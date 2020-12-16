Радио Аврора 16.12.2020
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире Информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокарев и мой сегодняшний собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
От всех зрителей Информационного агентства “Аврора”, от всех почитателей и от команды “Авроры” мы поздравляем вас с прошедшим днём рождения. Желаем долгих лет жизни и большого нечеловеческого здоровья.
Спасибо.
Анатолий Александрович, как всегда раз в неделю мы с вами подводим итоги политической и экономической мировой и российской жизни за прошедший период. Что вы подметили за эту неделю?
Пожалуй самое интересное, что было за эту неделю, это отказ Верховного суда Соединённых Государств Америки рассматривать иски о непризнании результатов выборов в шести из пятидесяти Соединенных Государств, причём иски отвергались по формальным соображениям без рассмотрения по существу, ну и понятно почему. Потому что рассмотрение по существу неизбежно вынудит судьей признать факт массовых фальсификаций, поскольку этот факт виден совершенно невооружённым глазом. Как я уже не раз говорил, если представители одной из партий не подпускают к столам для подсчёта бюллетеней на пушечный выстрел, а то и вовсе выгоняют из помещения и закрывают окна картоном и фанерой, это не возможно объяснить иначе нежели желанием устроить фальсификации. Причём поскольку заранее не известно было сколько придётся вбросить демократических бюллетеней или выбросить республиканских. Это значит, что действительно готовились к массовым подделкам, а это значит следы остались.
Кстати, сам Трамп в своём выступлении, если не ошибаюсь, на три четверти часа, которую естественно сугубо демократические каналы отказались транслировать. Между прочим, отметил, что так называемые “пересчёты голосов” без сверки подписей на конвертах для бюллетеней присланных по почте ничего не дают, надо именно сверять эти подписи с реальными списками реальных избирателей, ну а поскольку списки избирателей специально на участках Соединенных Государствах в принципе не ведут, значит надо сверять с другими сведениями об избирателях. И вот это суды на местах отказались сделать и в одном из исков в Верховный суд, насколько я знаю, было именно такое требование….