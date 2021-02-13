Правда, Справедливость и объединение трёх партий
В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили вопросы объединениях трёх политический партий – «За Правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России».
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:19 — Почему столько вопросов к слиянию трёх левых партий, и кого напрягает новый политический союз?
11:47 — Каким будет лозунг партии «Справедливая Россия – За Правду»?
13:52 — Как будет проводиться работа с молодёжным сегментом?
17:00 — Не слишком ли длинное название?
P.S.
Смотрите новый сезон проекта Метаметрика – на этот раз Дмитрий Егорченков берёт интервью у политолога Дмитрия Куликова:
P.P.S. Предыдущие выпуски видеоблогов, снятых совместно с проектом «Политраша»:
- Зачем Навальную готовят вместо Навального
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
- Голосование, провокации, флаг ЛГБТ над посольствами
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
ПАРТИЯ – Происхождение слова, «партия», в криптоеврейских словарях объясняется так: (группа лиц или предметов) (Петровская эпоха) Франц. partie < лат. pars, род. п. partis – «часть», производного от partiri – «делить».
А значение: группа лиц, объединённых какими-либо общими интересами, а также соединившихся с какой-либо целью.
Все партии всегда организовывались только евреями и существовали на краденые средства. Это один из механизмов обмана и управления гоями.
Справочно: КРПФ выросла из КПСС, КПСС вышла из ВКП(б), эта – из «Бунда». А «Бунд» появился из сионизма. Т.е коммунистическая идеология это чисто иудейская, так же как и христианство с мусульманством.