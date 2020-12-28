Сегодня речь пойдёт совсем не о знаменитых советских разведчиках, которым выдавали подобные приказы, а о простых людях. Впрочем, не только о простых, и даже не столько о советских. В связи с тем, что объём предлагаемой на освоение информации получился очень большим, не будем делать долгих вступлений, и перейдём сразу к делу. Начало этой истории было положено, по легенде, в далёком 1945 году. Интерпретаций событий, происходивших с руководителями стран Коалиции в первое послепобедное лето, существует достаточно много. Приведём выдержку самой распространённой версии событий о встрече в июле 1945 года, в Потсдаме, Сталина, Трумэна и Черчилля. Например, отсюда. Согласно источника, в один момент встречи Трумэн решил сообщить Сталину о вновь созданном в США ядерном оружии, явно с намёком на далеко идущие планы по его применению.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, наблюдавший за происходящим со стороны, так описывал происходящее: «24 июля, после окончания пленарного заседания, я увидел, как президент подошёл к Сталину, и они начали разговаривать одни при участии только своих переводчиков. Я знал, что собирается сказать президент Трумэн. Важно было, какое впечатление это произведёт на Сталина. Казалось, что он был в восторге. Новая бомба! Исключительной силы! Какая удача! Я был уверен, что он не представляет всего значения того, о чём ему рассказывали. Но на его лице сохранилось весёлое и благодушное выражение. „Ну как сошло?“ — спросил я. „Он не задал мне ни одного вопроса“, — ответил Трумэн. Черчилль посчитал, что Сталин просто не понял, о чем идет речь, но в действительности Иосиф Виссарионович был осведомлен ничуть не хуже самого Трумэна. Тем же вечером он дал указание Вячеславу Молотову переговорить с Игорем Курчатовым об ускорении работ по советскому атомному проекту.

В августе 1945 года Трумэн показал, что он совсем не блефовал, выпустив бомбы по уже практически побеждённой Японии. Посыл был явно в сторону СССР. Весь мир замер в ожидании следующей войны, уже среди бывших союзников.

Что было дальше, в современных масс-медиа описано достаточно подробно. В СССР была поставлена в особый приоритет задача по созданию ядерного оружия, качественно не уступающего аналогичному в США. Были созданы специальные структуры, курирующие данное направление работы, которые обладали неслыханным административным ресурсом. К решению вопроса привлекали лучшие умы, и по легенде, не только их. Имелось множество детективных историй о перехвате технических секретов ядерного оружия прямо из США при помощи разведки, а также использование разработок ядерного оружия, произведённых в Германии и вывезенных в качестве трофеев. Подтвердить или опровергнуть правдивость таких историй сейчас невозможно. Но в любом случае, победителей не судят – СССР в 1949 году продемонстрировал миру свой ядерный ответ. Но вероятность прямого столкновения СССР и США ничуть не исключалась. Обе стороны продолжали играть мускулами друг перед другом. И естественно, в обоих странах начали готовиться к войне.

При этом СССР была в таком положении, что несколькими годами раньше по её территории прошла другая война. Большинство самой развитой европейской части страны лежало в руинах. Практически всё, что было выстроено в годы первых пятилеток, было необходимо восстановить заново. Казалось бы, задача пережить в такой ситуации другую войну, ещё более разрушительную, была невозможной. Понесённые ранее потери не давали СССР никаких шансов. Но так ли это?

И Сталин, и его соратники хорошо для себя представляли масштабы поражений, которые могло нанести ядерное оружие, хотя бы на примере Хиросимы и Нагасаки. При отсутствии хорошо организованной системы противовоздушной обороны от Москвы могло не остаться ровным счётом ничего, включая Ставку Верховного. Но с исчезновением (уничтожением, повреждением, другим выводом из строя – не суть важно) Ставки жизнь не прекращалась. Страна то оставалась, и никоим образом под исчезновением центрального командного пункта не подразумевалась автоматическая сдача всей территории в плен. Этот сценарий наверняка был проработан, утверждены соответствующие планы действий, и предусматривались все возможности как минимум выживания страны или отдельных её районов, и как максимум ведения из них полноценной обороны и контрнаступления. Но каким образом в данном случае страна могла противостоять ядерной атаке и сохранять при этом свой промышленный, человеческий и прочий потенциал?

Ну наверное, главное, с чего тут надо начинать – в послевоенном СССР был накоплен огромный опыт по ведению войны, причём опыт на всех уровнях. За время ведения боевых действий страна превратилась в слаженный организм отточенного взаимодействия всех её внутренних органов для решения победных задач. И все потери, вызванные отсутствием должного опыта, страна испытала на себе. Как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, но у народа не было такой возможности. Люди научились буквально из ничего и в полях строить оборонные предприятия и обеспечивать их всем необходимым для выдачи продукции фронту и приближения Победы. Написано и снято на эту тему очень много. И ещё один немаловажный момент – в стране на тот момент был Вождь. После демонстрации в адрес СССР «ядерной дубинки, которая испугала этих парней», о чём в американской прессе писали очень красочно и долго, Сталин решил отойти от многих условностей, в первую очередь по скрыванию технологий прошлого (об этом чуть ниже). На кону стояла жизнь всей страны, в том числе и его личная, и возможностей эвакуации, как в своё время у Гитлера (кто не знает, он дожил до 70-х годов в Ю.Америке), совсем не имелось. В общем, было не до сентиментов, и на этой оптимистичной ноте страна начала решать задачи выживания в ядерной войне.

