„О текущем моменте” № 1 (133), 2018: Социокультурный кризис России и стратегия выхода из него-1

Эти обстоятельства ставят нас перед необходимостью выработки и проведения в жизнь стратегии развития страны, в которой должны быть жизненно состоятельным образом определены функции общества и функции государства, реализация которых обеспечит преодоление кризиса.

Если говорить о последних примерно 30-40 годах нашей истории, то они характеризуются тем, что большинство проблем, имевшихся к началу 1980‑х гг., не были разрешены, многие проблемы, угнетавшие СССР, были усугублены в постсоветские времена, а к прежним проблемам были добавлены новые.

Т.е. необходимо выявлять проблемы, выявлять их генераторы, разрешать сами проблемы, искоренять и подавлять их генераторы. Но делать это необходимо так, чтобы не создавать при этом новых проблем, с которыми придётся иметь дело будущим поколениям.

Наша страна переживает затяжной (по сути многовековой 1 ) кризис, который выражается во множестве проблем во всех сферах жизни общества. Обилие этих проблем, их взаимное переплетение, непрестанное их воспроизводство в преемственности поколений соответствующими «генераторами проблем», если не кривить душой, угрожает в будущем не только существованию России как государства в какой бы то ни было организационно-территориальной форме, но и жизни всех народов нашей страны и развитию каждого из них . Те отдельные достижения, которые реальны либо фальсифицированы и только представлены в качестве реальных, кризиса и его дальнейшего обострения не устраняют.

5. Как можно защитить будущее страны и мира от такого рода деструктивной культурной политики государства 21

1. Оценка положения дел в стране и потребностей на будущее 1



Однако для выработки и реализации такого рода стратегии развития страны, прежде всего следует признать следующие утверждения:



Если страна борется за выживание в условиях затяжного кризиса, то это означает, что кризис порождён господствующими (статистически преобладающими) в обществе и, прежде всего, во властных социальных группах мировосприятием и миропониманием, которые в прошлом на протяжении многих десятилетий реализовывали себя в спектре управленческих решений (прежде всего в сфере государственного управления), сформировавших нынешнее качество жизни.

Разрешение проблем, в совокупности образующих кризисное качество жизни общества, и искоренение генераторов проблем в принципе невозможно на основе этого ныне господствующего мировосприятия и миропонимания, воспроизводимого в новых поколениях системой образования, информационной политикой СМИ, деятельностью всех направлений художественного творчества — от официального искусства до всевозможного неофициального «андеграунда» подростково-молодёжных субкультур.



Соответственно этим двум утверждениям вся исторически сложившаяся система гуманитарно-обществоведческих дисциплин, преподаваемых в школах и вузах России, по их содержанию (смыслу) является одним из корневых генераторов2 всего множества проблем страны.

В качестве примера бредовости исторически сложившегося гуманитарно-обществоведческого образования рассмотрим ключевую по значимости затронутой в ней тематики фразу из вузовского учебника политологии: «государство — это концентрированное выражение идеи политического»3.



Как её можно однозначно понять и соотнести с жизнью? и как жизнь можно соотнести с нею? — При попытке понять эту фразу как фрагмент научного текста, неизбежно встают вопросы, на которые в учебнике нет и не может быть ответов:



в каких единицах, как и посредством чего измеряется «концентрация идеи» вообще и в процессе её выражения в каждом конкретном случае, в частности (в России, в США в других странах)?



как феномен «политического», существующий в объективной реальности, трансформируется в «идею политического», возникающую и существующую в психике познающего субъекта?



каким набором характеристических параметров, которые способны воспринять независимые наблюдатели, характеризуется феномен «политического» вообще и в конкретике его проявлений в разных странах мира и в разные эпохи?



Эти вопросы естественны для подхода к научному тексту (тем более — к тексту учебника) с общенаучных познавательно-методологических позиций.

Однако, многие гуманитарии-обществоведы всегда были весьма далеки от общенаучных познавательно-методологических позиций и, будучи невольниками своего субъективизма и порождаемых им иллюзий, по сути являются шарлатанами, а не учёными и не учителями и наставниками детей, подростков, молодёжи (прежде всего студенческой).

