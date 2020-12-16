Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире Информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокарев и мой сегодняшний собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

От всех зрителей Информационного агентства “Аврора”, от всех почитателей и от команды “Авроры” мы поздравляем вас с прошедшим днём рождения. Желаем долгих лет жизни и большого нечеловеческого здоровья.

Спасибо.

Анатолий Александрович, как всегда раз в неделю мы с вами подводим итоги политической и экономической мировой и российской жизни за прошедший период. Что вы подметили за эту неделю?