Запад готовит новые унижения олимпийской России

Сезон национального позора для России открыт. Решение МОК о допуске наших спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане только под «нейтральным флагом» дало отмашку всему коллективному Западу — Россию можно и нужно унижать по полной программе. Спортсмены и Олимпийский комитет РФ, кажется, согласились на это.

Первый «выстрел» в нашу сторону традиционно сделали британцы. Колумнист влиятельнейшей газеты The Times Джайлс Смит объявил конкурс, предложив читателям придумать нейтральный флаг и гимн для России. Тот факт, что миру так и не были приведены доказательства злоупотребления допингом, а WADA сняла подозрения с 95 из 96 спортсменов из доклада Макларена, журналист проигнорировал.

Для затравки Смит предложил свой собственный вариант — заставку, которую использует ВВС во время технических работ. Она, мол, «передает чувство временной остановки процесса из-за чьей-то ошибки». А вот гимн, по мнению колумниста, должен звучать «гордо, триумфально и в то же время извинительно». Очевидно, последнее слово — ключевое.

Лишив российских спортсменов главных символов своей страны, МОК закрыл и все возможные «лазейки». Форма спортсменов также не должна будет содержать символики или надписей, связанных с их родиной. На недавнем чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, было запрещено даже слово «Россия».

Но самым унизительным обстоятельством выглядит намерение МОК поселить российских спортсменов вне Олимпийской деревни и, возможно, даже запретить вход на ее территорию. Не исключено, что им запретят участие и в других олимпийских мероприятиях неспортивного характера. Из наших соотечественников делают в прямом смысле изгоев.

Недаром же МОК заявил, что оплатит все расходы российских спортсменов. «Кто платит, тот и музыку заказывает», «Дареному коню в зубы не смотрят», «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует», такие недобрые русские поговорки вспоминаются в связи с этими иезуитскими планами МОК. Кажется, наши спортивные «девушки» совсем не против, чтобы их подобным образом «танцевали».

Завтра, 12 декабря, состоится олимпийское собрание, на котором российские спортсмены, представители федераций и чиновники должны принять окончательное решение об участии в предстоящих Олимпийских играх. Многим уже не терпится. О своем намерении поехать в Пхенчхан заявили лыжники, сноубордисты, саночники, керлингисты, горнолыжники и фристайлисты. Спортсмены подготовили обращение на сайте Олимпийского комитета, где также заявляют о своей готовности принимать участие в Олимпиаде, хоть и поставлены в неравные условия и ожидают повторных наказаний от МОК.

— Мы играем чисто. Мы играем по правилам. Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить. — Заявляют спортсмены.

Очевидно, что сделать такой выбор им помогла поддержка президента России. «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Играх], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — заявил Владимир Путин 6 декабря.

При том, что до этого он назвал оба варианта, к которым подталкивают МОК «определенные американские инстанции» — недопуск на Олимпиаду, либо выступление под нейтральным флагом, недопустимым «унижением страны». Что заставило президента изменить свою позицию на прямо противоположную — неясно.

Кстати, «американские инстанции» остались этим довольны. «Остается фактом, что Россия как нация осталась за бортом приближающихся ОИ. Россия была жестоко наказана. Россия сегодня подвергнута унижению на международной арене», — констатировало издание USA TODAY.

Член бюро исполкома Олимпийского комитета России, олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев ориентируется на последнюю по времени позицию президента.

— Глава государства сказал, что спортсменам, желающим поехать на Олимпиаду никто препятствовать не будет. Спортсмены в праве принимать решение. Я их отлично понимаю.

«СП»: — Говорят, что им даже не дадут поселиться в Олимпийской деревне…

— Я как раз сейчас еду на исполком ОКР, чтобы прояснить огромное количество такого рода вопросов. Завтра состоится Олимпийское собрание. Принятые там решения будут носить, скорее, технический характер. То, что олимпийцы поедут, кажется, ни у кого уже не вызывает сомнения. А кто и как… это и предстоит решать.

Адвокат Дмитрий Аграновский также лоялен к спортсменам и объясняет их право на участие в Олимпиаде социально-экономическими особенностями современного российского общества.

— Я хочу сказать этому британцу, который конкурс объявил на нейтральный флаг для русских спортсменов, и другим, кто сейчас унижает нашу страну, что мы это все вам припомним. И за все с вас спросим. И это будет асимметричный ответ. В Сирии было только начало. Унижение русских и России никогда для вас добром не заканчивалось и в этот раз тоже будет также. Вы за каждую «слезинку» наших спортсменов ответите, горючими слезами умоетесь. Исторических примеров этого достаточно. Может быть пройти через такое даже полезно. Нам иногда это надо, чтоб мы видели, что это вовсе не друзья.

«СП»: — Вы же, я знаю, сами в прошлом спортсмен, занимались лыжами…

— Да, восемь лет. Мы тренировались дважды в день, пять дней в неделю. Только один день был отдых и один день соревнований. Мой тренер потом работал в олимпийской сборной. Я знаю, какой это труд.

«СП»: — И поэтому вы с пониманием относитесь к выбору спортсменов?

— Олимпиада сейчас — это коммерческое предприятие. Это не битва двух систем, как при Советском Союзе, это не отстаивание чести и достоинства страны. Это просто соревнования за деньги. Спортсмены едут туда зарабатывать, отрабатывать рекламные контракты и самое главное для них — попасться на глаза каким-то иностранным тренерам, чтобы попасть в иностранные команды. Это не имеет ничего общего с интересами страны.