Практически сразу после начала Второй мировой в СССР был создан знаменитый ГКО.

ГКО был образован 30 июня 1941 года совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б). Необходимость создания ГКО как высшего органа управления мотивировалась тяжёлым положением на фронте, требовавшим максимальной централизации руководства страной. Идея создания ГКО была выдвинута на совещании 29 июня 1941 года у В. М. Молотова в Кремле, где присутствовали также Л. П. Берия, Г. М. Маленков, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян и Н. А. Вознесенский. Во второй половине дня участники совещания направились на Ближнюю дачу, где совместно со Сталиным между членами ГКО были распределены обязанности.

Совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 30 июня 1941 года Государственный комитет обороны был образован в составе: Председатель ГКО — И. В. Сталин, Заместитель председателя ГКО — В. М. Молотов, члены ГКО — К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия.

Необходимостью создания ГКО было жёсткое укрепление вертикали власти, вызванное военным временем. При каждом крупном населённом пункте создавался свой отдел ГКО, который являлся представительством Центра на месте. Распоряжения ГКО были обязательны к исполнению для всех граждан, предприятий и организаций, вплоть до карательных мер. Только так можно было обеспечить слаженное взаимодействие всех участников сложного процесса ведения войны и обеспечения тыловой поддержки, что было невозможно сделать в обычном режиме. Многие документы, исходящие из центрального ГКО, засекречены до сих пор. И есть в истории ГКО одна интересная деталь, которая даже упоминается в Википедии.

Система из трёх главных управлений при ГКО создавалась с расчётом на послевоенное развитие принципиально новых отраслей промышленности и просуществовала намного дольше самого комитета. Эта система направляла значимую часть ресурсов советской экономики на развитие атомной сферы, радиолокационной отрасли и космического направления. При этом главные управления не только решали задачи повышения обороноспособности страны, но и были признаком значимости их руководителей. Так, несколько лет после создания из соображений секретности ПГУ не предоставляло никаких сведений о своём составе и результатах работы ни в какие органы, кроме Президиума ЦК КПСС.

Что имеется в виду в этом пассаже? Оказывается, ГКО прекратил существование 4 сентября 1945 года, но три его неких детища в лице отдельных Управлений продолжали существовать и выполнять свою работу. А кто сейчас может дать гарантии, что детищ ГКО было только три, и они действительно занимались только атомной сферой, радиолокацией и космосом? Тот период в истории после известных событий 50-х годов 20 века скрыт и искажён. И несмотря на то, что ГКО в обозначенное время прекратил своё существование, управление страной после 1945 года по традиции (или по инерции) продолжалось в том же духе. Вождь любил работать по ночам, и вместе с ним работали по ночам московского времени все номенклатурные работники огромной страны, кто занимал хоть какой-либо ответственный пост. Об этом неоднократно упоминалось в мемуарах. Многих это раздражало. И когда после 1953 года вначале ушло ночное бдение, а потом и жёсткий спрос за результаты труда, все номенклатурщики перекрестились. Как же традиции ГКО помогали стране обеспечить выживаемость в новой войне?

Отдельно стоит упомянуть о Л.П. Берии. С 1944 года он являлся заместителем Председателя ГКО. С его именем связывают не только прямое руководство работой всех оборонных предприятий в войну. Сейчас уже мало кто знает, что под его руководством построен первый в СССР газопровод, и тоже в войну. А после войны он не только руководил ядерным, космическим и радиолокационным проектом, но и занимался восстановлением всей бывшей в оккупации территории из руин. НКВД, возглавляемое Берией, было самым могущественным ведомством в стране. Все крупные стройки шли в исполнении НКВД. По свидетельствам историков, Берия по образованию и по призванию был архитектор, и всю жизнь он мечтал заниматься любимым делом. Неужели он только лишь мечтал?

Это совершенно не соответствует истине. Берия плотно руководил созданием всех знаковых архитектурных объектов в стране, от первоначального эскиза и до сдачи в эксплуатацию. По свидетельствам очевидцев, Берия принимал в этой работе самое активное участие, вплоть до выездов на строящийся объект. Все разработки типовых проектов зданий в той или иной степени проходили через Берию. В реализации тех зданий он как раз и закладывал технологии прошлого, которые обеспечивали задачу выживания в ядерной войне. Как он это делал – самолично или у него специально трудилось для этого целое ведомство, история по понятным причинам умалчивает. Труды Берии заслуживают отдельного рассказа, будем считать, что ниже приведена только малая их часть. Повесть в стиле «Жизнь замечательных людей» про Берию будет чуть позже.

Особенностью ядерной войны, как поняли все военачальники уже после Второй мировой, является полное несоответствие военной науке по ведению тех сражений, которые происходили в обозримом прошлом. Ядерную войну можно начать и завершить за несколько часов с рекордными показателями по уничтожению населения и разрушениям. В истории тех лет мир не обладал никакими средствами защиты от поражающих факторов ядерных взрывов, да и сами эти факторы ещё предстояло исследовать – их толком никто не знал. Но никто не собирался ждать результатов таких исследований сложа руки. Руководство СССР делало то, что оно могло (или должно было) сделать в такой ситуации. Население в то время свято верило в своего Вождя, в том числе и в то, что он сможет защитить и от этой напасти.

