То же самое касается и Франции, где министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и президент Эммануэль Макрон проявили интерес к российскому решению при условии одобрения Европейским агентством лекарственных средств. «У вакцин нет национальности. Главное — это эффективный препарат», — подчеркнул глава французской дипломатии.

Ангела Меркель первой открыла дверь перед российским аутсайдером. В Германии с радостью примут «все одобренные вакцины», отметила канцлер, которая даже помогла Москве в подаче заявки. Кроме того, разработавший вакцину «Спутник V» Институт Гамалеи установил в среду контакты с немецкой лабораторией IDT.

У вакцин против covid-19 нет паспорта, а интерес к ним не должен зависеть от идеологических соображений. Особенно в ситуации, когда европейская кампания вакцинации оборачивается фиаско… Таков ответ Европы на внезапное появление «Спутник V», новичка на фармацевтической сцене, чья эффективность (91,6%) была недавно признана научным журналом The Lancet.



«Энтузиазм» был озвучен и со стороны испанского правительства. Европейский союз приоткрыл двери. «Если российские и китайские производители откроют свои материалы, продемонстрируют прозрачность и предоставят все данные, (…) тогда они смогут получить разрешение на выход на рынок, как и другие», — подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В гонке вакцин российскую «Спутник V» долгое время не принимали всерьез, потому что ее запуск состоялся до завершения массовых клинических испытаний. Сейчас же она берет реванш и даже обходит признанный куда менее эффективным (50%) китайский аналог.

Реванш над США и западными демократиями

«Это не политическое, а научное решение», — заверил Эммануэль Макрон. Для Франции, Германии и европейских ведомств это, наверное, действительно так. Но не для России, которая рассматривает свою вакцину как инструмент политического влияния и идеологическое оружие. Само ее название представляет собой отсылку к одной из главных побед СССР над Америкой в период холодной войны — выводу на орбиту первого спутника в 1957 году. Это технологическое достижение Советского Союза застало врасплох американцев.

После прихода к власти Владимир Путин непрестанно стремится вернуть Россию на международную арену. Как отмечает газета «Коммерсант», вакцина, которая в августе оказалась первой на финишной черте, хотя еще не была завершена, способствует росту «авторитета» страны. Она рассматривается как реванш над победившими в холодной войне США и западными демократиями, которые любят читать нотации авторитарным режимам. V — это символ победы. Направив научные силы страны на достижение поставленной цели, Владимир Путин без конца повторял, что «Спутник V» — лучшая в мире вакцина.

В любом случае, вакцина в очередной раз подтвердила, что Россия вернулась в число грандов, даже в сфере научных исследований, которая развалилась после холодной войны из-за экономических кризисов и коррупции. Прекрасная месть для власти, которая даже не скрывает удовольствия. «Россия была права с самого начала», — утверждает директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он осуждает «кампанию дискредитации вакцины» и считает, что последние международные результаты поставили «шах и мат» всем критикам.

Политический характер российской вакцины находит отражение и в ее географическом распределении. В первую очередь она охватила зоны влияния Кремля, сохранившие близость к Москве постсоветские республики, такие как Белоруссия и Казахстан. Далее идут зоны геополитического влияния России, дружественные государства вроде Ирана, Венесуэлы, Алжира и Сербии. В ЕС только одна страна нарушила европейскую солидарность до подтверждения эффективности вакцины: Венгрия Виктора Орбана. Стоит также отметить, что российская вакцина ощутимо доступнее аналогов при цене менее 10 долларов за дозу.

Сегодня Кремль пользуется ею для расширения своего влияния в мире. Повторяя методы Китая в международных инстанциях, Россия пытается обусловить доступ к вакцине поддержкой ее позиций по главным международным вопросам. Еще одним политическим символом стала поставка «Спутник V» в сепаратистские Донецкую и Луганскую области Украины.

Прорыв российской вакцины на международной арене произошел в разгар дела Навального, в связи с которым европейцы рассматривают новые санкции против Кремля. «В таких условиях, когда европейские страны остро нуждаются в вакцинах, сложно представить себе, что Париж, Берлин и Брюссель смогут долго придерживаться жестких позиций по делу Навального», — отмечает европейский дипломат.

Ранние поставки вакцины в Венгрию стали для России легким способом вбить клин между членами ЕС, а нынешний успех «Спутник V» усиливает внутренний раскол в европейских странах. В частности, это касается Франции, где ультраправые в лице Марин Ле Пен и ультралевые в лице Жана-Люка Меланшона подтвердили политический характер российской вакцины, встав на ее защиту. Как бы то ни было, вакцинация — действительно экстренный вопрос. И цвет иглы имеет здесь мало значения.

Изебель Лассер (Isabelle Lasserre)



***

.