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В политике как в спорте – болеем за своих

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В свежем выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», говорили много о внешней политике, обсуждали последние новости политики, противостояние Трампа и Байдена сегодня, а также коснулись последних роликов Навального и использующих его западных спецслужб.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:26 — Происходит ли в США смена власти
07:21 — О двух подходах к внешней политике
09:12 — В политике – как в спорте
13:13 — О ходе новой Холодной войны
21:02 — Об усилении экономического давления через санкции
21:40 — О событиях в Белоруссии
23:19 — Об уловках в роликах Навального
29:01 — Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с общественно-политическим проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/v-politike-kak-v-sporte-boleem-za-svoih-122667
Рубрики: Мировоззрение, Политика
Метки: блог, Видео
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