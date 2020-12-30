Тема «тотального дефицита», «повсеместных очередей», «абсолютно пустых прилавков» и прочих проблем, якобы присущих жизни в СССР, обсуждается на просторах Интернета в нашем Отечестве и так называемых «постсоветских странах» с жаром, зачастую превышающим страсти, которые разгораются в разговорах о современных политических событиях. Каждая из сторон приводит массу аргументов – от статистических данных различной степени достоверности до примеров из личного опыта. В ход идут даже фотографии из семейных альбомов…

Казалось бы, доискаться истины и однозначно определить, кто прав в длящейся вот уж скоро три десятилетия дискуссии, невозможно. Однако мы попробуем это сделать. А заодно – «копнуть поглубже» и разобраться с тем, кому и зачем понадобилось разрушение в СССР системы снабжения граждан всем необходимым, а также для чего это было сделано.



Для начала – разберемся со временем

Как я уже говорил выше, помимо аргументов в виде многочисленных ссылок на то, в каком именно магазине и за каким именно товаром их автору «приходилось выстоять километр, записавшись в очередь с ночи», или, напротив, длинных перечней вкусностей, которые «совершенно свободно продавались в самом обычном Гастрономе, причем за сущие копейки», спорщики все чаще используют, так сказать, наглядную агитацию. И вот что интересно... Как правило, когда в качестве доказательств предъявляются кадры, на которых и вправду запечатлены блещущие девственной пустотой прилавки и полки продуктовых и промтоварных торговых точек, вскрывается крайне характерная деталь. Абсолютное большинство таковых, если не они все, имеют совершенно четкую временную привязку. То есть, сделаны во второй половине 80-х или начале 90-х годов. И тут мы имеем дело с серьезнейшей, прямо-таки фундаментальной подтасовкой. Ведь это время, по сути дела, советским назвать уже никак нельзя, даже если говорить о периоде до 1991 года.

Начиная с прихода к власти Михаила Горбачева, был дан старт процессу целенаправленного развала СССР и уничтожения на его территории социализма, как общественного строя. Отсюда – и все действия власти. Сломать громаднейший экономический потенциал Советского Союза, накопленный за 70 с лишним лет великих строек и ударного труда всего его населения, было далеко не простой задачей. Однако захватившие в государстве руководящие посты предатели с помощью своих западных «друзей» справились с ней более чем успешно. Каким именно образом, мы подробно рассмотрим чуть ниже. Пока же определимся с главным – с целями, которые при этом преследовались.

Да, у определенного количества государственных чиновников, партийных функционеров и просто оборотистых граждан присутствовала банальная жажда обогащения, и она была удовлетворена сполна. Однако все это «работало» исключительно на низовом уровне – мелких шакалов, с довольным урчанием урывавших свои куски, где только можно. «Наверху» и планы, и задачи были куда масштабнее. Советский народ – весь, поголовно и до последнего человека необходимо было ввергнуть не просто в бедность, а в нищету. Люди, озабоченные поиском куска хлеба и ничем иным, не будут сопротивляться тому, что их страну уничтожают у них же на глазах... Увы, именно так оно впоследствии и случилось. Более того – для убийц СССР крайне важно было, чтобы эта самая нищета, пустые прилавки, невозможность купить товары даже самой первой необходимости, ассоциировались у людей именно с советским строем, правлением коммунистической партии. Параллельно созданию не то что тотального дефицита, а полного отсутствия товаров народного потребления в государственных торговых сетях, вовсю раскручивалась информационная компания насчет «закрытых партийных распределителей», «социального неравенства» и тому подобных вещей.

К сожалению, и эта задача также была выполнена – озверевшие от «колбасно-водочных» битв и общения со спекулянтами, бывшие еще советскими гражданами миллионы не поддержали осенью 1991 года последнюю попытку (пусть и крайне убогую) повернуть процесс разрушения их Родины вспять. Союз пустого холодильника и изливающего потоки лжи телевизора одержал крайне убедительную победу над здравым смыслом, который должен был подсказать, что во всем происходящем виновата не «советская власть» а исключительно конкретные ее нынешние руководители.

«Чего не хватишься – ничего нет...»

