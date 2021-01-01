5. Финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах.

как объект программирования в целях обеспечения в дальнейшем желательного самоуправления общества и управления им.

4. Социокультурные. Культура является информационно-алгоритмической системой и она вариативна (как по целям, так и по способам их достижения), в силу чего существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость и развитие общества в преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов. Поэтому культуру в политике следует рассматривать двояко взаимосвязанно:

3. Религиозно-ноосферные , нравственно-этические по их существу закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, существующих во Вседержительности Божией, — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо (т.е. В.И. Вернадский, П.Т. де Шарден, святые всех конфессий не бредили, а взаимодействовали с одним из аспектов объективной реальности; бредят те, кто отрицает ноосферу и Вседержительность Божию как реально действующие факторы бытия).

Следует признать , что жизнь людей подчинена объективным закономерностям, которые можно объединить в шесть групп:



6. Объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде под контролем взрослых либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.

Принцип юриспруденции и правоприменительной практики: Незнание законов не освобождает от ответственности. Но он охватывает и воздействие объективных закономерностей всех шести выше названных групп на людей персонально, на культурно своеобразные общества. Отрицать наличие и действие объективных закономерностей — идиотизм.

2 Глобализация — «гибридная война» за установление мировой тирании

Глобализация процесс объективно неизбежный, порождаемый биологическим единством человечества и взаимовлиянием культур, но управление глобализацией носит нравственно обусловленный субъективный характер.

Исторически так сложилось, что глобализация стала «гибридной войной» за установление глобального режима тирании и уничтожение всех с нею несогласных.



Агрессия в «гибридной войне» выражается в принуждении жертвы агрессии к нарушениям объективных закономерностей и к модификации её культуры (включая и манипуляции её политиками и деятелями культуры) таким образом, чтобы жертва агрессии по своей инициативе сама нарушала эти закономерности и вследствие этого несла бы ущерб вплоть до катастрофического и самоубийственного.



Защита от такого рода агрессии в «гибридной войне» — формирование своей культуры и прежде всего субкультур семейной жизни и системы образования, а также субкультуры кадровой политики так, чтобы объективные закономерности всех шести групп защищали развитие общества в преемственности поколений.



Просвещение, транслируемое за пределы собственной культуры — средство поглощения агрессии.



3 Арсенал «гибридной войны»

В «гибридной войне» всё, что работает на реализацию целей политики, может употребляться в качество оружия или средств защиты. Все такого рода средства могут быть сведены в следующую иерархию.

Первый приоритет — методологический (гносеологический). По сути это методология познания и творчества — гносеология (теория познания), выражающееся в практической деятельности учение о том, как человек познаёт Мир и реализует своё творческое начало.

Второй приоритет — историко-алгоритмический. История — это реализовавшаяся психодинамика череды многих поколений людей, образовывавших культурно своеобразные общества прошлых времён. Алгоритмика социальной психодинамики всегда несёт многовариантность будущего, но она всегда реализует только один единственный вариант, выражая себя в фактах истории, которые имеют точную хронологическую привязку. Поэтому информация хронологического порядка следования фактов и явлений — скелетная основа для понимания истории и выражения в ней психодинамики. Второй приоритет — историко-алгоритмический — также включает в себя разного рода «социальную магию» — практики биополевого воздействия на психодинамику общества, позволяющие активизировать те или иные компоненты психодинамики путём диалога индивида с ноосферой Земли и Богом.

Третий приоритет — фактологический, фактоописательный. В него попадает вся фактология всех отраслей науки и техники, все научные теории, вероучения, идеи. По отношению к обществу это приоритет, на котором с позиции той или иной концепции организации жизни общества, человечества формируются воззрения всех партий, идеологий, вероучений. Во многом он формируется под воздействием культурной политики государственной власти и политики средств массовой информации.

Четвертый приоритет — экономический. Информация финансово-экономического характера, соответствующие процедуры (финансовые инструменты), государственные и мировые деньги, цены и их соотношения, институты котировки стоимости всего и вся.

Пятый приоритет — средства геноцида и защиты от него



Подрыв генофонда, ослабление потенциала развития и уничтожение будущих поколений. Мотивация к насаждению всего этого проста — биологически выродившиеся рабы-невольники не обладают потенциалом личностного и общественного развития, позволяющим им жить свободно без «опёки» рабовладельцев. В числе таких средств — алкоголь, табак, наркотики, генная инженерия, разврат.



