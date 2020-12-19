Более 6000 оцифрованных детских книг 19 века доступны онлайн
Издания золотого века детской литературы с красочными иллюстрациями доступны для бесплатного просмотра и скачивания. Среди добра, выложенного в свободный доступ, сказки братьев Гримм, «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» и «Вокруг света за восемьдесят дней» Жюля Верна, «Пиноккио» со знаменитыми иллюстрациями Фредерика Ричардсона, «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, «Али-Баба и сорок разбойников», «Красавица и Чудовище», «Приключения Алисы в стране Чудес» и тысячи других детских книг на английском языке.
Библиотека исторической детской литературы при Университете Флориды выложила в свободный доступ более 6000 тысяч оцифрованных детских книг викторианской эпохи. Среди опубликованных изданий также книги о зоопарке, цирке, астрономии, географии, алфавите, о птицах и зверях, библейские истории, баллады и детские стихи.
Кликнув на обложку любой книги, можно листать старицы подряд в удобном для чтения формате или переходить на любую страницу, выбрав номер в выпадающем списке, увеличивать изображение и скачивать.
Коллекция доступна на сайте библиотеки. Вот так выглядят несколько обложек из выложенных изданий:
«Перчатки» (The three little kittens). Издание 1890 года.
«Пять поросят» (Five Little Pigs). Издание 1890 года.
«Приключения Хенни Пенни и ее друзей» (Adventures of Henny Penny and her friends). Издание 1899 года.
«Приключения Дон Кихота Ламанчского» (The adventures of Don Quixote de la Mancha). Издание 1895 года.
«Приключения Пиноккио» (The adventures of Pinocchio).
«Приключения Робинзона Крузо» (The adventures of Robinson Crusoe). Издание 1884 года.
«Басни Эзопа» (Aesop's fables). Издание 1884 года.
«Аладдин, или Волшебная лампа» (Aladdin or the Wonderful Lamp). Издание 1889 года
«Али-Баба, или Сорок разбойников» (Ali Baba, or, The forty thieves). Издание 1889 года
«Приключения Алисы в стране Чудес» (Alice's adventures in Wonderland). Издание 1907 года.
«Вокруг света за восемьдесят дней» (Around the world in eighty days). Издание 1888 года.
«Барон Мюнхгаузен» (Baron Munchausen). Издание 1882 года.
«Красавица и Чудовище» (Beauty and the Beast). Издание 1880 года.
«Чёрный Красавчик» (Black Beauty). Издание 1894 года.
Рубрики: Литература, Творчество
Поделиться:
Записи на схожие темы
Папуасы колонии “РФ”, научившиеся худо-бедно блеять на картавой заморской фене, захрюкали от восторга, приобщаясь к великой культуре жыдосаксонского крючконосого колонизатора…
а вы не папуас ,зацикленный на тематике антиамериканской .Знать языки -это хорошо и чем больше ,тем лучше ,тем более сегодня ,когда под цели сохранения олигархов и их яхт(умудряются богатеть более ускоренно и строить их в столь критически сложное времядля страны)положат млн безработных.И если знание языка поможет накормить семью и детей ,то пусть это будет китаец или француз-лишь бы дал рабочее место,а не бросил под елку пятерку единожды.
Национальная электронная детская библиотека. Архив книг, журналов, диафильмов с 1728 года по наст. время.
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
Дословный перевод “Красной шапочки” тоже имеется?