входа в метро
23. 1930. В городах США за помощью выстраиваются очереди бездомных и безработных
24. 1930. Вход в Голубую кухню в центре района агентств по трудоустройству на Шестой авеню, где в определенные часы продаются продукты по сниженным ценам для безработных. По словам президента сети ресторанов Э.Б. Родни, идея состоит в том, чтобы облегчить нынешнее состояние нуждающегося населения.
25. 1930. Миссис Оливер Гарриман, президент Camp Fire Girls, изображена в окружении игрушек, которые будут розданы бедным детям на Рождество, Нью-Йорк
26. 1930. Митинг на Уолл-стрит в Нью-Йорке, где публику призывают покупать билеты в помощь безработным
27. 1930. Ночлежка для бездомных в Цинциннати
28. 1930. Очередь в ночлежку в Нью-Йорке
29. 1930. Чикаго. Обломки из моря жизни. В квартале, предназначенном для безработных и бездомных, преобладает перенаселенность, которая сильно усугубилась из-за холодв. Вот вид на забитую спальню Убежища Армии Спасения. 26 ноября
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