Те, кто сегодня на полном серьезе пытается говорить о «жутком дефиците продуктов» в Советском Союзе либо просто не жил в те времена (и, возможно, заблуждается добросовестно), либо пытается с помощью таких разговоров уйти от ответа на весьма каверзный вопрос: «Куда подевались колоссальные продовольственные запасы страны в тот момент, когда полки советских Гастрономов и вправду опустели?» Да, нынешнего разнообразия ассортимента в них и близко не было даже в 70-е годы. Однако определенный набор необходимых и весьма качественных продуктов имелся всегда и в избытке. Конечно же, сталинское изобилие разносолов (во время которого государству приходилось печатать плакаты, агитировавшие граждан кушать крабов) уничтожил своими вредительскими «реформами» и, прежде всего, абсолютно безумной политикой в области сельского хозяйства Хрущев. Он же на корню извел приусадебные хозяйства, тем самым взвинтив цены на колхозных рынках. Тем не менее при Брежневе основные последствия «кукурузной» катастрофы удалось преодолеть. Изобилия не было, но и не голодал никто. При Брежневе же, но уже с подачи Горбачева, в 1982 году пришлось принимать знаменитую «Продовольственную программу». Приняли – и, через пяток лет, простите за грубость, жрать стало вообще нечего. Это при том, что согласно данным официальной статистики, ее показатели были выполнены, если не перевыполнены. Как же так? А очень просто.

В моем архиве хранится диктофонная запись с одним отставным генералом из правоохранительных органов. По некоторым личным причинам имя его я называть здесь не буду, оговорюсь лишь, что в свое время должности он занимал весьма немалые – к примеру, руководил службой БХСС Чечено-Ингушетии. Впоследствии же оказался в одной из получивших независимость республик – и тоже далеко не на низком посту. И вот как этот человек описывал мне ситуацию, с которой он столкнулся в самом начале 90-х годов:



Столица республики в те дни буквально задыхалась от дефицита, в первую очередь – от дефицита продовольственного. И в то же самое время, склады расположенных в городе более чем многочисленных торговых баз прямо-таки ломились от изобилия продуктов! Я начал сам ездить по всем этим базам. Причем приезжал в район без всякого предупреждения, взяв с собой из городского управления милиции кого-то, кто хорошо ориентировался на местности, мог показать, где все эти объекты расположены. На первый же склад зашли – и я диву дался! Не то, что фурами стоят продукты, а составами железнодорожными! Чего только нет – не только тушенка, сгущенка, а и печень трески, колбаса, какая хочешь, даже икра была! Что самое интересное, руководители этих самых «клондайков» нашли себе весьма оригинальное оправдание – мол, и базы, и склады, им принадлежащие, находились «в союзном подчинении». Вот они, сирые да убогие, при полном отсутствии руководящих указаний «сверху», ума не могут приложить – что же с этим всем делать. И рады бы пустить в продажу – а ну, как к ответу призовут!

Такая вот история с географией. Это – не выдумки, а свидетельства вполне конкретного человека, находившегося в здравом уме и твердой памяти, и к фантазиям, поверьте, абсолютно не склонного. Имеются и иные подтверждения – тот же Николай Рыжков, во времена «перестройки» бывший председателем Совета министров СССР, впоследствии признавал, что существовало четкое и однозначное указание «сверху» – даже не разгружать приходившие из регионов составы с продовольствием. В конце концов, если бы в стране были реальные проблемы с продуктами, ее руководство могло (и обязано было) принять решение о товарных интервенциях из громадных запасов Госрезерва СССР. Однако никто этого не сделал. Убийцам СССР нужен был голодный и «безмолвствующий» народ – и они его получили.

СССР на вывоз

С товарами непродовольственной группы дело обстоит еще интереснее. Господа демократы и либералы из кожи вон лезут, пытаясь убеждать всех нас в том, что в Советском Союзе попросту не производилось ни нормальной одежды и обуви, ни бытовой техники, ни мебели. Короче говоря – ничего из пользующихся спросом товаров народного потребления. Приличные (то есть исключительно импортные) вещи можно было «достать по блату» либо приобрести у фарцовщиков и прочих спекулянтов втридорога. Доля правды в этом есть, но только доля. Да, был и «блат», и записи на гарнитуры и сервизы, и бойкие парни, торговавшие из-под полы малопоношенными американскими штанами. Но вот как тогда объяснить те цифры, о которых защитники «рыночных реформ» и прочей «перестроченной» чертовщины если и вспоминают, то очень нехотя, буквально со скрежетом зубовным. Среди этих самых реформ имелось, в частности, принятое в начале 1987 года решение об отмене практически всех ограничений, действовавших до этого во внешней торговле. Это-то и стало главным шагом на пути к превращению полок советских магазинов в абсолютную пустыню.

