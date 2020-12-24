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Радио Аврора 24.12.2020

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Здравствуйте, уважаемые зрители в эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, прямо с пылу с жару, фсбэшники якобы ответили Навальному, что да, травили. Ну, это же бред, как Вы считаете?

Конечно, бред. Ни один сотрудник спецслужб не только нашей, но даже американской избалованной двумя десятилетиями “действия без противодействия”. Ну, с конца восьмидесятых и до конца нулевых годов даже он не будет обсуждать по телефону ничего сколько-нибудь секретного, даже если будет действительно уверен, что ему звонит коллега с работы, он всё равно не будет такое обсуждать. Данная фальшивка Навального рассчитана на людей знакомых со спецслужбами только по американским боевикам, причём боевикам не то чтобы группы Б, а дай Бог, чтобы группы Ц. То есть Б это значит, когда на всём экономят, но стараются всё-таки делать более-менее правдоподобно, а Ц это когда денег не на что, кроме плёнки не хватает, вот. Но в прочем могу сказать, если бы хоть одна из порций тропологии от Навального содержала что-то достоверное, то может быть и стоило бы рассматривать этот материал всерьёз и всерьёз указывать полный список косяков в нём. А список большой, если все их перечислять, это будет побольше, чем исходный материал.

Но извините, человек знаменитый тем, что вообще ничего достоверного отродясь не говорил публично, вообще вряд ли заслуживает хоть чего-то похожего на внимание. Когда человек, в качестве директора крупной компании с государственным участием, показывает взятый с сайта одной архитектурной компании проект виллы, это значит, что он даже не знает о существовании в интернете такой функции, как поиск фотографии. То есть, это настолько гомерически безграмотно и настолько гомерически смешно, что не приходится удивляться тому, что в секте Навального с каждым годом не только всё меньше численность, но и всё меньше средний возраст. То есть, там не просто остаются сплошные не совершенно умные, но даже среди несовершенно умных остаются почти исключительно несовершеннолетние.

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-24-12-2020/
Рубрики: Мировоззрение, Политика
Метки: аврора, навальный
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