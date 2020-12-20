Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) утвердил основную часть санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Итого:

— Спортсмены из России в ближайшие 2 года — по декабрь 2022 года включительно — смогут участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом и в форме, на которой нет изображения российского флага. Вместо флага на форме в обязательном порядке разместят надпись «нейтральный атлет».





— Гимн России запрещено проигрывать и петь вживую в официальных местах проведения соревнований.

— России запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.

— Российским чиновникам и членам Олимпийского комитета России (ОКР) на два года запрещено входить в состав международных спортивных организаций, посещать Олимпиады и чемпионаты мира.

— Россия должна заплатить WADA свыше одного миллиона долларов различных штрафов.

За что всё это? Разбор смотрите в видео.

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Из аннотации.