Одной из серьёзных проблем, с которым столкнулся ГКО во времена Второй мировой, это полнейшая уязвимость зданий и сооружений от энергоснабжения. Одно из главных достижений социализма, как централизованное распределение энергоносителей, на практике в условиях военного времени являлось одним из угрожающих факторов. При уничтожении или выводе из строя объектов централизованного энергоснабжения, как от прямых военных действий (точечных ударов авиации, к примеру), так и от рук диверсантов-вредителей (что было, судя по рассекреченным материалам, далеко не редкостью), все питаемые ими объекты входили в коллапс. И далеко не всегда была возможность организовать восстановление энергоснабжающих устройств. При эвакуации предприятий стояла задача организовать их работу в новых условиях за несколько месяцев. Новые условия, как правило, являлись чистым полем. Для решения задач энергоснабжения таких предприятий применялись специальные энергопоезда, что также являлось заслугой Берии. Они, как оказалось, очень интересны своим внутренним устройством, но об этом как-нибудь в другой раз.

Очевидно, что в условиях ядерной войны использование подобных способов для решения проблемы энергоснабжения практически всегда неприменимо. В таких условиях необходимо, чтобы энергоснабжающие объекты обладали максимально возможной готовностью в сочетании с сейсмоустойчивостью, и были также максимально рассредоточены на местности. Пусть даже это были индивидуальные объекты на каждое крупное домохозяйство, как в старые добрые времена. Это шло вразрез с идеями коммунизма обо всём общем и коллективном, но, как наверное здраво полагали партработники высшего звена, такая война спишет абсолютно всё, даже отход от коммунистических идей. На войне нет правил, кроме тех, которые помогают победить, а на такой войне и подавно их быть не может.

Ещё одна особенность ядерной войны, которую так или иначе нельзя было не учесть – снабжение топливом. Если в обычную войну можно было организовать лесозаготовки или торфозаготовки, то в случае ядерной войны – полагаю, всё ясно без комментариев. В условиях зимнего климата прожить совсем без топлива населению возможно только в считанные дни. Организовать предприятие по выпуску боеприпасов или других товаров для нужд фронта – невозможно. Очень непростые задачи стояли перед Берией. Как же он их решал? Но ведь решил же, только мы сейчас об этом не знаем.

А чтобы понять, каким образом Берия и его подчинённые решали подобные задачи, вернёмся снова в известный город Муром, только уже в период Второй мировой и первых двух десятилетий после неё.

(запомните эту афишную тумбу, она нам пригодится чуть позже)



Да простят меня читатели, что уделяю этому городу больше всего внимания. Просто этот город знаю как свои пять, до сих пор помню все его закоулки, даже те, которых уже не существует. В дальнейшем это сильно понадобится при созерцании некоторых творений сталинской архитектуры. Полагаю, краеведам из других городов, даже из городов бывшего социалистического лагеря Европы, эта информация покажется интересной и полезной, чуть позже опишу, почему. Как всегда, буду сопровождать свою аналитику шутками, прибаутками, детскими воспоминаниями и взрослыми мыслями. И как всегда, следите за рукой на спутниковых планах.

Вспомним, что когда-то давно Муром был образован на месте некоего города с тюркоязычным (предположительно) населением. Этот город был уничтожен, далее его сравняли с землёй. Остатки от старых зданий строителями были использованы как фундаменты новых, но выстроенных уже по другой уличной сетке. В то же время, в земле центральной части города остались очень старые подземные каналы, по которым ранее поступала вода. После строительства нового Мурома эти каналы стали приспосабливать для прокладки различных коммуникаций. Тем, кто не знает историю Мурома и/или не видел полученный план этих каналов, рекомендую прочитать здесь (по мнению читателей, очень интересно даже не только муромлянам). А мы возьмём оттуда карту тех каналов и упрощённо нанесём на новый план.

Далее возьмём за отправные точки два известных в Муроме дома сталинской эпохи, выстроенных по одному типовому проекту, но сданные в разное время. Какой серии был этот типовой проект, понять не удалось, найти чертежи также. При поиске обнаружил странную закономерность – многие архитекторы-любители выкладывали на паблик техническую документацию на подобные дома, но почему-то только в составе планировок этажей от первого до последнего. Чертежей цокольного этажа, кровли, плана стропил, инженерных сетей ни у кого нет. Очень интересно.

Дом по ул.Московской, 1954 года сдачи

Дом по ул.Московской, 1954 года сдачи Дом по ул.Ленина, 1957 года сдачи

На форумах писали, что это совсем не "блатные" дома, хотя они и были одни из первых благоустроенных домов в городе. Как ни странно, квартиры в первую очередь в этих домах давали нуждающимся и льготникам. И были там коммуналки. Директора жили в других домах.

Не буду интриговать читателя, это и есть те самые дома, которые трудами Берии были приспособлены к ядерной войне. В них как раз находились те самые автономные источники энергоснабжения в виде котлов, работающей на атмосферной энергетике. Для понимания дальнейшего надо дать несколько комментариев.

