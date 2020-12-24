В свежем выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», говорили много о внешней политике, обсуждали последние новости политики, противостояние Трампа и Байдена сегодня, а также коснулись последних роликов Навального и использующих его западных спецслужб.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:26 — Происходит ли в США смена власти

07:21 — О двух подходах к внешней политике

09:12 — В политике – как в спорте

13:13 — О ходе новой Холодной войны

21:02 — Об усилении экономического давления через санкции

21:40 — О событиях в Белоруссии

23:19 — Об уловках в роликах Навального

29:01 — Подписывайтесь на канал

Скачать аудио

P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с общественно-политическим проектом «Политраша»: