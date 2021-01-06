Здравствуйте, уважаемые зрители в эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

С наступившим Новым годом.

Анатолий Александрович, вы стали звездой мейнстрима новогоднего. Ваш прогноз, который вы дали перед Новым годом продержала в Яндексе практически 4-5 дней в Топе. Люди читали. Ужасались. Потому что там вы напугали мир возможной Третьей мировой войной. Для тех кто хочет поподробней, достаточно посмотреть в интернете по запросу “Вассерман мировая война”. А я бы хотел с вами раскрыть тему сегодня, но не в качестве прогноза, а в качестве аналитики возможных отношений. Потому что, ну пускай бабка Ванга прогнозы составляет, а Вы всё-таки политический консультант. Проконсультируйте нас и наших зрителей и весь мир. По каким сценариям мы можем пойти в двадцать первом году, связанным с политическим противостоянием, а как Вы намекнули, возможно и военным.

Ну, что касается войны, то строго говоря по моим подсчётам она будет не Третьей, а по-меньшей мере Пятой мировой. Просто Третья мировая это привычный термин, хотя на мой взгляд, Третьей была Холодная война. Просто великие державы научились разменивать войны, как квартиры – одну большую на несколько маленьких в разный районах. И именно поэтому Третья мировая и считается Холодной, поскольку в ней прямых боевых действий между великими державами почти что не было. Но вот разве что Советская истребительная авиа дивизия под командованием трижды героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба, очень хорошо поработала в Корейской войне.

Но считалось, что Советский Союз в ней не участвует, лётчики шифровались корейскими и китайскими псевдонимами и не залетали туда, где сбитый самолёт мог бы упасть на территорию занятую в данный момент противником. Но кроме этого, прямого участия сил двух организаций Северо-атлантического договора и Варшавского договора друг против друга не было. Четвёртая мировая война началась немедленно после того, как Советский Союз решил выйти из Третьей мировой войны, объявив себя частью капиталистического мира…