Если средства пятого приоритета использовать во благо, то это — совокупность мер по переходу цивилизации к здоровому образу жизни, гарантирующему улучшение медико-биологических статистик в преемственности поколений.



Шестой приоритет — военное оружие. Его применение или угроза применения (принуждение к чему-либо на основе угрозы) единственно и воспринимаются самыми недалёкими людьми как проявление реальной власти и как основа управления в режиме «не хочешь — заставим».

* * *

Быстродействие названных средств воздействия растёт от первого приоритета к шестому, необратимость результатов применения растёт от шестого к первому. Иерархия приоритетов обобщённых средств управления / оружия именно такова, как она представлена выше. Шестой приоритет подчинён пятому: если армия перепилась, накурилась или обкололась, то даже самое лучшее оружие, находящееся у неё на вооружения, не позволит ей защитить её страну, поскольку в наиболее мягком для них варианте развития событий «бойцы» протрезвеют уже в плену.

Пятый приоритет подчинён четвёртому: наркотики надо произвести, а их внедрение в культуру реализуется по принципу «где не пройдёт могучее войско — пройдёт осёл, навьюченный золотом», над которым властны более высокие приоритеты, определяющие кому, за что и сколько и как платить. Кроме того, и создание новых средств шестого приоритета требует высокоразвитой культуры хозяйственно-финансовой деятельности (четвёртый приоритет) и научного прогресса (третий, второй и первый приоритеты).

Четвёртый приоритет подчинён третьему: почти все действия в сфере экономики и финансов имеют своё «научное обоснование». Но одно из назначений экономической теории, как Дж.К. Гэлбрейт заметил ещё в 1973 г., — формирование единообразного поведения множества клерков в соответствии с заданными хозяевами системы принципами её функционирования.

Третий приоритет подчинён второму, поскольку появление научных теорий и лженаучных учений, «кастинг» и продвижение теорий и лжеучений в систему образования и в культуру протекает в русле алгоритмики психодинамики общества.

Все названные ранее приоритеты обобщённого оружия — средств защиты в гибридных войнах изначально подчинены первому приоритету, поскольку неспособность производить необходимые знания с нуля, делает людей и общества заложниками тех, кто навязывает им те или иные мнения, исходя из своих нравственно обусловленных интересов. Способность производить самостоятельно знания с нуля делает людей и общества независимыми, полноценно суверенными.

4 Патриотизм, глобализация и суверенитет

Патриотизм включает в себя три компоненты:



определённые идеалы, образующие собой мечту о будущем — светлом, правильном с точки зрения нравственных стандартов индивида;



знания и навыки, необходимые для того, чтобы воплотить эту мечту в жизнь и сделать идеалы реальностью;



самоотверженная готовность положить собственную жизнь и даже пожертвовать другими людьми (включая и самых близких) ради того, чтобы эти идеалы воплотились в жизнь.



Если чего-то одного из этих трёх компонент нет, то нет и патриотизма, хотя демагогия на патриотические темы может быть весьма пафосной, искренней и возбуждающей благонамеренных недоумков.

Политика может включать в себя три потока действий:



внутренняя — направлена на достижения целей в пределах юрисдикции государства;



внешняя — направлена на достижение целей в отношении других государств;



глобальная — направлена на достижение целей в отношении человечества в целом.



Нормально, если внутренняя политика является основой внешней, и обе они лежат в русле глобальной. Поскольку глобализация как «гибридная война» — объективная данность, то если государство не имеет своей собственной концепции глобализации, то оно обречено быть жертвой или объектом чужой глобальной политики и не может быть суверенным.



Поскольку многие внутренние проблемы — следствия процессов, порождённых глобализацией, то если государство не имеет собственной концепции глобальной политики, и не строит все три потока политики в соответствии с нею, то оно не способно обладать суверенитетом во всей его полноте.

Полнота суверенитета — самостоятельное восприятие глобальных проблем и проблем регионального и внутригосударственного уровня, влекущее за собой постановку и решение управленческих задач на основе выработки глобальной, внутренней и внешней политики, реализацию которой поддерживали бы объективные закономерности всех шести групп.

