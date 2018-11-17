Силовые амбиции российского Минздрава
12:43. 17 ноября 2018 Просмотров - 142 2 коммент. Опубликовал: Серый
В глубине ведомства готовят закон, который позволит наказывать медиков, осмелившихся усомниться в пользе вакцинации, расширит Национальный календарь и создаст цифровой профиль прививок …
В начале ноября в газете «Известия» состоялся круглый стол, на котором высокие медицинские чиновники сделали ряд программных заявлений.
В заседании приняли участие: замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко, руководитель лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, д.мед.н., проф., член-корр. РАН Михаил Михайлов; главный инфекционист Минздрава РФ, зав.кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ, д.мед.н. Елена Малинникова; главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики Института педиатрии ННПЦЗД МЗ России, д.мед.н., проф. Владимир Таточенко; и.о. директора ГосНИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России, к.биол.н. Юрий Васильев.
Главной темой круглого стола стали нововведения в сфере вакцинации.
Качество вакцин. Обсуждая тему прививок, Владимир Таточенко заявил, что «претензий к качеству вакцин как продукта за последние 40 лет не было ни одной». А Юрий Васильев сказал, что «если надзорные органы и экспертные центры разрешают какой-то препарат, это означает, что он прошел очень жесткий контроль качества».
Замечательно, но только вот в октябре в связи с массовым недомоганием первоклассников из обращения изъяли серию детской вакцины «ЭнцевирНео» против клещевого энцефалита АО «НПО «Микроген» в Перми, затем в Нытве и Краснокамске, а ранее отозвали 8 серий вакцины против кори и паротита, которыми уже привили детей в рамках Нацкалендаря.
Может быть, господа медицинские чиновники об этом просто не знают?
Где берут вакцины для России. Наталья Костенко рассказала, что «из 23 вакцин, которые входят в национальный календарь, 18 производятся в России», а Владимир Таточенко рассказал, что «отечественной бесклеточной вакцины АКДС до сих пор нет, как нет и отечественных вакцин от кори, паротита, краснухи, а также «уже лет 15 в России не могут создать прививку от гемофильной инфекции».
Статистика производства вакцин в мире: 55% - Европа, 20% - США, 20% - другие, 5% - Россия. Не закупаем ли мы недостающие вакцины, например, в США, где президент Клинтон подписал закон «National Childhood Vaccine Act of 1986», исключающий какую-либо ответственность фармацевтических производителей за последствия их деятельности?
Кстати, по результатам исследования, опубликованного в 1992 г. в «Американском журнале по эпидемиологии» (The American Journal of Epidemiology), смертность детей в течение трёх дней после прививки АКДС в восемь раз выше, чем у детей, прививку не получивших. А согласно предварительному исследованию Центра контроля заболеваний США, дети, получившие прививку Hib-вакциной, имеют в пять раз больший риск заразиться гемофильной инфекцией, чем те, кто не был привит.
Связь между прививкой АКДС и аутизмом. Отвечая на этот вопрос, Елена Малинникова была категорична: «Нет, нет и еще раз нет!»,- а Владимир Таточенко её поддержал: «На самом деле она дает температуру, но не более того», - и настаивал, что «надо прививаться от всех болезней, от которых есть прививки».
Американские исследователи установили, что симптомы раннего детского аутизма и отравления ртутью идентичны, а именно ртуть входит в качестве консерванта в состав ряда вакцин. Девочки болеют аутизмом в 4 раза реже мальчиков, поскольку эстроген способствует выведению ртути из организма, а тестостерон, наоборот, во много раз увеличивает интоксикацию.
Мы, конечно, не Америка, но у нас на этот случай есть «Методические указания МУ 3.3.3.1879-04.3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Расследование поствакцинальных осложнений» от 4 марта 2004 г. за подписью главного санитарного врача Г.Г. Онищенко.
В них перечисляется ряд осложнений, наступающих в срок от нескольких часов до полутора лет после любой вакцинации, среди которых: шок, коллапс, энцефаломиелит, менингит, судороги, миокардит, нефрит, агранулоцитоз, анемия, коллагенозы, артрит, полиомиелит, абсцесс, лифаденит, генерализованная БЦЖ-инфекция и мн.др., а также – внезапная смерть. Другими словами, медицина прекрасно знает, что от прививки можно тяжело и на всю жизнь заболеть или даже умереть, но вслух об этом никто не говорит.