Поэтому эти же вопросы, без ответов на которые однозначное понимание текста невозможно, — в культуре толпо-«элитаризма» недопустимы по отношению к авторитету гуманитарно-обществоведческих «научных» дисциплин в их виде, исторически сложившемся в культуре Запада и России, потому, что постановка такого рода вопросов и безответность «светил науки» разрушает в обществе «авторитет» гуманитарно-обществоведческих дисциплин и сообщества их представителей как одного из социокультурных институтов.

Последнее обстоятельство связано с тем, что В.И. Ленин называл «партийностью в науке».



Если в жизни общества этот фактор действует, то бо́льшую часть общества и, в особенности, его правящую «элиту» интересует не истина, не освобождение культуры общества от исторически накопившихся заблуждений и заведомой лжи, а обоснование авторитетом науки сложившегося порядка вещей, нравственно обусловленных политических намерений правящей либо оппозиционной «элиты» на будущее и политического курса, в результате проведения которого намерения на будущее должны воплотиться в жизнь4.



Жертвами «партийности» в науке в первую очередь становятся именно гуманитарные дисциплины, причём как те их направления, которые обслуживают политику правящей «элиты», так и направления, которые обслуживают оппозицию (что касается оппозиции, то в её науке «партийность» тем более убийственна по отношению к Правде-Истинне, чем сильнее вожделение «элиты» оппозиции в кратчайшие сроки разрешить проблемы общества по возможности «простыми средствами».

В таких условиях «авторитет науки» как социальный феномен:



является продуктом политтехнологий на основе «кастинга» как новых теорий, так и кандидатов в «светила» науки, исходя из тех или иных нравственно-идеологических пристрастий,



а не следствием соотнесения с жизнью мнений, высказываемых исследователями социальных проблем, на основе принципа «практика — критерий истины», одним из аспектов которого является предсказуемость последствий применения теории к выявлению и разрешению проблем общества и людей персонально.



Но в таких условиях гуманитарно-обществоведческие дисциплины представляют собой некий свод намёков, однозначное понимание которых в принципе невозможно, вследствие чего на их основе в обществе не может сформироваться и эффективная управленческая субкультура, объединяющая управленцев всех сфер деятельности.

Эти свойства исторически сложившихся на Западе и в России гуманитарно-обществоведческих дисциплин обращают практическое пользование таким гуманитарным «знанием» в субъективно осваиваемое искусство, сродное шаманизму.



Поскольку освоение искусства пользования такого рода знаниями в форме намёков обусловлено субъективизмом обучающегося и преподавателя-толкователя, а успехи в полноценном проникновении за завесу намёков (особенно успехи стратегического масштаба) статистически редки, то на основе недопонимания теорий-намёков массово процветает шарлатанство как в сфере самих гуманитарно-обществоведческих дисциплин, так и в сфере оказания консалтинговых услуг управленцам в органах государственной власти и в экономике.

Одно из признаний в шарлатанстве такого рода, исходящее с вершин власти постсоветской России, принадлежит бывшему советнику президента Б.Н. Ельцина по вопросам экономики, а позднее — вице-премьеру и министру финансов — А.Я. Лившицу (ныне покойному):

«…Замечу: у нас есть только Кудрин5. А Кассандрина6 нет. Того, кто мог бы точно угадывать нефтяные цены, курс доллара, “ЮКОСы” и всё остальное. Экономика, однако. Похожа на женщину. Её разве поймёшь?»7

Ещё одно такого рода признание в шарлатанстве высказал ныне действующий вице-премьер А.В. Дворкович в выступлении перед студентами Московской финансово-промышленной академии:

«…Я прежде всего экономист. Экономисты любят задавать вопросы, но не любят отвечать. Поскольку ответов не знают (выделено жирным нами при цитировании: ВП СССР) — знают только варианты ответов. То, что сегодня кажется правильным, завтра становится совершенно неправильным. По этому поводу существует шутка: экономистов придумали для того, чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики.