Во время Второй мировой Муром миновала участь побывать под оккупацией, или подвергнуться бомбардировкам, хотя несколько раз над городом летала вражеская авиация бомбить Горький. Но город испытал не хуже других все прелести военного времени. Часть населения ушла на войну, другая часть трудилась в тылу не покладая рук. Город наводнили различного рода аферисты, с ними удачно боролся НКВД. Ближе к середине войны в городе появилось много раненых и инвалидов. Обычная стандартная история военных лет. После окончания войны в городе внезапно развернулось большое промышленное строительство. Считалось, что Муром в случае начала ядерной войны индивидуально никто бомбить не будет – не тот калибр. Но в случае бомбардировок Москвы все результаты воздействия ядерного оружия непременно дойдут до Мурома, при таком его расстоянии (300 км). Именно по этому в Муроме решили сосредоточить много заводов, в т.ч. военных специального назначения, чтобы ударная волна на здания цехов была слабой. Именно так всегда рассказывали на всех занятиях по гражданской обороне, которые в школах проводили регулярно. Каждый школьник должен был знать, что необходимо делать при поступлении сигнала ГО, какие вещи надо иметь при себе и в какое бомбоубежище выдвигаться. И каждый школьник должен был приобрести минимум одну почтовую марку, стоили они 2 копейки, как сейчас помню (конец 70-х годов 20 века). Интересно, при Сталине тоже на нужды гражданской обороны продавали марки? Впрочем, продолжим.

Допустим, для такого уровня сейсмического воздействия и проектировали подобные дома. В качестве ваз под одно интересное вещество использовали шпили, стоящие на стене. Очевидно, таким исполнением уменьшили их парусность. Вещество в эти вазы планировали заправлять непосредственно после ядерного удара. В конструкции дома входил обычный упрощённый портик, в деталях он описан здесь. Единственно, остаётся открытым вопрос по отсутствию одного из шпилей в самой верхней точке портика. Там он должен быть обязательно. Чем можно объяснить этот факт, без обследования не ясно. Как вариант, он мог быть выдвижным или съёмным, либо трагически попал под действие легендарного Совещания Хрущёва со строителями по устранению излишеств в архитектуре (до этого мы ещё дойдём). Год сдачи этого дома по факту был 1954, всё могло быть. Второй дом сдавали в 1957 году, и он изначально был уже без шпилей, а также без ваз на балконе. Хотя на раннем доме эти вазы присутствовали.

Путём упражнений с контрастностью в Фотошопе можно установить, что эти вазы были в половину человеческого роста высотой. Тем не менее, в 80-х годах их уже не было. Не исключено, что они были съёмные, на некоторых фото, не вызывающих сомнения в их старости, вазы по очереди отсутствовали.

Кому помешали эти вазы? Впрочем, понятно кому. Таких превращений в нашей истории далее будет очень много, так что не будем отвлекаться. Многие наверняка уже давно хотят задать вопрос - а где же тут котёл? Ещё немного терпения.

Решите одну несложную задачку по физической геометрии (или геометрической физике). Допустим, мы имеем стальную трубу большого диаметра, например 100 мм, и длиной 2 м. Представим, что данная труба наполовину является вторичной обмоткой мощного дросселя (если его затолкать внутрь на длину 1 метр, полагаю, понятно). Абстрагируемся от участка трубы, в котором находится дроссель, и от его перегрева. Вопрос - можно ли разделить оставшийся свободным кусок трубы на две несоприкасающиеся трубы, например разветвителем (как у сантехников), чтобы в каждой трубе был вихревой ток, аналогичный по направлению первой части трубы? Или если представить графически, то как-то так:

Как думаете, возможен вообще какой-нибудь вихревой ток аналогичного направления в участках 1 и 2? Это задача для начинающего юного техника. Полагаю, даже опыт не нужно ставить для её решения. Имелись фотографии, где в железную трубу похожего котла включали фрагмент трубы в виде буквы О. И в том, и в нашем случае подобные детали в трубах делали специально, чтобы вихревые токи не спустились свыше по трубе в котёл. Дрова и только дрова. А всё же, если перевернуть нашу картинку и представить по другому - можно ли идущую сверху трубу с вихревыми токами разделить на два участка, в которых также присутствовали вихревые токи, хоть и меньших величин?

Ответом как раз и служит металлокаркас нашего дома сталинской серии (как один из множества примеров такой архитектуры).

Если взять нижнее перекрытие, образованное суперпозицией его двух перпендикулярных половин, и с его металлосвязей чулком, по аналогии с Шуховской башней, вывести изолированные стальные проводники, и соединить их в трубу, то мы сравнительно легко решаем данную задачу. В цокольной части этого здания можно достаточно просто смонтировать столько котлов, сколько позволит пространство и мощность ваз на здании.

В данном случае, на первом этаже этой части здания, над подвалом располагались фойе кинотеатра, кассы и помещение киномеханика. Что было там под половым перекрытием, терра инкогнита. Полагаю, даже персонал кинотеатра этого не знал. Если из кинотеатра был туда вход, то открывался он только сотрудниками КГБ и без посторонних. Кинотеатр, кстати, был большой. Помещение кинозала и узкий коридор занимали весь первый этаж одной из половин здания. С дальнего торца был ещё спуск в цокольную часть, но она имела небольшой размер. Что было в центре цокольной части и под самим кинозалом, даже не догадывались. А было там примерно такое (фото не релевантное, исключительно для визуального представления).

Обведённый знак всегда выдавал вид топлива, на котором работали подобные котлы. Их было очень много разновидностей. Если кому интересно более подробно, смотрите здесь и здесь.