Тогда может быть пойти от обратного и попросить у главного инфекциониста предъявить доказательства отсутствия связи прививки с развитием аутизма? Ведь даже за одним таким случаем – чья-то я судьба, здоровье, а то и вовсе жизнь.
И вот недавний трагический пример: на следующий день после круглого стола в «Известиях», в больнице в Павловском районе Ульяновской области после плановой прививки, противопоказаний к которой выявлено не было, скончалась двухмесячная девочка.
Может ли это быть просто фактом статистики?
А противопоказаний для прививок теперь практически нет. Е.Малинникова рассказала, что «сейчас мы можем прививать людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, граждан любого возраста начиная с шестимесячного, а некоторые прививки разрешены в первые сутки жизни ребенка (например, от гепатита B) – противопоказаний крайне мало».
А ведь до 1990 г. было 16 противопоказаний для АКДС и 8 для БЦЖ – что, у нас теперь вакцины стали лучше или дети здоровее?
В процитированном выше документе говорится о таких причинах поствакцинальных осложнений, как аллергические реакции, иммунодефицитное состояние, декомпенсированные и прогрессирующие поражения центральной нервной системы, судорожный синдром, наличие хронических заболеваний, которые становятся противопоказанием для прививки.
Согласно инструкции, медики обязаны сообщать о таких последствиях, в частности, в «Республиканский центр осложнений после введения вакцин БЦЖ», то есть масштаб бедствия потребовал создания целого центра. Но когда в минувшем году в родильных домах Санкт-Петербурга зафиксировали почти 50%-ный отказ матерей от прививок новорожденным против гепатита В и туберкулеза, врачи всполошились: «В советское время выписка ребенка из родильного дома без БЦЖ была чрезвычайным происшествием. Отказы не воспринимались!».
Кстати, профессор Таточенко заявил, что «БЦЖ – самая плохая вакцина, но отменять ее пока нельзя, новую не придумали». Нигде в мире БЦЖ не делают, но в России «самую плохую вакцину», результатом которой может стать «генерализованная БЦЖ-инфекция», а другими словами, поствакцинальный туберкулёз, вводят всем детям в первые дни жизни.
ВОЗ требует 100%-ный охват. Профессор Михайлов заявил, «что наша страна выполняет все требования ВОЗ: охват прививками составляет 97%», но выступавшие сетовали, что «фактически Минздрав не знает, сколько у нас непривитых детей: 20-30% населения отказываются от прививок, а по отчетам привиты 100%». Где-то «скрывается утечка», и, значит, ВОЗ будет недовольна.
По словам Натальи Костенко, Минздрав выступил с инициативой создания закона о биологической безопасности, который уже внесен в правительство РФ, и в котором «основной новеллой будет формирование электронного сертификата прививок – такая система позволит нам полностью учитывать всё прививающееся население».
Другими словами, в цифровом профиле гражданина будет отражаться его вакцинация в режиме реального времени, и чиновник ВОЗ теперь сможет контролировать 100%-ный охват возбудителями нескольких десятков болезней всего населения России.
Для тех родителей, которые захотят регулировать иммунную защиту своих детей сами, шансов на это не будет, а решишь сопротивляться – по наводке поликлиники придёт опека и станет решать, достоин ли ты сам воспитывать своего ребёнка, как это случилось в США, где женщину посадили за отказ делать прививку сыну, предварительно передав опеку на него разведённому с ней мужу.
От каких эпидемий нас защищают. Н.Костенко рассказала, что с 2006 года, когда прививка от гриппа была включена в национальный календарь, заболеваемость снизилась в десять раз. Наверное, во всём мире бушует исключительно другой грипп, потому что согласно исследованию «Вакцины для профилактики гриппа у здоровых взрослых», опубликованному в 2010 г. в Cochrane Library, когда было обследовано 70 тысяч человек в возрасте 18-65 лет, не было обнаружено никаких доказательств в пользу вакцинации против гриппа.