Конечно, есть экономисты, которые предсказали кризис, происходящий сейчас во всём мире. Но они скорее всего это сделали случайно. Выбирая среди разных вариантов прогнозов небольшое количество экспертов попало в точку. А процентов 80 не угадали и не ожидали, что такое произойдёт»8.

Но не лучше положение дел и в других гуманитарно-обществоведческих дисциплинах, и особенно, — в философии, которая фальшивит, а в ряде случаев и умышленно лжёт.

Безусловно, естественнонаучные и прикладные научные дисциплины, сложившиеся на основе естествознания, отличаются от гуманитарных (обществоведческих) как по предметным областям исследований, так и по методам исследований, а также — по путям, которыми их достижения пролагают себе дорогу в деятельность людей.



Тем не менее, верификация полученных в ходе исследований результатов и высказываемых предположений во всех научных дисциплинах должна осуществляться на основе общеизвестного и безальтернативного принципа «практика — критерий истины».



В противном случае, научные дисциплины, в которых этот принцип осознанно либо бессознательно игнорируется либо подменяется какими-то другими принципами (например, абсолютизацией требования воспроизводимости результата независимыми исследователями, что объективно далеко не всегда возможно, особенно в гуманитарной сфере, поскольку в ней многое — выражение уникальности психической деятельности людей) — обособляются от действительной науки, вследствие того, что накапливают лженаучность.



А применение в практической деятельности рекомендаций, даваемых их лженаучными школами, становится либо невозможным, либо сопровождается непредсказуемыми сопутствующими эффектами, избыточно часто, — негативными.

Обособление и взаимная изоляция обществоведческих (гуманитарных) дисциплин породила «кризис фрагментации» обществознания9. К.Х. Момджян (философский факультет МГУ) характеризует его следующим образом:

«…кафедра социальной философии философского факультета МГУ провела видеоконференцию с кафедрой социальной философии Петербургского университета на тему «Актуальные проблемы современной социальной философии».



Задумка была такая — выяснить, какие проблемы преподаватели двух кафедр считают наиболее интересными, сопоставить эти предпочтения, обнаружить темы, вызывающие взаимный интерес и обсудить их в режиме Круглого стола.

Увы, обсуждения не получилось и вовсе не потому, что нас подвела связь. Выяснилось, что у нас просто нет тем, вызывающих общий интерес.

Чтобы не быть голословным, перечислю темы, которые заявили преподаватели моей кафедры «Типология современных обществ и проблема посткапитализма», «Соотношение собственности и власти в современной истории», «Этносы и нации в глобализирующемся мире», «Цивилизационные ориентиры развития современной России». Наши коллеги из Санкт-Петербурга заявили следующие темы «Философия интимного дневника», «Философия телесности», «Философия тайны», «Философия преферанса» и даже «Философия пива»10.

С нашей точки зрения не правы философские школы обоих университетов, поскольку ни одна из них не заявила действительно ВОПИЮЩЕ АКТУАЛЬНЫХ тем:



«Философия управления качеством жизни глобальной цивилизации и России»,



«Научно-методологическое обеспечения социального управления».



Что касается тем, заявленных кафедрой социальной философии СПбГУ, то они показывают, как страшно11 далеки тамошние философы от жизни, и что проблемы общества они разрешать не намерены и не могут. Причина этого в том, что философия — «царица всех наук» — погрязла в кризисе несостоятельности исторически сложившихся в ней школ гносеологии — школ теории познания. Тем не менее, погрязнув в гносеологической несостоятельности философского официоза, СПбГУ как бы борется с лженаукой12.

Поскольку познающим субъектом является человек, с теми или иными особенностями его мировосприятия и личностными особенностями психической деятельности, то из раздела «Гносеология» любого учебника философии читатель должен получить информацию о том:



как психика личности в идеале должна работать в режимах познания и творчества?



