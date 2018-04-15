Космонавтика: СССР и Россия (ч. 2.2)

Китай осуществляет доставку грузов на космические аппараты уже несколько десятилетий и постоянно работает над повышением надёжности запусков. Первые ракеты «Великий поход» имели высокую вероятность отказа, однако китайцам удалось исправить этот недостаток.

В наше время (10-ые годы XXI века) передовыми странами в освоении космоса, кроме России, являются также США, ЕвроСоюз (представлен Европейским космическим агентством), Франция, Япония, Индия, Китай. Раньше мы уже сравнивали космонавтику в СССР и США ( http://inance.ru/2017/04/kosmos-ussr-usa/ ), теперь же кратко оценим состояние развития космической отрасли в каждой из космически развитых стран.

СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОСМОНАВТИКИ В РОССИИ, США И ДРУГИХ СТРАНАХ В НАШЕ ВРЕМЯ





В 2011 году Китай впервые запустил больше ракет, чем США, хотя остался далеко позади в пересчёте на общую массу полезного груза.

Китайцы уже запускают людей на орбиту (китайские космонавты зовутся «тайконавстами») и намерены создать автоматические и пилотируемые ракеты для полета на Луну и Марс.

В 2012-м году китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-9» с первой женщиной-«тайконавткой» на борту пристыковался к находящемуся на орбите лабораторному модулю «Тяньгун-1». Китайское космическое агентство считает орбитальный модуль пробным камнем перед запуском полноценной космической станции в 2020 году.

Китай в ближайшем будущем планирует развернуть собственную спутниковую навигационную систему «Бейдоу», однако её коммерческие перспективы в мировом масштабе пока также неясны. Планируется, что на орбиту будет выведено 35 спутников (на данный момент 16 из них уже запущено), а на полную мощность система выйдет к 2020 году.

Индия

Индия вкладывает много средств в развитие космической отрасли и открыто говорит о планах запуска человека в космос. Для этой цели уже выбрана ракета-носитель для выведения спутников на полярные орбиты.



Это сравнительно небольшое, но мощное средство, которое может быть использовано и для отправки полезных грузов иностранных компаний. Большая часть аппарата изготавливалась по зарубежным технологиям.

Индия — одна из очень немногих космических держав, которая самостоятельно проводит запуски спутников связи на геостационарную орбиту (первый GSAT-2 — 2003 год), возвращаемых космических аппаратов (SRE — 2007 год) и автоматических межпланетных станций к Луне и Марсу (Чандраян-1 — 2008 год, Мангальян — 2014 год), и оказывает международные пусковые услуги.

В будущем ISRO (индийский аналог NASA) планирует запуск собственного пилотируемого аппарата. Также предполагается создание индийской многоразовой транспортной космической системы нового поколения (проект «Аватар»), а в далёком будущем (после 2025—2030 гг.) — пилотируемые полёты на Луну в кооперации с другими странами или даже самостоятельно.

Также ведутся разработки и испытания суборбитального аппарата многоразового использования — проект RLV-TD.

Япония

Япония активно вела работы на Международной космической станции (МКС), уже запустила нескольких космонавтов. Национальные аппараты для выведения на орбиту H-IIA и B терпели неудачу только однажды. В то же время они не особенно привлекательны для коммерческого использования из-за высокой себестоимости. Клей Мольцт отмечает:

«За последние пять или шесть лет я много разговаривал с официальными лицами Японии и экспертами. Они считают свою космическую программу критичной для национального развития, особенно из-за её связи с высокими технологиями.



Я думаю, японцы ещё долго будут сохранять космическую мощь, и тот факт, что они продолжают вкладывать в программу пилотируемых полётов, очень показателен».

Франция

Франция по прежнему продолжает использовать ракету-носитель «Ариан», благодаря которой занимает лидирующие позиции среди стран Евросоюза. Сейчас разрабатывается ракета-носитель среднетяжёлого класса Ариан-6, первый полёт которой возможен в 2021—2022 году.