Комиссия пришла к выводам: шансов подцепить грипп у непривитого человека меньше; вакцина имеет только 6,25% удачных показателей; постепенное накопление алюминия и ртути из вакцины приводит к мозговой дисфункции и болезни Альцгеймера; иммунная система человека не справляется с токсичными веществами вакцины, и он заболевает гриппом; вакцины в виде инъекций снижают гриппоподобные симптомы лишь на 4%.
Весьма иллюстративен пример, приведённый педиатром с 13-летним стажем: «Никто из участковых врачей и медсестер у нас не привился от гриппа, только заведующая. Во время эпидемии принимали по 40-45 человек, а вызовов – не сосчитать. Заведующая сидела в отдельном кабинете, капала интерферон, мазала носик оксолинкой, единичных посетителей принимала исключительно в масочке. Во всей поликлинике гриппом заболел только один человек – отгадайте, кто это был?».
На простой вопрос журналистов, почему масса людей живет без прививок и не болеет, Е. Малинникова бесхитростно поведала: «Они каждый день рискуют заболеть». А потом даже поддержала пример существующей в Америке традиции, сказав, что «у нас раньше такое было в деревнях – девочек водили «на завтрак к краснухе».
Но в ответ на вопрос: «Не лучше ли это, чем делать прививку?» - поспешила сообщить, что «в детстве заболевание переносится легче», и тут же повысила градус патетики: «Я видела, как умирают дети от дифтерии, поэтому ни при каких обстоятельствах не откажусь от вакцины. Ужасно, если вы могли защитить ребенка элементарными мерами, но не сделали этого».
Это серьёзный упрёк, но отчего-то слишком смахивает на грубую манипуляцию. Чиновники рассказали об эпидемии дифтерии и коклюша, которые случились в мире «оттого, что родители избегали вакцинации детей». Но чтобы беспристрастно оценить эти факты, можно зайти на сайт ВОЗ, увидеть там статистику заболеваний по годам и странам, и понять, была ли эпидемия, а в противном случае мы просто имеем дело с информационными кампаниями в пользу определённых производителей вакцин, как например, в недавних случаях «птичьего» и «свиного» гриппа.
Ю.Васильев сообщил, что «мы пока не имеем вакцин, которые дадут стопроцентный иммунитет», а Владимир Таточенко добавил, что «коклюшная вакцина действует пять лет, а потом дети не защищены, и чтобы эпидемии не было, следует добавить, по крайней мере, одну или две дополнительные дозы в школьном возрасте».
Поскольку в России никто и никогда не изучал, действительно ли после прививки появляется иммунитет к инфекции, то предлагать можно хоть двадцать две дозы – всё зависит только от фантазии чиновника.
Наш Национальный календарь прививок всё ещё недостаточен. Наталья Костенко рассказала, что Национальный календарь США включает 17 инфекций, а наш – всего 12: поэтому к 2020 году намечено сделать обязательными также прививки от ротавируса, ветряной оспы, менингококка, гепатита А, вируса папилломы человека (ВПЧ) и расширить контингент детей, прививаемых от гемофильной инфекции».
В календаре прививок США прививки распределены по штатам в зависимости от эпидемиологической угрозы – в России они одинаковые для всех, с первых минут жизни, в одни и те же сроки.
Но чиновникам всё мало, а профессор Михайлов объявил, что ещё «нужна вакцина от человеческой глупости», и тут с ним трудно поспорить – ведь было бы просто замечательно, если бы всего одним уколом вразумлялись чиновники, которые изо всех сил внедряют методы, противоречащие инстинкту самосохранения нации.
Но именно такой вакцины пока, увы, нет.
Эпоха фальсификаций. К сожалению, мы живём во времена торжествующей безграмотности и непрофессионализма, но при этом свято верим в слова «по мнению учёных», чем успешно пользуются ловкие дельцы разного рода.
С 2002 года в США не утихает скандал, связанный с деятельностью Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control, CDC), который занимается продвижением вакцин по всему миру.
