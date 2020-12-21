Да, это конечно же одна из самых главных новостей в мире, о которой должны трубить все СМИ, которой должны посвящаться статьи в прессе и передачи на ТВ.

Но… Эта новость появилась в России, а посему – молчок. Нет, в России, конечно же все ведущие информационные агентства об этом написали, но опять же – не оппозиционные СМИ. Игнор. Оно и понятно, у них там другая повестка, ну, или повесточка – кому как больше нравится.

В научном центре Роспотребнадзора «Вектор» заявили, что создали вакцину от вируса иммунодефицита человека и она уже прошла первую фазу испытаний. Вакцина вырабатывает антитела к ВИЧ со стопроцентной эффективностью. Иммунитет к ВИЧ появился у всей группы, которая тестировала препарат.

На самом деле, эта новость – информационная бомба. Самый настоящий прорыв в медицине и науке 21-го века. Появилась надежда, что одна из самых страшных и коварных болезней, которая убивала, калечила жизни – наконец-то будет побеждена. С этой болезнью боролись десятки лет, не получалось создать ни вакцину, ни как-то её лечить. Единственное, что стало эффективным – дорогостоящая поддерживающая терапия, благодаря которой люди с ВИЧ в развитых странах могли жить более-менее нормальной жизнью.

Но это – только в развитых странах. Основной контингент больных ВИЧ – в Африке, в самых бедных и несчастных странах. И хотя по линии ВОЗ там есть какие-то программы, которые призваны помочь больным людям, все прекрасно понимают, что это капля в море, которая ситуацию кардинально поменять не может. Получается, что миллионы людей в мире, заражённые этой страшной болезнью, обречены на короткую, неполноценную жизнь и на скорую неизбежную смерть. А теперь, появился шанс, что всё может измениться.

Возможно, что препарат ещё необходимо доводить до ума и это может занять приличное время, хотя уже заявлено, что вакцина является безопасной и не вызывает побочных эффектов. Главное, что учёные на верном пути и огромная проблема для всего человечества может быть решена. Но самое интересное, как эту вакцину примут в мире. Особенно в том, который принято называть «цивилизованным». Не исключено, что политическая целесообразность снова возьмёт верх над здравым смыслом, ровно также, как это происходит и сейчас с вакцинами от Covid-19. Общий дискурс насчёт российских вакцин в «цивилизованном мире» очень прост и понятен – либо её вообще нет и это всё пропаганда, либо она слеплена на коленке из водки с добавлением русского борща и чего-то там ещё. Хотя, с борщом я погорячился. На Украине могут обидеться.

И тех, кто поддерживает такую риторику, совершенно не интересуют никакие факты, никакие объективные данные.

Сейчас даже журналисты оппозиционных российских СМИ начали прививаться вакциной «Спутник V». Удивительная ситуация – их издания во всю критикуют российскую вакцину, поливают её грязью, а сотрудники, которые в общем-то и участвуют во всём этом шабаше – решают, что собственное здоровье дороже и здравый смысл берёт верх над желанием посильнее нагадить своей стране. Что ещё более удивительно – они пишут, что после вакцинации с ними не происходит ничего необычного, если и есть побочные явления – то вполне предсказуемые, о которых предупреждали. Но и их истории, не пользуются в тех СМИ, где они работают, каким-то особенным спросом. Оно и понятно. Уж слишком сильно это идёт вразрез с «линией партии и правительства».

Что-то мне подсказывает, что с вакциной от ВИЧ, будет примерно такая же ситуация. Несмотря на то, что ВИЧ является огромной проблемой, во многих странах мира, российскую вакцину предпочтут, в лучшем случае, не заметить. В худшем – будут без устали поливать грязью, так, как умеют только в самых честных и независимых СМИ, эталонах свободы слова. Надо ли говорить, что такое модель поведения, вредна в первую очередь для самих этих стран? Ведь ВИЧ есть везде и является очень большой проблемой.

А за что однозначно можно порадоваться – так это за российскую научную школу. Всё-таки, несмотря на весь морок 90-х, самое главное сохранить смогли. Когда-то, СССР был одним из мировых лидеров по борьбе с инфекционными болезнями. Советские учёные создавали лекарства, вакцины, которые избавляли мир от эпидемий, что преследовали человечество всю его историю, унося огромное количество жизней. И оказалось, что в современной России успешно продолжают дело советских учёных, что не может не радовать.