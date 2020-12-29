В последнее время во многих новостных источниках часто встречается такая аббревиатура как «СПГ» - сжиженный природный газ.

Почему к нему появилось такое повышенное внимание. Дело в том, что к 2035 года Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа до 120-140 миллионов тонн в год.

Возможно задача покажется слишком амбициозной. Но если учитывать, что за какие-то десять лет с момента запуска в Российской Федерации первого завода по производству СПГ, российские проекты в мире стали одними из самых конкурентных, из-за низкой стоимости добычи газа, а также удобной транспортной логистики. То есть, имеются все основания полагать, что Россия в ближайшие годы может рассчитывать на долгосрочный рост доли на этом рынке.

Рынок сжиженного природного газа один из самых быстрорастущих сегментов мировой энергетики. Транспортировка СПГ активно развивающаяся отрасль. Она дает возможность быстро и эффективно поставлять значительные объемы голубого топлива потребителям на любом континенте. Важнейшим элементом этой технологии являются заводы по сжижению природного газа, принимающих его из магистральных трубопроводов с помощью комплекса современных технологий и отгружающих на специальный танкер. Таким образом СПГ можно поставлять любым потребителям по всему миру, а география его потенциальных маршрутов безгранична.

Теперь хочется рассказать о современном российском процессе сжижения газа на примере технологии применяемой на заводе «Сахалин-2», который является первым крупнотоннажным заводом по производству СПГ в Российской Федерации. Завод по производству СПГ включает в себя две технологические линии и объекты общего назначения. На технологических линиях осуществляется подготовка и сжижение газа. Для производства СПГ используется технология двойного смешанного хладагента, которая является самой передовой на сегодняшний день, и была специально разработана для сахалинского завода. Данная технология позволяет обеспечить максимальную эффективность производства в условиях холодных сахалинских зим. Для России открытие завода стало настоящим технологическим прорывом, открыло рынки сбыта энергоносителей, ранее недоступные. Производственный комплекс в настоящий момент производит всего 4,5% от всего СПГ в мире, но газ расписан по контрактам на ближайшие двадцать лет. И хорошая новость в том, что есть пространство для наращивания производственной мощности, есть спрос.

Стоит отметить, что благодаря разработке российскими компаниями новых технологий по производству и транспортировке СПГ, России удалось опередить США по объему поставок сжиженного газа в Европу. Российская доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев - 13%. При этом еще три года назад Россия практически не осуществляли поставки СПГ. Количество стран, которые потребляют СП