Максимальные по возможностям модификации ракеты-носителя «Ариан-5» способны выводить на низкие орбиты до 21 тонны груза, а на переходную к геостационарной — до 10,5 т.

Также значимое преимущество Франция получает за счёт удобного старта с полигона Куру во Французской Гвиане, почти на экваторе. Кроме того используется для запуска исследовательских ракет база в Ландах и Средиземноморский испытательный центр, а также имеется в наличии передвижная база, которая может использоваться в различных местах земного шара, к примеру, на острове Кергелен.

Есть в Эр-сюр-Адуре, на юго-западе Франции, минибаза с оборудованием для подготовки и запуска стратосферных аэростатов с научной аппаратурой. В 2016 году было 11 запусков: 8 с ракетой- носителем «Ариан», 2 с «Вегой», 1 с «Союзом».

Европейское космическое агентство

Международная организация, созданная в 1975 году в целях исследования космоса.

ЕКА состоит из 22 постоянных членов (2016 г.), в некоторых проектах также принимает участие Канада.

Как правило, страны имеют собственные космические программы, которые по-разному взаимодействуют с ЕКА в финансовом и организационном плане. Существуют также совместные проекты между ЕКА и национальными космическими агентствами.

В рамках ЕКА Франция (Национальный центр космических исследований c субподрядчиками Arianespace, подразделения в EADS Astrium Aérospatiale и Matra Marconi Space и др.) специализируется на эксплуатации ставшего европейским космодрома Куру, разработке и массовом изготовлении основных европейских средних и тяжёлых ракет-носителей Ариан, спутников и прочих космических систем.

Италия (Итальянское космическое агентство и её основной субподрядчик Alenia Aeronautica) создала или участвовала в создании ряда спутников, межпланетных станции, лёгкой европейской ракеты-носителя Вега и имеет уникальный в Европе большой опыт изготовления по заказам ЕКА и НАСА герметичных космических модулей: шаттловской станции-лаборатории Спейслэб, модулей Международной космической станции (МКС) «Коламбус», «Гармония», «Спокойствие», «Купол» и запускавшихся на Шаттле герметичные многоцелевые модули снабжения МКС (MPLM) «Леонардо» (затем Герметичный многофункциональный модуль (PMM)), «Рафаэль» и «Донателло».

Германия (Германский центр авиации и космонавтики с немецкими субподрядчиками в EADS Astrium Space Transportation, DASA и другими) содержит ряд главных европейских космических центров управления и подготовки (в том числе европейских астронавтов), изготавливает спутники, межпланетные станции, автоматические грузовые корабли для МКС ATV и т. д.

Основные проекты ЕКА:



Ариан — семейство ракет-носителей;



Хаббл — автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь Эдвина Хаббла (совместно с NASA);



Спейслэб — многоразовая космическая лаборатория, не отделяемая в ходе полёта кораблей США «Спейс шаттл»;



Коламбус — изначально проект отдельной орбитальной станции, реализованный в виде модуля МКС;



ATV — автоматический грузовой корабль;



и многие другие.



США

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отвечает за разработку и эксплуатацию космических программ США. Так как NASA начала свою деятельность в 1958 году, она была одной из первых в освоение космоса, а также в создании космического корабля (программа Аполлон и космическая станция Skylab).



Текущие программы: Commercial Crew Program, Beyond Low Earth Orbit Program, а также ряд беспилотных проектов, которые были созданы с целью зондирования Земли, а также Солнечной системы. В NASA также существуют исследования по изучению Марса и Сатурна.



На данный момент NASA продолжает проект Messenger Program (первый космический аппарат, когда-либо достигавший орбиты Меркурия, Юпитера и Плутона). Космический зонд предназначен для изучения Весты и Цереры, двух массивных объектов, найденных в поясе астероидов.

Если сравнить данные по космической отрасли вышеприведённых стран, можно увидеть, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по достижениях в космонавтике.

БУДУЩЕЕ КОСМОНАВТИКИ В РОССИИ

Из проектов отечественной космонавтики на ближайшее будущее можно отметить следующие.

В процессе реализации:



Семейство модульных ракет-носителей «Ангара».



Перспективная пилотируемая транспортная система.



Космодром Восточный.



Транспортная космическая система с ядерной силовой установкой.



Проект по исследованию Марса «ЭкзоМарс» (совместно с Европейским космическим агентством).



Космический телескоп «Спектр-РГ» (диапазона рентгеновских и гамма-лучей).



В ближней перспективе ожидается начало работ:



Создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса грузоподъемностью более 50 тонн.



Создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем с многоразовой первой ступенью.



Планы развития на период до 2020 года:



Продолжение эксплуатации, модернизация и дооснащение космодромов Байконур и Плесецк.



Достройка космодрома Восточный, на котором в 2016 году началась эксплуатация ракет «Союз-2» лёгкого и среднего классов.



Разработка кислородно-водородного разгонного блока для существующих и перспективных ракет-носителей.



Развитие группировки ГЛОНАСС, добавление космических аппаратов с периодом активной эксплуатации не менее 7 лет, а к 2020 году не менее 10 лет.



Разработка системы обслуживания отдельных космических аппаратов на орбитах.



Создание на базе унифицированной платформы дешёвых малоразмерных космических аппаратов для исследования космических лучей и солнечно-земных связей.



Возобновление комплексных исследований Луны с использованием автоматических космических аппаратов. К 2020 году проведение углублённых исследований Луны с окололунной орбиты и на её поверхности автоматическими космическими аппаратами, в том числе с использованием луноходов и средств доставки образцов лунного грунта на Землю, выбор районов размещения автоматических лунных баз.



Продолжение до 2020 года эксплуатации Международной космической станции.



Участие в международных космических проектах по исследованию Луны, Марса и системы Юпитера.



Создание космической обсерватории «Миллиметрон» миллиметрового и инфракрасного диапазонов.



Планы развития на период после 2020 года:



Развитие применения водорода в отечественной космонавтике и создание верхних ступеней и разгонных блоков на водороде и кислороде.



Освоение сжиженного природного газа как перспективного компонента ракетного топлива и создание ракет на этом топливе.



Создание ракет повышенной по сравнению с тяжёлым классом грузоподъёмности (в промежутке между 23 т на низкой околоземной орбите у «Протона» и 105 т у «Энергии»).



Создание парка многоразовых космических буксиров, в том числе с мегаваттной ядерной силовой установкой.



Создание единого информационного поля, которое будет обеспечиваться спутниками с лазерными каналами передачи данных.



Создание роботизированной научно-исследовательской базы на Луне.



Создание обслуживаемых спутников и средств их обслуживания.



Ввод в строй нового пилотируемого корабля.



Доставка грунта с Марса.



Организация относительно дешёвого и безопасного космического туризма.



Создание новой пилотируемой орбитальной станции, включающей отдельно летающие посещаемые модули.



В зависимости от политической и экономической ситуации в это или более позднее время могут быть осуществлены:



Создание ракет сверхтяжёлого класса (грузоподъёмностью 100—160 т).



Высадка космонавтов на поверхность Луны и/или околоземных астероидов.



Создание роботизированных баз для изучения Марса и Венеры.



Организация серийного выпуска материалов с особыми свойствами (сверхчистых и т. п.) на орбите.



Создание космических телескопов с диаметром антенн или зеркал диаметром до нескольких десятков метров.



Создание систем защиты планеты от малых и больших астероидов (по всей видимости, эти системы будут разными).



Пилотируемые экспедиции на другие планеты в ближайшее время не ожидаются. Для Марса это связано с достаточно большой длительностью полёта и недавно выявленной повышенной опасностью для организма галактического излучения, присутствующего в Дальнем космосе.