Не буду в данной статье касаться вопросов вывоза за рубеж запасов стратегического сырья – это тема для отдельного рассказа, да и разговор у нас сейчас о другом. С момента снятия барьеров на пути желающих обогатиться на переправке за кордон «негодных» советских товаров эти самые товары потекли туда даже не рекой – Ниагарским водопадом! Только в 1988 году за границу из СССР отправились полмиллиона (!) цветных телевизоров, 200 тысяч стиральных машин... Одно это напрочь опровергает убогий тезис о том, что в Советском Союзе подобные товары «не производились в достаточных количествах» либо были «совершенно некачественными». За границей, в первую очередь в Восточной Европе, наши товары, что называется, отрывали с руками! И тому была вполне конкретная причина.

Советские ТНП имели «смешную», копеечную стоимость. В сравнении со своими заграничными аналогами (далеко не всегда, кстати, более качественными и надежными) они были вообще едва ли не бесплатными! Разметали их «на ура», причем с двойной, тройной «накруткой», а то и по цене впятеро больше от той, за которую их приобретали в советской торговле оборотистые «челноки». И потянулись из СССР караваны. В Югославию, Румынию, Польшу... Последняя вообще превратилась в один громадный базар, на котором наши соотечественники продавали все и вся. На вывоз шло буквально все, что можно было вывезти – один только государственный экспорт тканей из Советского Союза моментально взлетел в 3, 5, 7 раз! А уж сколько и чего уволокли за кордон частные лица, мы уже не узнаем никогда и ни за что – таможенная статистика не велась в стране, как таковая. Впрочем, некоторые таможни все-таки пытались вести хоть какой-то учет. Цифры при этом получались жуткие, прямо-таки катастрофические. По данным только одного из постов через него на протяжении 1989 года утекло за кордон более 2 миллионов тонн (!!!) товаров народного потребления, относившихся на тот момент к категории остродефицитных. На штуки считать никто даже уже и не пытался...

Думаете, в Москве, в Кремле, в ЦК КПСС не имели об этом представления? Не могли сообразить, к каким ужасающим последствиям неминуемо приведет подобная тотальная распродажа страны? Уверен – все там прекрасно понимали и осознавали. Вот только происходящее более чем отвечало планам Горбачева и его подельников. Ничего другого предположить невозможно, если рассмотреть реакцию властей СССР на то, что в нем творилось. В 1989 году были приняты новые Таможенные правила, в которых, помимо прочего, снимались любые ограничения на вывоз из страны золота и драгоценностей. Сколько их в результате было вывезено за рубеж, насколько сказочно обогатились при этом как отдельные граждане, так и определенные структуры – этого, опять-таки, не скажет уже никто.

Разрушение советской промышленности, торговли, снабжения велось продумано и целенаправленно. При этом, позволю себе повториться, преследовались мотивы как политические, так и сугубо меркантильные. Приведу еще один конкретный пример – после «внезапной» остановки 26 из имевшихся в Советском Союзе 28 табачных фабрик, разразился настоящий сигаретный коллапс. В некоторых республиках и регионах доходило до «табачных бунтов», а на рынках банками продавались... окурки! После этого с прилавков начисто исчезли дешевые отечественные сигареты, но на их месте немедля появились импортные. Вот только стоили они впятеро, а то и вдесятеро дороже...

Дефицит и необеспеченность населения СССР как продуктами питания, так и товарами народного потребления, были созданы в период «перестройки» совершенно искусственно и с преступными намерениями теми, кто ставил своей целью уничтожение всей страны. Это – правда, подтверждаемая цифрами, фактами и воспоминаниями тех, кто жил в это страшное время. Все остальное – бесстыдная ложь и подтасовка.