В конце 19 века и начале 20-го тот предмет, которым сейчас обозначают радиацию, не имел ничего общего с таковой (впрочем, радиацию как явление тоже особо не знали). Символом он стал уже во второй половине 20 века. А до этого он всего лишь являл собой смотровое окошко, которое открывалось при включении данного котла. Здесь, наверное, снова нужен отдельный комментарий.

Отгадаем ещё один несложный ребус.

Что общего у этих людей (ну кроме сказочных богатств)?

Полагаю, подсказок не нужно. Все они держат некий продолговатый полосатый предмет, умелое обращение с которым может принести немалые деньги. У царя так это вообще символ власти. Но не будем про символику, и зададимся вопросом - почему этот объект имеет такую форму?

Путём долгих поисков по архивам удалось выяснить, что настоящие эти своего рода скипетры имели особенности - обладали строго цилиндрической формой и обязательно были секционированы. Теперь попробуем отгадать уже сложный ребус - для чего это было сделано?

В механике, кстати, в большинстве случаев цилиндрическая форма детали говорит о том, что при монтаже её куда-то засовывают. Если так, куда засовывали наш секционированный скипетр?

Тоже вариант, но у царей там явно было что-то другое. На то и символ власти. Хотя какой там символ? Глядя на старинный рисунок, можно подумать, что корону отодрали и надели на голову, оставшийся скипетр дали в руку, дали ещё какую-то державу (круглую ёмкость, кстати), и получался царь.

Где же искать ответ? Давайте по традиции пойдём в другие языки и выясним, как аналогичный предмет назывался там. И тут, о чудо, во французском это - baguette и bâton (два очень близких синонима). Хотя, и в русском сейчас багет и батон есть одно и то же. И в обоих случаях это "секционированный" рубцами хлеб, разве что багет длинный и узкий. В английском языке это также baton. В то же время, в английском есть ещё похожее по звучанию слово button - кнопка, которую обычно утапливают. Мы топчемся рядом с отгадкой. Куда же суют наш скипетр?

Что-то напомнила эта самая кнопка описанную в прошлой статье плойку, которая служила для разглаживания рюшечек на чепчиках у мещан в 19 веке.

Как мы выяснили в той статье, при всовывании в позолоченную часть такой плойки специального продолговатого контейнера с некой жидкостью прибор начинал нагреваться, и на его поверхности разглаживали те самые предметы одежды. Неужели наш скипетр... и есть тот самый контейнер, только в большом масштабе? Но тогда зачем он секционирован?

Похоже, образ русского царя со скипетром, державой и диадемой действительно создали специально для русских третьи силы, разукомплектовав котёл и надев его детали на образ человека. А что, пипл благополучно схавал. Хотя это по образу был всего лишь обычный рядовой энергетик прошлого (с прошедшим вас, кстати, энергетики). Цари выглядели совсем не так, как нам их сейчас описывают.

Более того, эти атрибуты широко используются и сейчас.

Почему-то сразу не дошло, что в русском языке этот прибор называется жезл. Налицо явное искажение слова "железо". Но мы уже знаем, что в старорусском языке "железой" называли совсем не элемент Fe, а специальный прибор, используемый в частности для получения энергии. Очевидно, жезл был деталью этой железы.

Для понимания дальнейшего надо уже составить эскиз.

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Жезл может быть большим, например для мощного котла. И температуры там будут соответствующие. Если в плойке всё просто, то в котле бурлят страсти, что неизбежно нарушит электрический контакт между жезлом и котлом. Как этого избежать? Необходим некий механизм, который зафиксирует контакт жезла и котла. По немецки он называется цанга, по французски - коллет, а по русски - воротник. Да-да, тот самый, похожий на деталь одежды, и приводящийся в движение воротом. Сборка из цанг напоминает колос, который стоит на нижней решётке - колоснике. Полагаю, ещё одним секретом технологий прошлого стало меньше.

Как раз ворот находится на котле, в правом нижнем углу фото. И на многих котлах подобной конструкции. И сразу же становится ясным, почему в таких котлах труба странным образом заходит снизу. Если жезл вставляется сверху, то он замечательно входит в трубу с вихревыми токами, и при этом к нему добавляется тот самый цанговый механизм. Если использовать такой механизм, то часть поверхности жезла в контакте участвовать не будет, заправлять жезл специальной жидкостью в этих местах нет необходимости и можно применить секционирование. Похоже, действительно образ царя сделали из разукомплектованного котла 19 века. Только вместо державы использовали ёмкость с той самой жидкостью для заправки жезлов и ваз на крыше. Называлась жидкость по разному, самым распространённым названием в народе было червонное золото. Никакого радия, или того хлеще, урана она категорически не содержала.

Имелись случаи, когда труба заходила в котёл сверху и следов отверстий для жезла вверху не наблюдалось. В основном это было на промышленных котлах и тех котлах, где была необходимость спрятать жезл (например, в общественных местах). В этих случаях жезл помещали в штатное отверстие через топки, или даже в разобранный котёл, но снизу. Жезл был абсолютной ценностью этой конструкции. Без него котёл был реально пригоден только для дров. И когда жезлы запретили, а тех, кто про них что-то знал, истребили, все почему-то стали думать, что кроме как для дров и угля, эти котлы не делали никогда.

Кстати, на форумах очень часто искатели оставляли комментарий, что в подвалах сталинских домов сверху торчат какие-то фланцы. Похоже, после 1953 года вазы с фасадов и котлы из подвалов стали убирать с космической скоростью. Даже не ждали ХХ съезда КПСС. Представьте, как бы выглядело, если такой дом стоял сейчас с вазами.

