В политике как в спорте – болеем за своих
В свежем выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», говорили много о внешней политике, обсуждали последние новости политики, противостояние Трампа и Байдена сегодня, а также коснулись последних роликов Навального и использующих его западных спецслужб.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:26 — Происходит ли в США смена власти
07:21 — О двух подходах к внешней политике
09:12 — В политике – как в спорте
13:13 — О ходе новой Холодной войны
21:02 — Об усилении экономического давления через санкции
21:40 — О событиях в Белоруссии
23:19 — Об уловках в роликах Навального
29:01 — Подписывайтесь на канал
P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с общественно-политическим проектом «Политраша»:
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
- Голосование, провокации, флаг ЛГБТ над посольствами
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
- Сталин и «союзники». Парад Победы 2020
- Атака ювенальщиков, выход из карантина и товарищ Ким
- Чума XXI века, США — Древний Рим, полный игнор пандемии