какие в этом процессе могут быть ошибки, обусловленные как особенностями развития организма (в частности, нервной системы) индивида, так и особенностями его личностной культуры чувств и мышления и психической деятельности в целом?



как выявить в своей личностной культуре чувств и мышления и психической деятельности в целом разного дефекты, не позволяющими эффективно познавать и творить?



как устранить выявленные дефекты, чтобы повысить эффективность собственной личностной познавательно-творческой культуры?



и главное — как не убить и не извратить потенциал развития личностной познавательно-творческой культуры в последующих поколениях?



Если гносеология отказывается либо оказывается не способной осветить эту проблематику13 жизненно состоятельным образом, либо даёт её в форме неоднозначно понимаемых теорий-намёков, то она вырождается в фикцию, которая не может быть соотнесена с жизнью однозначно понимаемым образом, а жизнь не может быть соотнесена с нею.

С другой стороны, если вся эта проблематика передаётся в ведение прикладных научных дисциплин (в частности, психологии, педагогики), то в силу вариативности личностной познавательно-творческой культуры разных исследователей при отсутствии общей для них объединяющей их гносеологической субкультуры, они, даже получая те или иные жизненно состоятельные результаты исследований, в своей совокупной деятельности развивают «кризис фрагментации» обществознания.



Причём необходимо указать, что:



«кризис фрагментации» обществознания порождён не столько накоплением наукой колоссального объёма знаний о тех или иных сторонах жизни общества и людей персонально, в силу чего один человек не в состоянии освоить всё это знание;



кризис порождён взаимной несовместимостью мнений, высказанных разными исследователями, а также — и несовместимостью этих мнений (полностью либо в некоторых аспектах) с жизнью как таковой (жизнью как «вещью в себе», которая воздаёт людям разного рода проблемами за тупую приверженность ошибкам субъективизма, пытающегося её познать): причина этого — неразрешённость метрологических проблем гуманитариями. При этом вопрос о подтверждении практикой высказываемых мнений в тех или иных обстоятельствах (обстоятельства могут ограничивать достоверность мнений14) для многих исследователей гуманитарно-обществоведческой проблематики даже не встаёт (в частности по отношению к разного рода религиозным воззрениям и разногласиям).



2. Управленческий взгляд на разрешение проблемы

вредоносности гуманитарно-обществоведческих наук

Все теории управления задают структуру постановки и решения управленческих задач и отличаются друг от друга именно такого рода структурами, которые каждая из них предлагает своим потенциальным и реальным пользователям.



При таком подходе наилучшей признаётся та теория управления, аппарат которой позволяет интерпретировать в качестве процессов управления или самоуправления любые явления в Природе, в обществе, в технике, в экономике, в психике людей и в коллективной психике обществ. Такая теория в России есть. Это — достаточно общая теория управления (ДОТУ)15.

Прежде всего встаёт вопрос: Что такое культура, если рассматривать жизнь общества с позиций ДОТУ? — Ответ на этот вопрос прост: культура это — вся информация и алгоритмика (т.е. знания и навыки), которые передаются от поколения к поколению помимо генетического механизма биологического вида «Человек разумный».

Соответственно всякая культура, будучи информационно-алгоритмической системой, несёт в себе определённый набор целей и средств их достижения. Культуры (и субкультуры как составные части национальных и конфессиональных культур) отличаются друг от друга конкретикой наборов целей и средств их достижения, которые не совпадают в разных культурах и субкультурах.



Вследствие этого во многонациональном (мультикультурном) обществе необходима государственная политика гармонизации межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений16.

Все культуры возникают и развиваются в результате личностного творчества людей. Культуры деградируют под воздействием процессов биологической и личностно-психологической деградации людей, обусловленной разными причинами, включая политику государства в сферах педагогики и культуры (в указанном выше значении слова «культура»).

Исторически сложившаяся культура осваивается вступающими в жизнь поколениями большей частью бессознательно, без переосмысления на основе механизма, получившего в биологии название «импринтинг»17.