Дом по адресу: Муром, ул. Льва Толстого, 107

Полагаю, теперь все понимают, на что в своё время замахивались Сталин с Берией? Подобные установки, при желании, могли легко использоваться и без всякой ядерной войны. И точно в этом случае коммунизм победил за считанные годы. Это представить даже сейчас невозможно, чтобы дома стояли без коммунальных платежей. Есть хоть один лидер, который способен заявить о таком?

Кстати, с удовольствием смотрю канал про председателя исполнительного комитета Уссурийска Виталия Наливкина. Не хочу рекламировать чужие ресурсы, но здесь как раз реальная тема для его нового подвига. Если вдруг художественно снять, как он реанимировал сталинский дом, смотрелось бы прикольно. А главное, как бы после этого забегали соросята. Сколько ведь было потрачено средств на уничтожение трудов Берии как в памяти, так и в натуре, начиная от Никиты преподобного и заканчивая реновацией, не поддаётся никакому счёту. У нас по крайней мере точно.

Но в то время народ знал, кто вёл его в коммунизм. И свято верил в непоколебимость этого курса.

Мы рассмотрели всего два типовых дома. Но город ими явно не ограничивался. Как же решалась проблема выживания в ядерную войну прочего населения? Берия наверняка на этот случай также что-нибудь разработал. Тем более, сами по себе отдельно взятые эти два дома проблему выживания ничуть не решали.

Допустим, на базе типовых домов решался вопрос организации автономных мини-ТЭЦ, использующих свободную энергию. Хотя, насколько эти ТЭЦ были мини- , понять сейчас сложно. По всем приметам, они могли запросто потянуть теплоснабжение целого городского района при наличии там теплосетей. Если под кинотеатром стояли генераторы электричества на базе паровых двигателей, то можно было также без проблем организовать электроснабжение частного сектора. Был бы кабель. Но как в таких случаях обеспечивалась работа самих мини-ТЭЦ?

Для работы котлов эксплуатационные нужды были примерно такими же, как и для паровозов. Нужна была мощная сеть водопровода для заправки парогенераторов (и наполнения отопительной системы - при её наличии), а также система канализации, мощность которой позволяла сделать аварийный сброс. Ещё для работы котлов было нужно червонное золото, но об этом позже. Начнём с воды, для этого нанесём наши два дома на карту.

Дом, который старше, у нас слева. Проведём между ними черту, края которой привяжем к пересечению осей самих домов. Пугает почти идеальная ориентация этой черты с востока на запад, но будем это читать случайностью. Наши дома совсем не попали на подземные каналы, оставшиеся городу от доисторических времён. Но не суть важно, их могли связать вновь вырытыми траншеями, и провести воду и канализацию. Вопрос в другом. Если вдруг наши ТЭЦ работали в единой связанной кольцевой сети (а скорее всего их так и проектировали), как бы это кольцо выглядело? Попробуем методом тыка найти закономерность.

Решив несложную задачку по геометрии, построим равносторонний треугольник. Смотрим, куда он попал. А попал он в одно известное в старом городе место - бывший ликёро-водочный завод, просуществовавший до середины 90-х годов 20 века. При царе его называли казённый винный склад.

На этом предприятии всю жизнь проработала бабушка автора этих строк, в связи с чем остались некоторые воспоминания. Почему-то место, на котором был выстроен завод, считалось нехорошим. Практически все его работники имели проблемы со здоровьем. В цехах имелись подвалы, в которых случались видения. Естественно, в СССР к этому относились как к издержкам пьянства на опасном производстве (в стиле известного произведения М.М. Жванецкого). Год постройки завода не известен, но подобных типовых зданий винных складов достаточно много сохранилось до сих пор по всей стране. Господь с ними, с привидениями, посмотрим на всё это с другой стороны.

Полагаю, никто не будет отрицать, что винно-водочный товар в России всех времён был в тройке самых ликвидных. Продукция завода никогда не залёживалась на складах. При государственной монополии на производство вин оборот завода был значительным, размер его зданий нам об этом красноречиво говорит. Какую потребность в чистой воде как сырье для производства имел данный завод на пике своей активности? Наверное, немалую. Но по нашей карте вершина треугольника попала не совсем в здания завода, а дорогу перед ними. Давайте уточним на панораме.

Если в жёлтой точке у нас находится вершина треугольника, то мы снова наблюдаем удивительное - рядом находится городской теплопункт с двумя большими ёмкостями на крыше. Хоть он и выглядит достаточно свежо, на этом месте он был всегда с незапамятных времён, и несколько раз перестраивался. Интересно, что было на этом месте в начале 20 века? Ни одна фотография винного склада, по некой странности, не захватывает этот участок. Очевидно, наши два дома и этот теплопункт (или его географическое место) имеют связь. А какую? Но давайте искать дальше.

Отложим ещё один равносторонний треугольник и посмотрим, куда ведёт его вершина. Удивлению нет предела, тем более здание в этой вершине до боли знакомое.

Это был детский сад, в котором провёл детство автор этих строк. На тот момент это было лучшим зданием в городе, в котором размещалось детское дошкольное учреждение. Остальные оставляли желать лучшего. Сейчас его обшили сайдингом и сделали некрасивым. В оригинале это было здание из кирпичей двух цветов, выстроенное в стиле сталинского ампира. Год постройки точно не известен, но это были уже 60-е года 20 века.