После инаугурации Трамп, на основании подготовленного для него специального доклада, гласящего, что «CDC совершил афёру в отношении манипулирования основным исследованием, которое показало корреляцию между MMR (корь, свинка и краснуха) и появлением аутизма», отдал приказ о рейде ФБР в их штаб-квартиру и выемке всех документов. Но ещё в 2014 г. Трамп, сыну которого слухи приписывают возникновение аутизма как раз после вакцинации АКДС в двухлетнем возрасте, заявил: «Если бы я был президентом, я бы настаивал на правильных вакцинах и не разрешил бы массовую вакцинацию, которая вызывает у детей аутизм».
Утверждения, что вакцины MMR вызывают проблемы у детей, прозвучали в 1994 г., когда группа учёных и врачей под руководством Эндрю Уэйкфилда установила взаимосвязь между прививкой и появлением у прежде здоровых пациентов кишечных расстройств и аутизма. После первых публикаций в 1998 г. процент вакцинации снизился, а родители выдвинули иски к компании-производителю.
Прививочное лобби ответило во всю свою мощь: директор CDC Национального центра по проблемам врожденных дефектов и инвалидности в развитии Колин Бойл солгал о безопасности MMR перед Конгрессом; корпоративные СМИ обвинили экспертов в клевете и подвергли травле; против них были выдвинуты иски и начались суды. А когда в 2004 г. в финансируемом компанией-производителем вакцин Merck журнале Pediatrics было опубликовано собственное исследование CDC, показавшее «отсутствие связи между MMR и аутизмом и поражением кишечника», эксперты сдались – 10 из 13 отозвали свою подпись.
В 2010 г. ещё один из них «раскаялся» и «показал понимание ситуации», а двух оставшихся – Уэйкфилда и Уолкера-Смита – после 217-дневных слушаний Генеральный медицинский совет решил удалить из медицинского регистра.
Вакцинаторы силой заставили весь мир поверить, что никакой связи между прививками и аутизмом нет, однако уже с 2012 г. американские суды стали принимать решения о выплате миллионных компенсаций пациентам, получивших аутизм в результате прививки.
А ещё через 2 года Уильям Томпсон, старший научный сотрудник CDC, где он работал с 1998 года, сделал скандальное публичное заявление о том, что они с коллегами провели кампанию массового обмана, относительно предполагаемой безопасности MMR и подделали результаты исследования 2583 негритянских мальчиков до трех лет, родившихся в Атланте штат Джорджия с 1986 по 1993 гг. и привитых MMR 2004 г., свидетельствовавшие о том, что данная прививка может вызвать аутизм.
В распространённом в сети видео доктор Уильям Томпсон говорит: «Боже мой, я не верил, что мы сделали то, что сделали, но мы это сделали. Это самая низкая точка в моей карьере, что я согласился с этой статьей, и мой самый большой позор, когда я встречаю семьи детей с аутизмом, потому что я был частью их проблемы».
Но об этом поворотном событии крупные СМИ хранят молчание, как ничего не рассказали они и о шокирующем признании вирусологов, работающих в Merck, о том, что компания регулярно изготавливает лабораторные результаты, чтобы заявить о 95% эффективности своей вакцины против паротита и продолжать получать государственные контракты.
Наверное, медицинским чиновникам некогда интересоваться научной литературой и событиями в сфере мировой вакцинологии. Или у них просто другие задачи?
Ответственность за инакомыслие. Наталья Костенко сообщила: «Мы думаем над такой законодательной инициативой – введением ответственности для медицинских работников, которые призывают к отказу от прививок». Её тут же поддержали коллеги: профессор Таточенко предложил «объявлять выговор доктору, который агитирует против прививок», а профессор Михайлов потребовал «посылать таких врачей на принудительное переобучение по программе вакцинопрофилактики».
Так и хочется спросить ораторов, а пытки для несогласных в «комнате №101» оруэлловского «министерства любви» новым законопроектом, случайно, не предусмотрены?
Таточенко подвёл черту под «благородным негодованием» чиновников: «Выступать против прививок – это всё равно, что выступать против электричества. Человечество стало вакцинозависимым».
«Вакцинозависимые» - точное слово, только вряд ли оно относится к населению, скорее, это характеристика национальных управляющих медицинских структур и их прямой зависимости от транснациональных прививочных синдикатов.
