Силовые амбиции российского Минздрава

В глубине ведомства готовят закон, который позволит наказывать медиков, осмелившихся усомниться в пользе вакцинации, расширит Национальный календарь и создаст цифровой профиль прививок …

В начале ноября в газете «Известия» состоялся круглый стол, на котором высокие медицинские чиновники сделали ряд программных заявлений.

В заседании приняли участие: замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко, руководитель лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, д.мед.н., проф., член-корр. РАН Михаил Михайлов; главный инфекционист Минздрава РФ, зав.кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ, д.мед.н. Елена Малинникова; главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики Института педиатрии ННПЦЗД МЗ России, д.мед.н., проф. Владимир Таточенко; и.о. директора ГосНИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России, к.биол.н. Юрий Васильев.

Главной темой круглого стола стали нововведения в сфере вакцинации.

Качество вакцин. Обсуждая тему прививок, Владимир Таточенко заявил, что «претензий к качеству вакцин как продукта за последние 40 лет не было ни одной». А Юрий Васильев сказал, что «если надзорные органы и экспертные центры разрешают какой-то препарат, это означает, что он прошел очень жесткий контроль качества».

Замечательно, но только вот в октябре в связи с массовым недомоганием первоклассников из обращения изъяли серию детской вакцины «ЭнцевирНео» против клещевого энцефалита АО «НПО «Микроген» в Перми, затем в Нытве и Краснокамске, а ранее отозвали 8 серий вакцины против кори и паротита, которыми уже привили детей в рамках Нацкалендаря.

Может быть, господа медицинские чиновники об этом просто не знают?

Где берут вакцины для России. Наталья Костенко рассказала, что «из 23 вакцин, которые входят в национальный календарь, 18 производятся в России», а Владимир Таточенко рассказал, что «отечественной бесклеточной вакцины АКДС до сих пор нет, как нет и отечественных вакцин от кори, паротита, краснухи, а также «уже лет 15 в России не могут создать прививку от гемофильной инфекции».

Статистика производства вакцин в мире: 55% - Европа, 20% - США, 20% - другие, 5% - Россия. Не закупаем ли мы недостающие вакцины, например, в США, где президент Клинтон подписал закон «National Childhood Vaccine Act of 1986», исключающий какую-либо ответственность фармацевтических производителей за последствия их деятельности?

Кстати, по результатам исследования, опубликованного в 1992 г. в «Американском журнале по эпидемиологии» (The American Journal of Epidemiology), смертность детей в течение трёх дней после прививки АКДС в восемь раз выше, чем у детей, прививку не получивших. А согласно предварительному исследованию Центра контроля заболеваний США, дети, получившие прививку Hib-вакциной, имеют в пять раз больший риск заразиться гемофильной инфекцией, чем те, кто не был привит.

Связь между прививкой АКДС и аутизмом. Отвечая на этот вопрос, Елена Малинникова была категорична: «Нет, нет и еще раз нет!»,- а Владимир Таточенко её поддержал: «На самом деле она дает температуру, но не более того», - и настаивал, что «надо прививаться от всех болезней, от которых есть прививки».

Американские исследователи установили, что симптомы раннего детского аутизма и отравления ртутью идентичны, а именно ртуть входит в качестве консерванта в состав ряда вакцин. Девочки болеют аутизмом в 4 раза реже мальчиков, поскольку эстроген способствует выведению ртути из организма, а тестостерон, наоборот, во много раз увеличивает интоксикацию.

Мы, конечно, не Америка, но у нас на этот случай есть «Методические указания МУ 3.3.3.1879-04.3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Расследование поствакцинальных осложнений» от 4 марта 2004 г. за подписью главного санитарного врача Г.Г. Онищенко.

В них перечисляется ряд осложнений, наступающих в срок от нескольких часов до полутора лет после любой вакцинации, среди которых: шок, коллапс, энцефаломиелит, менингит, судороги, миокардит, нефрит, агранулоцитоз, анемия, коллагенозы, артрит, полиомиелит, абсцесс, лифаденит, генерализованная БЦЖ-инфекция и мн.др., а также – внезапная смерть. Другими словами, медицина прекрасно знает, что от прививки можно тяжело и на всю жизнь заболеть или даже умереть, но вслух об этом никто не говорит.

Тогда может быть пойти от обратного и попросить у главного инфекциониста предъявить доказательства отсутствия связи прививки с развитием аутизма? Ведь даже за одним таким случаем – чья-то я судьба, здоровье, а то и вовсе жизнь.

И вот недавний трагический пример: на следующий день после круглого стола в «Известиях», в больнице в Павловском районе Ульяновской области после плановой прививки, противопоказаний к которой выявлено не было, скончалась двухмесячная девочка.

Может ли это быть просто фактом статистики?

А противопоказаний для прививок теперь практически нет. Е.Малинникова рассказала, что «сейчас мы можем прививать людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, граждан любого возраста начиная с шестимесячного, а некоторые прививки разрешены в первые сутки жизни ребенка (например, от гепатита B) – противопоказаний крайне мало».

А ведь до 1990 г. было 16 противопоказаний для АКДС и 8 для БЦЖ – что, у нас теперь вакцины стали лучше или дети здоровее?

В процитированном выше документе говорится о таких причинах поствакцинальных осложнений, как аллергические реакции, иммунодефицитное состояние, декомпенсированные и прогрессирующие поражения центральной нервной системы, судорожный синдром, наличие хронических заболеваний, которые становятся противопоказанием для прививки.