Упрекать спортсменов я не могу. Никто из них не хочет жить на пенсию среднестатистического российского пенсионера. А так у них есть шанс избежать такой участи. Если они сейчас как герои останутся дома, никто этого не оценит. И даже если некоторое время интернет-публика будет им рукоплескать, через неделю о них забудут, и они останутся один на один со своими проблемами. Мы все знаем, что это такое.

«СП»: — Да, в советский период государство, как минимум, старалось быть социальным по отношению ко всем своим гражданам, не только спортсменам…

— Вспомним, когда СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анжелесе в ответ на бойкот Западом Олимпиады в Москве, были организованы альтернативные Игры доброй воли. Причем, они прошли мощнее Олимпиады. Было больше рекордов, было выше представительство. Но и материально спортсмены не были обижены. Как не странно, материальные задачи при социализме решались более полно. А сегодня каждый за себя. Вырастили такое общество.

Говорят, что государство готовит олимпийцев. Но что оно вкладывает в наших хоккеистов НХЛовцев? Или в Елену Исимбаеву, которая живет в Монако? Мы 27 лет живем при капитализме, где все продается и все покупается! Добро пожаловать в реальность. И то, как себя сейчас ведут наши спортсмены, а они, судя по всему, готовы на любые унижения, говорит о том, какую государственность мы выстроили и чего она реально стоит.

«СП»: — Думаете, что подобным недугом поражены и другие слои общества?

— Ладно, если бы это касалось только спортсменов. Это еще можно было бы пережить. Дай бог, чтобы в такой ситуации точно таким же образом себя не повели военные, дипломаты, те, от кого зависит жизнеобеспечение и т. п.Американцы открыто говорят, что они должны сменить в России режим, заниматься подрывной работой, искать среди русских предателей. При такой политике, это очень даже может быть. Поэтому спрашивать сейчас со спортсменов, которых даже никто и не пытался защитить, просто неприлично.

Спортсмены сейчас крайние. Им надо просто выживать. За этим они и едут на Олимпиаду. Поэтому они и поедут туда без флага, будут селиться в гетто и т. п. За ними сейчас нет страны. Спортсмены — не политики. Вне спорта они беззащитны. А государство оставило их один на один с этими проблемами. Как в общем-то и всех остальных. У нас государство защищает только олигархов. А теперь мы видим, как те, кто начиная с 1991 года продавал родину оптом и в розницу, или, как минимум, не мешал этому, в чем-то смеет упрекать наших олимпийцев.

«СП»: — Есть предложения провести некие альтернативные Игры…

— Да, в частности Геннадий Зюганов это предлагал — провести спартакиаду народов стран СНГ. Это здорово, только никто не приедет — побоятся. У нас сейчас в друзьях только армия и флот. Остальных друзей мы разогнали. Потерять их легко, а завоевать трудно. СССР в 1984 году сказал, что будут Игры доброй воли и две трети мира поехали к нам, а не в США. А сейчас попробуй, скажи такое. Но я надеюсь, что мы в результате всего этого станем только злее.

А вот журналист Евгений Берсенев настроен более непримиримо.

— Следует помнить, что Олимпийские игры — это не чемпионаты мира и не различные коммерческие турниры, где нередко те же лыжники, фигуристы, конькобежцы и другие спортсмены могут готовиться по индивидуальному расписанию и выступать ради собственных спортивных амбиций. Олимпиада — это соревнования общемирового гуманитарного значения, если уж вспомнить принципы Олимпийской хартии. И дискриминация какой-либо страны вводит ее в разряд изгоев не просто спортивного, но и цивилизованного мира. И когда мы соглашаемся, что наши атлеты могут выступать под непонятно каким флагом, то соглашаемся с тем, что являемся варварами, а приличным странам с нами разговаривать не о чем. Так зачем поддаваться в ловушку, которую нам так тщательно готовили?

Все эти рассуждения о том, что «спортсмены готовились», в данном случае просто чушь. Они едут на Олимпиаду представлять свою страну, прежде всего, а не себя любимых. Если в 1980 году в Москве спортсмены стран, бойкотировавших Игры, выступали под нейтральным флагом, то в том случае они выражали гражданскую позицию. Свою личную, не совпадающую с государственной. А кто-нибудь из собирающихся в Южную Корею наших атлетов и готовый на приготовленные там унижения (типа проживании вне Олимпийской деревне) заявил о своей гражданской позиции, не совпадающей с государственной… А государственная позиция здесь выражена главой государства, который заявил, что решение WADA вызвано политическими причинами.

«СП»: — И все равно российское государство не выглядит в этой истории неубедительно…

— Поражает, что с нашей стороны было простое (может слегка напряженное) ожидание решения МОК, его благосклонности. Ответ нужно было готовить заранее, за несколько лет. И ответ многоплановый. Во-первых, есть опыт Игр доброй воли. Скажем, в Сочи или на Алтае можно провести Игры свободного мира (или подобрать иное название) — или воскресить прежнее название. Игры Доброй воли. И нужно вести мощные информационные атаки на руководство WADA, МОК, прочих околоспортивных контор. Грамотно, жестко и систематически вбрасывать в СМИ невыгодную и неудобную им (а она есть — сомневаться не приходится). И озвучивать ее с высоких трибун. Это вызовет скандалы? Пусть. Но ведь не мы подняли эту волну. Нужно сделать ситуацию неудобной и неприятной для тех, кто ее создал. В современном мире отвечать нужно только так.