Мифологизация вакцин. Независимый журналист Роберт Ф. Кеннеди-младший рассказал: «Фармацевтическая индустрия даёт СМИ 5,4 миллиарда долларов в год, чтобы контролировать дискуссии вокруг проблемы вакцинирования и заткнуть рты людям вроде меня. В 1989 году Конгресс за деньги фармацевтической промышленности предоставил гигантам фарминдустрии «полный правовой иммунитет». Фармкомпании стали сами себе законом. Они могут добавить токсичные ингредиенты в вакцины, но вы не можете подать на них в суд. Настала эпоха золотой лихорадки для фармацевтической промышленности».
Бизнес вакцин – чрезвычайно рентабельная сфера; только Россия ежегодно выделяет на вакцинацию 10 млрд. рублей. Глобальные вакцинаторы через национальные минздравы и корпоративные СМИ формируют новую цивилизационную повестку.
Человечеству внушается, что вакцины «магически» безопасны, как если бы само их существование автоматически отменяло весь их вред. Индустрия вакцин строится не на науке, а на догме, и если врач вдруг усомнится в её непогрешимости, он может лишиться работы.
Взамен обществу навязывается несколько псевдо аксиом, призванных сформировать в массовом сознании новые ценностные установки, например, ложное убеждение, что организм человека сам с инфекцией не справится, а непривитые люди – источник опасности.
Так, Юрий Васильев утверждает: «Непривитые люди обеспечивают вспышку заболеваемости». А годом ранее детский врач-аллерголог, вакцинолог из Омска Вероника Борисова негодует: «Есть люди, которые осознанно отказываются, а многие просто паразитируют. Живут и не болеют, пока остальное общество держит на своих плечах бремя защиты».
Но непривитой, а, следовательно, неинфицированный человек никакой опасности для привитого, то есть инфицированного, не представляет. Прививка – внесение в здоровый организм человека ослабленных возбудителей болезни, после чего у организма есть только два варианта – заболеть остро или остаться бактерионосителем, то есть начать заражать других.
Вакцинаторы отказываются проводить сравнительный анализ привитых и непривитых детей, хотя такое исследование напрашивается в первую очередь. Никто и никогда не обследует иммунологический статус детей до и после прививки. Кстати, большинство врачей своих детей почему-то не прививают.
И вот простой пример – статистика из постановления №3 от 5 июля 2018 г. Управления Роспотребнадзора по республике Башкортостан: «Из 12 случаев кори – 9 привито, 3 – непривито». А в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об итогах проведения массовой иммунизации населения Российской Федерации против дифтерии в 2005 году» сказано, что «как и в предыдущие годы, среди заболевших преобладают привитые».
Похоже, прививка – это новая, искусственная и неизлечимая болезнь. Так кто, на самом деле, источник заболеваний?
А чего хотят родители. Главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, заместитель директора ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» РАН Лейла Намазова-Баранова в одном из интервью говорит: «Доказано, что самые большие противники вакцинации – это малограмотные люди».
Ангажированные СМИ кивают на Запад: мол, в Австралии родителей непривитых детей лишают пособия; во Франции штрафуют на 4 тыс. евро или лишают свободы на полгода; в США без прививок никуда не примут.
Но СМИ лукавят: в штатах Айдахо, Вашингтон, Орегон, Аризона, Юта, Мичиган и Техас никто не принимает мер, если родители отказываются от прививок по религиозным или философским соображениям. Во Франции в 2001 году было 15 тысяч судебных разбирательств, связанных с осложнениями от вакцин. В Японии любые прививки детям делают только после трёх лет, так как до этого возраста у ребёнка незрелое состояние иммунной системы. Шведский Риксдаг год назад запретил принудительную вакцинацию на основании того, что это противоречит Конституции, вызывает серьезные побочные реакции у детей и создаёт массовое сопротивление населения.
А в США в 2016 г. 25000 медсестёр для поддержки медицинских работников и других работающих взрослых, которые выступают против принудительной и обязательной вакцинации, создали организацию «Медсёстры против обязательных прививок» (NAMV).
Возможно, родители и не возражали бы против прививок, но для этого медицина должна перестроиться.
Во-первых, пора перестать считать родителей безграмотными и честно признать тот факт, что вакцинам присущ риск вреда и смерти.