Для Венеры технические проблемы, связанные с почти земной силой тяжести и по-настоящему экстремальным климатом на планете, тоже делают экспедицию слишком рискованной и дорогостоящей на ближайшие пару десятилетий.



До остальных же планет лететь ещё дольше, чем до Марса. Тем не менее, пилотируемая экспедиция на Марс, по всей видимости состоится уже в середине века, хоть не ранее 2035 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ракетно-космическая отрасль насчитывает всего лишь чуть более половины столетия, но по своему прогрессу, развитию и масштабу она превосходит многие науки, существующие уже тысячи лет.



Человечество издавна мечтало о полётах в космос, между звёздами Вселенной, полётах к другим мирам, и для реализации этой мечты было затрачено много сил и средств.

То, насколько необходимо и важно осваивать космическое пространство, показывают многие сферы нашей жизни: это и научные открытия, и технические достижения и развитие технической мысли.



Когда человечество сможет проникнуть в самые дальние уголки Солнечной системы, достигнет самых отдалённых звёзд, то у него откроются неограниченные возможности для развития, и появится реальная возможность вступить в контакт с инопланетными разумными существами.

Так, по крайней мере, мыслили советские учёные и конструкторы космической техники. Эта же мысль вдохновляла советских художников, писателей, поэтов и музыкантов на создание книг, музыки и фильмов на космическую тематику.



По нашему мнению, главной отличительной чертой советского подхода не только к космонавтике, но к науке и труду вообще, была нацеленность государства (как минимум, до государственного переворота 1953 года — http://inance.ru/2015/02/iuda/) на развитие человека-творца, человека-исследователя. Это проявлялось в том, что:



во-первых, система образования способствовала развитию людьми своего познавательно-творческого потенциала.



во-вторых, советская культура (в данном случае, культура — это вся информация и алгоритмика, которая передается в преемственности поколений помимо генетического аппарата в готовом к употреблению виде) строилась так, чтобы поощрять развитие воли (воли как способности индивида подчинять себя и поток событий вокруг осуществлению осознанной им целесообразности).



в-третьих, декларировалась неприемлемость эксплуатации человека человеком, что было, как минимум, предпосылкой для построения действительно человеческой жизни на планете Земля.



И когда человек, воспитанный в рамках такой системы, добросовестно направляет свою волю на творческий труд — не остаётся для него ничего невозможного. Конечно, на практике этот идеал достигался далеко не всегда и не всеми. Причин этому много:



жизненная несостоятельность позднего марксизма, ставшего по сути догматической философией (когда, если есть вопрос — смотри в «священных» книгах родоначальников учения и их истинных учеников);



инертная психодинамика общества, которая продолжала порождать статистику господско-холопского поведения преобладающего большинства советских граждан, хотя идеология продвигала отсутствие эксплуатации одних другими, как уже якобы свершившийся факт;



после убийства Сталина и последовавшим за ним отступлением политической «элиты» от идеалов большевизма проблема господско-холопских отношений в обществе не только не воспринималась властью, но и всячески усугублялась: партноменклатура по сути оформилась как новый эксплуататорский класс;



жесточайшая информационно-алгоритмическая война против всего народа СССР со стороны Запада, которая также не идентифицировалась во всей своей полноте как властью, так и народом и т.д.



Но речь сейчас не об этом. Речь о культе Человека-творца и исследователя, о культе науки и космических исследований. Многие люди настолько прониклись этой идей, этой мечтой, что посвятили всю свою жизнь космосу.

А в современной России героический ореол космонавтики немного потускнел. На самом поверхностном уровне рассмотрения это проявляется хотя-бы в том, что «Федеральная космическая программа России на 2006 — 2015 гг.» отличается полным отсутствием какой-либо амбициозности. Она декларирует лишь:

«создание и использование необходимой номенклатуры космических систем и комплексов с характеристиками, соответствующими мировому уровню развития космической техники».

То есть, речь идёт только о том, чтобы не отставать слишком сильно. Да и руководство страной не горит желанием брать на себя какие-либо серьёзные обязательства в отношении развития космонавтики.