Причины освоения культурного наследия без переосмысления главным образом две:



1) отсутствие у детей и подростков необходимого личного жизненного опыта,



2) незавершённость развития структур мозга, личностной культуры чувств и мышления и психической деятельности в целом в детском и подростковом возрасте, что не позволяет давать всему, с чем сталкивается ребёнок или подросток, жизненно состоятельные оценки и предвидеть последствия тех или иных мыслей, намерений и действий — как своих, так и других людей.

Поэтому в историческом прошлом во всех обществах всегда остро стоял вопрос о защите подрастающих поколений от воздействия субкультур и их представителей, способствующих извращению личностного развития и последующей деградации личности и потомков.

Если говорить о типологии культур и субкультур, то любая из них характеризуется отношением их как информационно-алгоритмических систем к трём личностным качествам:



В жизни человек состоявшийся — это воля, реализующая творческий потенциал под властью диктатуры совести во избежание стыда.

Что касается разграничения Добра и Зла как объективных категорий, то всё, что обеспечивает развитие в смысле продвижения общества к описанному выше идеалу культуры, — объективно является Добром, а что вовлекает его на путь деградации и гибели — объективно является Злом. Развитие и деградация объективно различны.



Деградация выражается в том, что объект в силу каких-то внутренних причин перестаёт существовать, не завершив своего естественного жизненного цикла (т.е. преждевременно).



Развитие выражается двояко:



объект в естественные сроки проходит весь свой жизненный цикл в его полноте и только по завершении жизненного цикла перестаёт существовать;



объект переходит в некоторое — ранее не свойственное ему — новое качество бытия либо до естественного завершения жизненного цикла, либо по его завершении.



При этом вне зависимости от субъективизма в определении смысла терминов «развитие» и «деградация» — жизненные явления, стоящие за этими словами объективно существуют и наблюдаемы со стороны, ощутимы в жизни общества и могут быть осмыслены именно в качестве каждого из них с разной степенью достоверности — в зависимости от личностной познавательно-творческой культуры того, кто задаётся этим вопросом.

Ещё два вопроса, жизненно состоятельные ответы на которые необходимы для разрешения кризиса, это вопросы о том, что такое «государственность» и что такое «государство».

С позиций ДОТУ:



Государственность — это субкультура управления на профессиональной основе делами общественной значимости на уровнях от местного до общесоциального, субкультура управления, реализующая себя как в структурном, так и в бесструктурном способах управления.



Государство это — государственность в определённом выше смысле, а также — население, живущее под властью этой государственности и воспроизводящее её в преемственности поколений, плюс территория, акватория и воздушное пространство, на которые монопольно и безальтернативно распространяется юрисдикция соответствующей государственности.



В таковом качестве государство выступает как субъект международного права. И никаких «концентрированных выражений идеи политического» в жизни реально нет. Что касается политики государства, то в общем случае рассмотрения она включает в себя три составляющие:



глобальная политика — действия, направленные на достижение определённых целей в отношении всей глобальной цивилизации, всего человечества;



внешняя (международная) политика — действия, направленные на достижение определённых целей во взаимоотношениях с другими государствами;



внутренняя политики — действия, направленные на достижение определённых целей в пределах своей юрисдикции, включая защиту от глобальной и внешней политики других государств и трансгосударственных образований (политических и иных мафий, транснациональных корпораций и т.п.).



Во внутренней политике решающей является политика в сфере педагогики — субкультуры зачатия, вынашивания, воспитания и образования будущих поколений.

При этом внешняя и внутренняя политики должны развиваться в русле глобальной и поддерживать её. В противном случае неизбежны проблемы, проистекающие из нарушения приоритетности целей управления и связанных с ним концептуальных неопределённостей и конфликтов разного рода частных управлений.

Что касается взаимоотношений и функций государственности и общества, а также характера взаимоотношений людей в обществе, всё довольно точно охарактеризовал ещё в XIX веке 16‑й президент США Авраам Линкольн (1809-1865):



« Законная задача правительства (т.е. государственности: ВП СССР ) — делать для сообщества 18 людей всё то, что им нужно < для развития: наше добавление при цитировании > , но что сами они, выступая каждый в своём индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не могут сделать хорошо » 19 .