Елена Колс, M.D., д.мед.н., профессор, на основании данных того же СDС, заявляет: «На сегодня у одного из 5 детей в США есть неврологическое заболевание, у одного из 150 – аутизм. Он не наблюдался в Европе до 1950 г., пока там не стали использоваться вакцины с тимеросалом. Тогда национальный календарь прививок содержал всего 4 прививки, а аутизм развивался у одного ребенка из 10000». Так, может, производители вакцин обозначат количественный показатель риска – 1:100 000, 1:1000 или 1:250, а родители сами примут решения о том, на какой они готовы пойти?
Для профилактики туберкулёза в стране нужна программа борьбы с нищетой и бедностью, обеспечение каждого гражданина качественным питанием. Нужна строгая регистрация послепрививочных осложнений и выплата полноценных компенсаций при их наступлении. Доступная для родителей и СМИ медицинская статистика. Исследования по выявлению связи вакцинации с распространением рака, аутизма, желтухи и диабета среди детей, а также возможного негативного эффекта применения сочетаний нескольких вакцин. Запрет на использование в России вакцин, содержащих соединения ртути.
По словам Роберта Ф. Кеннеди-младшего: «Если взять ампулу с вакциной и разбить её, то вы должны будете принять меры по очистке помещения от ртути. Почему тогда вы берёте и вводите этот яд прямо в ребёнка?».
А если вакцины всё-таки безопасны, то может быть кто-то из медицинских чиновников или производителей вакцин примет, наконец, участие в акции, предложенной ещё в 2001 г. Jock Doubleday, президентом Калифорнийской некоммерческой корпорации «Natural Woman, Natural Man, Inc», и публично выпьет смесь стандартных добавок для 6-летнего ребёнка. Даже без вирусов – только тимеросал, этилен-гликоль фенол, хлористый аммоний, формальдегид, алюминий и пр.
За прошедшие годы никто так и не соблазнился обещанными $20000, а дети получают это с каждой вакциной абсолютно бесплатно.
А не приравнять ли нам насильственную вакцинацию к биотеррору, создающему угрозу национальной безопасности, и не принять ли соответствующим структурам необходимые меры, пока законодательство ещё позволяет нам думать самим, без письменного разрешения Минздрава?
Источник: ruskline.ru
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По словам Роберта Ф. Кеннеди-младшего: «Если взять ампулу с вакциной и разбить её, то вы должны будете принять меры по очистке помещения от ртути. Почему тогда вы берёте и вводите этот яд прямо в ребёнка?».
А нам работники Минздрава РФ говорят, что эта ртуть или фенол очень полезны детям. Значит это говорят враги народов России.
Совсем уже обнаглели эти диверсанты: здоровым человекам ставят в вину, то, что они не болеют! С них им не будет заработка! Они снижают им показатели заболевших и выручку фармацевтам. Капитализм.
Болеют только те, кому привили-вкололи заразу в растворе ядов. Такие дети постоянно болеют в лучшем случае всякими ОРВИ, у них почти постоянно насморк, кашель, а в худшем – различные заболевания нервной системы, в т. ч. аутизм. В советский период такого массового количества аутистов не было, а сейчас внушают, что это норма!
Я даже собаке теперь никаких вакцин с заразой не ставлю. Прежде была овчарка, так ей все уколы ставили, она, бедная, в какой-то период после вакцинации от чумки даже ноги подволакивала, прожила она мало (постепенно разрушалась печень!), всего 8 лет, а умерла от раковой опухоли. А вы детям ставите смертоносные вакцины, вам даже состав их не оглашают, а заставляют подписать лишь заявление-согласие на этот опыт-процедуру (А там написано, что Вас полностью информировали!).
Кто вакцинирует своих детей, тот просто перекладывает ответственность за здоровье ребёнка на медработников. Здоровый образ жизни и здоровое питание, ежедневная любовь и забота о ребёнке – это очень нелегко, поэтому проще, чтобы кто-то другой был виноват в болезнях.
Поэтому, только принцип добровольности: свободу воли ЧЕЛОВЕКА НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ!
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Да куда вы денетесь? Всех привьют.