Детей в послевоенные года было очень много, детских садов не хватало, и под них нередко приспосабливали посторонние здания. Они зачастую не отвечали соответствующим требованиям, и ближе к 60-м годам усиленно пошло новое строительство детских садов. Детей штамповали очень активно. Способствовало данному факту и то, что не менее активно государством предоставлялось новое жильё.

«Переезд на новую квартиру», А.И. Лактионов (1952 г.)

Советские женщины каждый месяц с тревогой ожидали... журнал "Работница" (а не то, что вы подумали), там было много статей о загнивающем капитализме. Но детские сады всё равно были переполнены. В том садике, куда нас привела вершина треугольника, все группы в середине 70-х годов были также набиты под завязку. В подвальном помещении здания находились продовольственный склад и большая кухня. И была там одна интересная деталь.

Несколько раз мы с другом-одногруппником, мать которого работала в столовой того сада, в её сопровождении спускались на кухню посмотреть, как она работает. На удивление, лестница, спускавшаяся в подвал, подвалом совсем не заканчивалась. Она шла дальше вниз. И всё время нас пугали, что туда ходить не надо - там живёт Бармалей. Сейчас, конечно же, начинает доходить, кто там жил в реалии. Интересно, лестница и сейчас уходит в подземелье?

Вторая не менее интересная деталь - здание было выстроено вдали от дороги, в глубине участка. На этом квартале подобному не удосуживалось ни одно здание. Абсолютно все дома строили в то время возле пешеходного тротуара, никому не делали исключений. И когда страна вошла в демографическую яму, многие детские сады были ликвидированы. Для справки, через дорогу стоял другой детский сад, выстроенный примерно в то же время, он был заброшен сразу после ухода СССР и стоит до сих пор без окон и дверей. Но наш сад даже в самые плохие времена пустым не был. Почему его боялись забросить?

Почему-то терзают смутные сомнения, что на этом месте при Сталине хотели построить что-то другое, и даже сделали проект, но после его смерти сделали детский сад, и с упрощением конструкции здания, а также уменьшением высоты. Но мы попробуем применить полученную закономерность дальше.

И опишем все полученные точки.

1 - Достаточно известное в Муроме здание. С момента постройки всё время в нём находилась Палата мер и весов (или как её там), ныне это Центр стандартизации и метрологии.

Здание изогнуто под прямым углом, и невидимая на фото часть длиннее видимой примерно в два раза. Так может, и здесь планировался дом сталинской архитектуры какой-то типовой серии, но до 1953 года его не успели сделать? А после 1953 года построили обычный дом в стиле тех лет, чтобы занять место, ну и заодно разместить там уважаемое учреждение. Хотя место это, в общем, считалось не совсем престижным для заведений такого рода. Или дом возвели в спешке, чтобы если что вдруг никто не смог возвести то, что планировалось до 1953 года?

2 - Не совсем известное в городе место, хотя и здесь мы видим следы стройки времён среднего СССР.

Дом 67 как раз находится в вершине угла, но что там - сейчас не разглядеть. И снова это дом где-то в глубине квартала. А вот дом 65 есть не что иное, как двухэтажный типовой дом сталинской серии. С 70-х годов прошлого века он уже был построен, но что удивительно, вокруг на сотни метров во все стороны стояли бараки из горбыля или просто ветхое жильё. Это был самый забытый угол старой части города. Капитальные дома там появились только после 1985 года, после сдачи в эксплуатацию элеватора, расположенного неподалёку.

Это фото с крыши того самого элеватора, в ту самую сторону. Наше место обведено. Сам двухэтажный дом видно, но рядом с ним вроде бы ничего существенного. Или, может быть, там всё же есть что-то под землёй, в соответствиями с нашими линиями, и дома всегда ставили неподалёку, чтобы они не провалились? Но в этом случае мы имеем совершенно новые подземные ходы. Есть они или нет, факт глубоко сомнительный. Почему тогда все наши сталинские или постсталинские новостройки стоят строго (или почти строго) по вершинам шестиугольника?

3 - самая малоизучаемая точка из всех вершин шестиугольника. Про неё известно только то, что находилась она ранее на территории консервной фабрики, сгинувшей ещё в 90-е года. Причём не просто сгинувшей, а даже всю её территорию разровняли бульдозерами. Ранее там просто была огороженная территория с цехами, что там стояло - не известно, фотографий не сохранилось. Хотя снова лезет интересный факт - консервирование вроде как само по себе требует воду в качестве сырья. Пусть поменьше, чем ликёро-водочный завод, но тем не менее. Неужели в лучах этого шестиугольника всё же была централизованная водопроводная сеть, причём большой производительности? Притом ещё со сталинских времён, когда водопровод Ермакова (по крайней мере в водоподъёмной его части) был уже давно демонтирован?

Что-то этот шестиугольник начинает напоминать. Причём напоминать совсем не деревню.

При лёгкой погрешности карт Яндекса (что, в общем, допустимо), две знаменитых высотки образуют вершины всё того же шестиугольника, в центре которого должен был стоять Дворец Советов. Как понимать этот факт? С точки зрения обороны это нонсенс - мощный ядерный взрыв разрушил бы эти дома, не взирая на их масштаб. Или Сталин думал, что при ударе какие-то дома выживут по счастливому стечению обстоятельств? Оставим этот вопрос пока без ответа. Нам будет интересен принцип нанесения таких домов на план.

