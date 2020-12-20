Повторное унижение. Россию отстранили от Олимпиады и чемпионата мира по футболу
Из аннотации.
— Гимн России запрещено проигрывать и петь вживую в официальных местах проведения соревнований.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) утвердил основную часть санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Итого:
— Спортсмены из России в ближайшие 2 года — по декабрь 2022 года включительно — смогут участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом и в форме, на которой нет изображения российского флага. Вместо флага на форме в обязательном порядке разместят надпись «нейтральный атлет».
— Гимн России запрещено проигрывать и петь вживую в официальных местах проведения соревнований.
— России запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.
— Российским чиновникам и членам Олимпийского комитета России (ОКР) на два года запрещено входить в состав международных спортивных организаций, посещать Олимпиады и чемпионаты мира.
— Россия должна заплатить WADA свыше одного миллиона долларов различных штрафов.
За что всё это? Разбор смотрите в видео.
***
Рубрики: Невероятное в мире, Политика
Поделиться:
Записи на схожие темы
Лет ми спик фром май харт. Все чиновники, ответственные за данный трындец, ушли на повышение.