Согласно инструкции, медики обязаны сообщать о таких последствиях, в частности, в «Республиканский центр осложнений после введения вакцин БЦЖ», то есть масштаб бедствия потребовал создания целого центра. Но когда в минувшем году в родильных домах Санкт-Петербурга зафиксировали почти 50%-ный отказ матерей от прививок новорожденным против гепатита В и туберкулеза, врачи всполошились: «В советское время выписка ребенка из родильного дома без БЦЖ была чрезвычайным происшествием. Отказы не воспринимались!».

Кстати, профессор Таточенко заявил, что «БЦЖ – самая плохая вакцина, но отменять ее пока нельзя, новую не придумали». Нигде в мире БЦЖ не делают, но в России «самую плохую вакцину», результатом которой может стать «генерализованная БЦЖ-инфекция», а другими словами, поствакцинальный туберкулёз, вводят всем детям в первые дни жизни.

ВОЗ требует 100%-ный охват. Профессор Михайлов заявил, «что наша страна выполняет все требования ВОЗ: охват прививками составляет 97%», но выступавшие сетовали, что «фактически Минздрав не знает, сколько у нас непривитых детей: 20-30% населения отказываются от прививок, а по отчетам привиты 100%». Где-то «скрывается утечка», и, значит, ВОЗ будет недовольна.

По словам Натальи Костенко, Минздрав выступил с инициативой создания закона о биологической безопасности, который уже внесен в правительство РФ, и в котором «основной новеллой будет формирование электронного сертификата прививок – такая система позволит нам полностью учитывать всё прививающееся население».

Другими словами, в цифровом профиле гражданина будет отражаться его вакцинация в режиме реального времени, и чиновник ВОЗ теперь сможет контролировать 100%-ный охват возбудителями нескольких десятков болезней всего населения России.

Для тех родителей, которые захотят регулировать иммунную защиту своих детей сами, шансов на это не будет, а решишь сопротивляться – по наводке поликлиники придёт опека и станет решать, достоин ли ты сам воспитывать своего ребёнка, как это случилось в США, где женщину посадили за отказ делать прививку сыну, предварительно передав опеку на него разведённому с ней мужу.

От каких эпидемий нас защищают. Н.Костенко рассказала, что с 2006 года, когда прививка от гриппа была включена в национальный календарь, заболеваемость снизилась в десять раз. Наверное, во всём мире бушует исключительно другой грипп, потому что согласно исследованию «Вакцины для профилактики гриппа у здоровых взрослых», опубликованному в 2010 г. в Cochrane Library, когда было обследовано 70 тысяч человек в возрасте 18-65 лет, не было обнаружено никаких доказательств в пользу вакцинации против гриппа.

Комиссия пришла к выводам: шансов подцепить грипп у непривитого человека меньше; вакцина имеет только 6,25% удачных показателей; постепенное накопление алюминия и ртути из вакцины приводит к мозговой дисфункции и болезни Альцгеймера; иммунная система человека не справляется с токсичными веществами вакцины, и он заболевает гриппом; вакцины в виде инъекций снижают гриппоподобные симптомы лишь на 4%.

Весьма иллюстративен пример, приведённый педиатром с 13-летним стажем: «Никто из участковых врачей и медсестер у нас не привился от гриппа, только заведующая. Во время эпидемии принимали по 40-45 человек, а вызовов – не сосчитать. Заведующая сидела в отдельном кабинете, капала интерферон, мазала носик оксолинкой, единичных посетителей принимала исключительно в масочке. Во всей поликлинике гриппом заболел только один человек – отгадайте, кто это был?».

На простой вопрос журналистов, почему масса людей живет без прививок и не болеет, Е. Малинникова бесхитростно поведала: «Они каждый день рискуют заболеть». А потом даже поддержала пример существующей в Америке традиции, сказав, что «у нас раньше такое было в деревнях – девочек водили «на завтрак к краснухе».

Но в ответ на вопрос: «Не лучше ли это, чем делать прививку?» - поспешила сообщить, что «в детстве заболевание переносится легче», и тут же повысила градус патетики: «Я видела, как умирают дети от дифтерии, поэтому ни при каких обстоятельствах не откажусь от вакцины. Ужасно, если вы могли защитить ребенка элементарными мерами, но не сделали этого».

Это серьёзный упрёк, но отчего-то слишком смахивает на грубую манипуляцию. Чиновники рассказали об эпидемии дифтерии и коклюша, которые случились в мире «оттого, что родители избегали вакцинации детей». Но чтобы беспристрастно оценить эти факты, можно зайти на сайт ВОЗ, увидеть там статистику заболеваний по годам и странам, и понять, была ли эпидемия, а в противном случае мы просто имеем дело с информационными кампаниями в пользу определённых производителей вакцин, как например, в недавних случаях «птичьего» и «свиного» гриппа.

Ю.Васильев сообщил, что «мы пока не имеем вакцин, которые дадут стопроцентный иммунитет», а Владимир Таточенко добавил, что «коклюшная вакцина действует пять лет, а потом дети не защищены, и чтобы эпидемии не было, следует добавить, по крайней мере, одну или две дополнительные дозы в школьном возрасте».

Поскольку в России никто и никогда не изучал, действительно ли после прививки появляется иммунитет к инфекции, то предлагать можно хоть двадцать две дозы – всё зависит только от фантазии чиновника.