Кроме того, приведённой формулировке задач государственности А. Линкольн придал уточняющее дополнение: « Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами » 20 .



Выразил он своё мнение о норме — идеале — человеческого общежития: «Я не хотел бы быть рабом, и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает моё понимание демократии»21 (за такое понимание сути демократии-народовластия и суверенитета общества — его и убили; это его высказывание делает правомерным наше добавление о развитии в первый высказанный им принцип).



Соответственно такому взгляду, одна из задач государства — выработка и проведение в жизнь культурной политики, т.е. осуществление осмысленного воздействия на культуру как на информационно-алгоритмическую систему с целью воплощения в жизнь идеала:



1) освоение познавательно-творческого потенциала всеми,



2) воспитание всеми воли к началу подросткового возраста (когда пробуждаются инстинкты половые и стадно-стайного поведения, поскольку воля — единственное средство, способное сдержать их проявления в неуместных обстоятельствах),



3) сохранение всеми совести и стыда на протяжении всей жизни.

Но реально государственность может решать эту задачу только при соответствующей инициативе, исходящей из общества.

Нравственно порочная государственность склонна подавлять и искоренять такого рода инициативы, исходящие из подвластного ей общества, что только способствует генерации новых проблем и обострению прежних, в результате чего кризис может только усугубляться…

В таких обществах неизбежен конфликт нравственно-порочного лжепатриотизма и «элиты» и праведного истинного патриотизма некоторой части общества.

Внутренний Предиктор СССР

1 — 2 марта 2018 г.

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1 См. работу ВП СССР «Смута на Руси: зарождение, течение, преодоление…».

2 Термин «корневой генератор» означает, что он порождает множество следствий, которые в свою очередь являются генераторами других проблем.

3 Тавадов Г.Т. Политология: Учебное пособие. — М.: ФАИР-ПРЕСС. 2001. — 416 с. — С. 85. И это — не какой-то один особо дефективный учебник. Все они в России такие запредельно дефективные — как школьные учебники «обществознания», так и вузовские по всем разделам социологии и её приложений.

4 О том, как «партийность науки» воздействовала на развитие науки в советские времена, писал академик А.И. Анчишкин (1933-1987): «Следует признать со всею определённостью, что экономическая наука да и общественные науки в целом оказались не готовыми к ответу на вопросы, поставленные XXVII съездом партии, январским (1987 год) Пленумом, всем ходом нашего развития.



Многие фундаментальные проблемы развивающегося социализма приходится решать сегодня эмпирически, методом «проб и ошибок», со всеми негативными последствиями, связанными с теоретической неподготовленностью к таким решениям. Причин сложившегося положения дел несколько, и было бы, наверное, упрощением все сводить к неудовлетворительной работе самих учёных-экономистов. Во-первых, для успешного развития экономической науки нужна чётко выраженная общественная, политическая потребность в глубоком и объективном раскрытии реальных закономерностей экономического развития, его противоречий, нужна потребность в научной истине. (…). Во-вторых, состояние последней (речь идёт об экономической науке: наше пояснение при цитировании) всегда было связано с идеологическими установками, наличием или отсутствием догм, которые часто предопределяли не только направления, ход научных исследований, но и их выводы, результаты» («Экономическая теория и практика перестройки». — «Коммунист», теоретический и политический журнал ЦК КПСС, № 5 (1303), март 1987 г., тираж 1 098 000, выходил 1 раз в 20 дней, с. 35, 36, все выделения в тексте — А.И. Анчишкина). А ведь ещё И.В. Сталин за несколько дней до его убийства в телефонном разговоре с членом Президиума ЦК КПСС, избранным XIX съездом ВКП (б) — КПСС, Д.Н. Чесноковым сказал ему прямо: «Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве. Но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим всё дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!..» (интервью Р. Косолапова, опубликованное в газете “Завтра” № 50 (211), декабрь 1997 г.). Но за 33 года, прошедших с того времени до начала «перестройки», ничего в этом направлении не было сделано, хотя было написано множество диссертаций, учебников, монографий, уйма «ученых» стала кандидатами наук и докторами наук, а некоторые — член-корреспондентами и академиками. И за прошедшие после краха СССР годы ничего не изменилось, кроме замены одной идеологии на другую.