Если копнуть глубже, то суть подхода к космонавтике в современной России — так же, как и в СССР — выплывает из концепции жизнеустройства общества, основной поддержания которой является система образования, воспитания и культура общества в целом.



В СССР существовала концептуальная неопределённость в том смысле, что на место господствующей претендовали большевистская (http://inance.ru/2016/12/stalin-bolshevizm/) и троцкистская концепции самоуправления общества, использовавшие единый для них марксистский терминологический аппарат.

Потому существовала возможность воплощать в жизнь как идеалы большевизма, так и троцкизма. После государственного переворота 1953 года троцкизм хрущёвцев вывернул направление развития страны на сближение с капитализмом Запада, венцом процесса стал развал СССР.



К власти в итоге этого пришли либералы, выпестованные троцкистами хрущёвско-брежневско-андроповской эпохи (см. например, http://inance.ru/2015/06/andropov/). Либеральные младореформаторы во многом «кинули» своих воспитателей, подчинившись западным кураторам, но есть одно «НО».



Чисто психологически они мало чем отличаются от них — троцкистов прошлого: их слова также расходятся с делами, последствия чего лучше всего выразил Черномырдин:

«Хотели как лучше, а получилось — как всегда».

Таким образом, современная Россия подчинена через либералов западной концепции жизнеустройства.

Это, в частности, выражается в:



построении культуры, извращающей человеческую психику и подавляющей совесть и стыд;



организации такой системы образования, которая подавляет развитие индивидом его познавательно-творческого потенциала.



При этом развитие воли индивидом, в лучшем случае, оставляется «на произвол судьбы». В рамках такой концепции вообще какое-либо развитие затруднительно, не говоря уже о такой высокотехнологичной и капиталоемкой отрасли как космонавтика.

Поэтому все проблемы современной российской космонавтики являются закономерными следствиями порочной толпо-«элитарной» западной концепции. Пока Россия продолжает жить по этой концепции, то не следует ждать каких-то серьёзных прорывов.

Сегодняшние достижения российского ВПК, в частности, ракетный комплекс «Сармат», «Авангард», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой и т.д. были сделаны «вопреки», а не «благодаря».



К тому же, военная промышленность России все ещё во многом «выезжает» на потенциале, заложенном в советское время. Даже все перечисленные выше системы взяты с «полок» советских разработок и доведены до ума. Тут не стоит испытывать иллюзий.

Выходом из сложившейся ситуации является только саморазвитие, а особенно самообразование, что единственно может создать предпосылки для смены концепции жизнеустройства путем обретения людьми управленческой грамотности и, как следствие, концептуальной властности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Рассматривая современную и перспективную космонавтику, стоит задать один важный вопрос:

«А нужно ли вообще летать в Космос?»

С 20-х годов XX века человечеству известный термин «торсионные поля» (поля кручения), которые, согласно теории, признанной официальной западной атеистической наукой несостоятельной, позволяют переносить информацию мгновенно, причём эта информация присутствует сразу во всех точках «пространства-времени».



Несмотря на непризнание торсионных полей, даже западная наука дошла до возможности мгновенной передачи состояния (а значит и информации) на теоретическом уровне на базе квантовой запутанности (когда есть два одинаково запутанных фотона и при изменении состояния одного меняется состояние другого).

Если допустить, что теория «полей кручения» или «квантовой запутанности» (принцип один и тот же — передача информации на любом расстоянии с мгновенной скоростью) верны, то при наличии передатчика информации и знании определённых частот, на которых информация будет транслироваться, есть шанс выйти на связь с другими цивилизациями.

Если смотреть на вещи с этой стороны, тогда вся современная идеология полётов в космос — ещё один «туннельный сценарий» для человечества, по которому можно и не идти, тратя усилия и средства, хотя на нынешнем этапе космонавтика, как отрасль, тянет за собой многие другие отрасли.

ИАЦ

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