5 Научно-методологическое обеспечение социального управления

Сказанное выше означает, что обеспечение гармонии взаимодействия цивилизации и Мироздания, внутренней гармонии культурно своеобразных обществ и их развитие требует:



научно-методологического обеспечения государственного управления, которое давало бы практически реализуемые знания обо всём, что было вкратце представлено в предшествующих разделах 1 — 4;



это научно-методологическое обеспечение должно входить в стандарт всеобщего образования в некотором базовом виде, а в системе высшего профессионального образования оно должно изучаться и осваиваться углублённо;



к работе на должностях, придающих властную силу подписям и изустным распоряжениям, а также в техническом аппарате государственной и бизнес- власти, разрабатывающем управленческие решения разного рода, не должны допускаться люди, которые не владеют такого рода научно-методологическим обеспечением социального управления.



И.В. Сталин за несколько дней до его убийства говорил по телефону Дмитрию Ивановичу Чеснокову: «Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве. Но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим всё дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!..»

Этого не понимают ни депутаты Думы, ни сенаторы, ни представители иных ветвей власти. Это означает, что до уровня миропонимания И.В. Сталина они не доросли, вне зависимости от того, как они к нему относятся.

Глобализация в её исторически сложившемся виде — неизбежно самоубийственна для человечества. «Животное начало», выражающее себя во вседозволенности врождённой морали, характерной для всех стадно-стайных обезьян, к которым принадлежит и человек (если вывести из рассмотрения его «Божественное начало») и научно-технический прогресс несовместимы, поскольку во внутривидовой конкуренции особей и групп за «лучшее место под солнцем», протекающей под властью врождённой морали стадно-стайных обезьян, обязывающей ко вседозволенности и сопутствующей ей безответственности, неизбежно будут применены, порождаемые научно-техническим прогрессом средства, способные уничтожить сложившуюся биосферу вместе с экологической нишей биологического вида «Человек разумный».

Альтернатива этому — одна единственная: воплощение в жизнь того, что издревле называется Божественное начало в человеке. Иначе это может быть выражено в словах: творческий потенциал всех и каждого реализуется осознанно волевым порядком под властью диктатуры совести.



Совесть — это врождённое религиозное чувство, действующее помимо вероучений, а подчас и вопреки их догмам и традициям. Альтернативная концепция глобализации, выражающая патриотизм и суверенитет России именно таким образом, должна быть ориентирована на достижение этого качества жизни в глобальных масштабах.

Если в индивиде нет хотя бы чего-то одного из триединства совести, воли, творчества, осуществляемого волевым порядком под властью диктатуры совести, то нет и человека: есть человекообразная особь, недолюдок. Такая цивилизация права на существование не имеет, поскольку Человек разумный — не часть фауны в биосфере Земли, а особое царство.

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Психодинамика общества (социальной группы) — это когда все делают, что хотят или с чем согласны, и не делают того, чего не хотят, а в результате получается то, что получается. Носителями алгоритмики и информационного обеспечения работы психодинамики общества являются биополевые образования, порождаемые людьми, именуемые «эгрегорами». Отрицать излучение людьми биополей и их взаимодействие друг с другом посредством биополей — это шизофрения: физику признают, а её проявления в биологии и в жизни обществ — отрицают.

Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. — М.: Прогресс. 1976., гл. 1. (J.K. Galbraith. «Economics and the Public Purpose». 1973).

Это требование может стать актуальным, если человек сталкивается с шантажом как средством остановить его деятельность или придать ей иной характер (в том числе и при вербовке). Кроме того, в ходе военных действий оно может быть актуальным и без шантажа. Может сложиться такая обстановка, что командир обязан послать самых лучших, самых уважаемых и любимых им людей на верную погибель потому, что другие — хуже подготовленные или как-то чуждые ему психологически — не справятся с возложенными на них задачами.



Он бы с радость лёг костьми сам вместо них, но он не может разделиться на несколько «ипостасей» (дублей) и потому вынужден посылать на верную погибель самых лучших, самых близких, не имея права скорбеть о них до Победы или до собственной гибели. И по приказу таких командиров люди готовы идти на верную смерть не только «за Родину вообще», но потому, что командир для них — БАТЯ, а не их соубийца, наряду с врагом и мало отличимый от врага в организации повседневной службы.

«Как животное отличается от растенья осмысленною побудкою и образует особое царство, так и человек отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и совестью и образует не род и не вид животного, а царство человека» — В.И. Даль.

ВП СССР



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