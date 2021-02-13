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Правда, Справедливость и объединение трёх партий

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В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили вопросы объединениях трёх политический партий – «За Правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

Хронометраж:
00:00​ — Вступление
00:19​ — Почему столько вопросов к слиянию трёх левых партий, и кого напрягает новый политический союз?
11:47​ — Каким будет лозунг партии «Справедливая Россия – За Правду»?
13:52​ — Как будет проводиться работа с молодёжным сегментом?
17:00​ — Не слишком ли длинное название?

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P.S.

Смотрите новый сезон проекта Метаметрика – на этот раз Дмитрий Егорченков берёт интервью у политолога Дмитрия Куликова:

P.P.S. Предыдущие выпуски видеоблогов, снятых совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/pravda-spravedlivost-i-obedinenie-trjoh-partij-124360
Метки: блог, Видео
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37231 32597
    Вячеслав 7 мин. назад

      ПАРТИЯ – Происхождение слова, «партия», в криптоеврейских словарях объясняется так: (группа лиц или предметов) (Петровская эпоха) Франц. partie < лат. pars, род. п. partis – «часть», производного от partiri – «делить».

      А значение: группа лиц, объединённых какими-либо общими интересами, а также соединившихся с какой-либо целью.

      Все партии всегда организовывались только евреями и существовали на краденые средства. Это один из механизмов обмана и управления гоями.

      Справочно: КРПФ выросла из КПСС, КПСС вышла из ВКП(б), эта – из «Бунда». А «Бунд» появился из сионизма. Т.е коммунистическая идеология это чисто иудейская, так же как и христианство с мусульманством.

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