Поэтому А.Б. Чубайс с 2003 г. — почётный доктор ИНЖЭКОНа (Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, ныне входит в состав Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов — тоже показательно: экономика и финансы разделены, хотя в нормальном обществе финансы — один из инструментов управления экономикой, в силу чего надобности в их особое выделение и противопоставлении экономики нет), хотя его заслуг перед экономической наукой и страной нет. А нанесённый им и его сподвижниками вред — огромен.

5 Министр финансов РФ в 2000-2011 гг.

6 Кассандра в цикле мифов о Троянской войне — пророчица и жрица Аполлона. Она отвергла сексуальные домогательство Аполлона, за что тот пообещал, что впредь предсказаниям Кассандры люди верить не будут. Кассандра предостерегла от кражи Парисом Елены Прекрасной и предсказала весь ход будущей Троянской войны, но троянцы не вняли.



В результате Парис выкрал Елену, началась война, Троя потерпела поражении в войне, была разграблена и уничтожена, троянцы, — те, кто не погиб в войне, — попали в рабство либо бежали в иные земли…

7 А. Лившиц: Экономика похожа на женщину. Разве её поймёшь? // Финансовые известия. 05.10.2005 г.

8 Зюзяев А. «Аркадий Дворкович, помощник президента России: “Экономистов придумали для того, чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики”» // «Комсомольская правда» от 11.06.2009 г.: http://spb.kp.ru/daily/24309.4/502853/ .

9 Этот факт официально признан ВАК РФ. См. паспорт специальности ВАК РФ 09.00.11 «Социальная философия», п. 2 — методологические функции социальной философии в системе современного обществознания. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его преодоления.

10 Момджян К.Х. О кризисе фрагментации в современной философии: https://iphras.ru/uplfile/socep/momdgyan.pdf .

11 Во всех смыслах этого слова.

12 См. выступление доктора философских наук Софьи Тихоновой «Лженаука в проблемном поле философии: проблемы идентификации» на конференции, организованной биофаком СПбГУ:

https://www.youtube.com/watch?v=N2OvJcJfo9o (37 минут демонстрации самодовольства и тема не раскрыта). Ещё одно её выступление на физфаке СПбГУ на ту же тему «Лженаука как форма мифотворчества»: https://www.youtube.com/watch?v=nQwOd_IIruM (18 минут демонстрации самодовольства и тема не раскрыта). Софья Тихонова не оправдывает своего имени, поскольку о реальных проблемах и путях их разрешения в этих, довольно продолжительных, выступлениях не сказала ничего.

13 В материалах Концепции общественной безопасности эта тематика освещена в работах «Основы социологии» (том 1) и «Диалектика и атеизм: две сути несовместны».

14 В частности, «второе начало термодинамики» в его исторически известных формулировках не универсальный закон, а закон, действие которого обусловлено обстоятельствами. Т.е. «вечный двигатель второго рода» некоторым образом технически возможен, но исторически известные формулировки «второго начала» термодинамики» и комментарии к ним, блокируют размышления на эту тему. Как следствие, в глобальной цивилизации доминирует экологически недопустимая энергетика.

15 Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997-2003 гг.).

16 См. работу ВП СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе».

17 Импринтинг — неизгладимое (или трудно устранимое) воздействие на психику первого впечатления.

18 Хотя следовало сказать не «для сообщества людей», а «для общества», поскольку сообщество — это нечто, существующее наряду с обществом.

19 Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. — М.: ИТРК. 2003. — С. 83 ( http://pstgu.ru/download/1180624222.ruzvelt_besedi.pdf ).

20 Саквояж. Журнал для пассажиров Российских железных дорог. № 2/2014. — С. 22.