Если данные дома изначально на схеме должны были образовать шестиугольник, то часть домов в четырёх сторонах из шести мы наблюдаем невыстроенными. В архивах нет никаких сведений, были эти дома в планах или нет (что вполне понятно и объяснимо). Очевидно, весь наш шестиугольник был разделён на пусковые комплексы, равно как на таковые были разделены все соседние шестиугольники. Дома возводили по очередям, смысл которых был известен только Берии и Сталину. Все легенды о семи холмах и тому подобное - очевидная чушь. Москва предполагалась такой, какой мы её сейчас даже представить себе не можем. Она должна была состоять только из таких домов. Если из-за этого, для освобождения места, надо было снести историческую застройку - её снесли бы не думая (и сносили, как показывает практика). И самое главное, что этим достигалось - по одному приказу путём несложных доработок Москва получала полную энергонезависимость. Полную, причём при отказе одних звеньев системы в горячем резерве наготове стояли другие. Наверное, только за это Берии можно простить всё (если это всё действительно было).

А что же у нас в Муроме, если применить аналогию? Ну как минимум две вещи здесь можно констатировать сразу:

Напротив ликёро-водочного завода, и не исключено, что с занятием части территории самого завода, должно было стоять самое высокое здание в Муроме. Ну и самое красивое тоже, эдакий муромский Дворец Советов. Если для этих целей надо было бы снести завод - никаких проблем. Его не стало бы в очень короткий срок, и не было бы никаких возмущений в прессе.

Весь этот план муромской застройки в виде двух домов типового проекта и прочих мест в вершинах шестиугольника есть уменьшенная копия планов Берии по Москве. Таким же образом план строительства был разделён на пусковые комплексы. В каких-то местах 1953 год застал почти готовые дома, в каких-то начало строительства (или, может быть, готовый нулевой цикл), и дома пришлось срочным образом изменять. В каких-то местах стройки он не застал вообще.

Всё это замечательно, но мы так и не нашли ответа на поставленный ранее вопрос - откуда бралась в немалом количестве вода для таких домов и где хранилось червонное золото?

Для этого нам придётся немного окунуться в историю Мурома.

Это бывший Храм Вознесения господня, превращённый при социализме в школу рабочей молодёжи, и в таком виде он прошёл вплоть до 90-х годов, когда был снова восстановлен. Примечательно в его истории то, что когда проводилась реконструкция храмов и было доказано, что все они выстроены в 19 веке на обломках знаковых сооружений города, который предшествовал современному Мурому, этот храм вылетал из общего ряда. Если сам город, по крайней мере в части подземелий, был реконструирован, с этим храмом не получилось никакой привязки. Загадка этого храма стала приоткрываться только сейчас.

Обратите внимание, слева на фото стоит та самая афишная тумба, про которую ранее уже упоминали. А ещё с этим храмом ранее была описана интересная история, связанная с прадедом автора этих строк. Согласно семейной легенде, он, работая в этом храме (тогда уже школе) кочегаром, сделал подкоп и нашёл некое количество того самого червонного золота. История эта прошла через несколько рук, и вполне допустимо, что она могла быть приукрашена.

Но из подробностей сохранилось в общем немного. У прадеда была некая специальная лампочка, которую он прикладывал к торчащим из стен кованым старинным арматуринам. Вопреки всем законам Ома, при приближении тех арматурин к месту хранения червонного золота поднесённая к ним лампочка начинала светиться. И так, по принципу "тепло-холодно", лампочка привела прадеда к полу. Раскопав земляной пол и разобрав какую-то кладку, он проник в большое помещение, границ которого он в темноте не разглядел. Там он и нашёл что искал. Затем он вылез и вернул всё в прежний вид. Ну а далее по той самой ссылке.

Если эта история правдива, где там может быть большое подземное помещение? Однако, всплыла ещё одна интересная деталь, но уже более поздняя по отношению к тому событию.

(Берия очень топорно заретуширован)

Оказывается, в этом здании находилось городское отделение того самого ГКО. Несмотря на то, что рядом стояло очень крепкое бывшее здание земской управы, впоследствии здание Райисполкома, ГКО заседал именно в школе рабочей молодёжи, и никак иначе.

(справа - часть здания храма Вознесения)

Почему так? Очевидно, что из бывшего храма был вход в некую подземную часть, где было бомбоубежище. По информации от местных жителей, вражеские самолёты летали на Горький, и без укрытия здания ГКО по определению быть не могло. Тогда откуда в храме взялась такая большая подземная часть? Начинаем думать.

Полагаю, что побывавшие в московской усадьбе Кусково, глядя на ту самую афишную тумбу с такого ракурса, сразу поймут, для чего она была предназначена, или что за сооружение стояло на её месте ранее. Это обычный фонарь, который указывал вход в канал. А наш храм, похоже, является потомком того сооружения, которое стояло в лужице, из которой выходил данный канал. Видно, что все дома, даже деревянные, стоят поодаль от улицы. Куда шёл этот канал, понятно, а вот откуда в него поступала вода?

Продолжение следует.

П.С. Всех читателей из Европы поздравляю с наступающим. Обещался, что в этом году ничего больше не напишу, но так получилось. Надеюсь, оцените. Всем прекрасного Нового 2021.