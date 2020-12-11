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Солонин о том, отравили ли Сталина

528 33

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7TCJSNsJFOI&ab_channel=
Рубрики: Аналитика, Видео, История, Мировоззрение, Наука
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33 Комментария » Оставить комментарий
  • 25335 3425
    Русофил 11 декабря 14:02

      “аскетизм” воШЬждя впечатляет.
      Но…..
      Не спасло

      1
      -1
      • 8754 8174
        KTРусофил 11 декабря 14:06

          Есть знакомые кого спасло?)

          1
          1
        • 14696 12138
          маринаРусофил 11 декабря 14:50

            симпатичная компашка-эти не врут ,правда?слегка картавят ,но это чепуха ,главное ненависть за деда .Какая обьективность,ведь остальных ,даже не слушая ты обзываешь врунами ,заинтересованными в деньгах.Эти бессребреники ,это видно.Поэтому ты отказываешь Чужому в праве на достоинство и честь ,даже сейчас в это жесткое ,мутное ,потерявшее ориентиры (кроме денег)время.?

            1
            1
            • 25335 3425
              Русофилмарина 11 декабря 14:58

                А все компашки малосимпатичные.
                И эти ВРУТ но не сейчас.
                Хотя возможно ВСЯ офф. история смерти Сталинидзе переврана….
                И пятый актёр играющий роль “генералисимуса” был утилизирован иначе чем нам рассказали.
                А честь бывает только у АРИСТОКРАТОВ.
                Он что рабовладелец-землевладелец?
                Бывает ещё ” воинская честь” но это другое.
                Они её отдают друг другу.
                Там тоже КАША……
                Из ОБЯЗАННОСТИ умереть за ГОСПОДИНА сделали приветствие.

                Если для тебя этот ОБМАН ориентиры то печально но твои проблемы

                • 18052 12974
                  ВладимирРусофил 11 декабря 18:42

                    Обизян куда дел партбилет,почему не умер выполняя воинскую присягу.Какой ты на хрен “аристократ” у обизянов нет чести ,все продадут за банан и ты продал, а теперь плюешься в сторону непродавшихся.Сдохнешь ты обизян, и попадешь в страну обизянию,где все такие же обизяны.

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                    • 17666 13612
                      ЪВладимир 11 декабря 19:34

                        Здравствуйте.Какой там аристократ…Лохох проникся идеями Невзорова.Донести не может связно,поэтому получается ….клозет.В этом смысл.Толчок и параша не становятся туалетом.Они сразу же становятся клозетом….В этом боль.А у этих сук уже уборная.От параши до уборной за 15 лет.Чем не мечта…Чем не цель для макаки…

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                      • 18052 12974
                        ВладимирЪ 11 декабря 23:38

                          Ну он то себя аристократом считает, хотя и обизяним.Он на весь свет злой патамушта кинули его с бананами он по чеснаку всех предал и КПСС и СССР а ему не то что тридцать серебряников кинули а ваще медяшку. Вы это верно заметили с Невзоровым одного поля ягоды.

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                  • 6363 5195
                    ЖенечкаРусофил 11 декабря 15:49

                      Зачем товарищ Сталин лично возил с собой несколько коров? Одна корова даёт 20 литров в день. Зачем несколько? А ещё он вино любил, виноградники тоже возил? Верьте больше, Солонин ещё не такое где-то читал.

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                      • 25335 3425
                        РусофилЖенечка 11 декабря 19:07

                          А зачем три дивизии ОХРАНЫ Вас не удивляет?
                          Как в анекдоте.
                          Покрасить Кремль в розовй цвет и расстрелять всех Женечек.
                          А зачем Кремль красить?
                          Рад что по другим вопросам возражений нет

                    • 15624 9378
                      Maleos 11 декабря 17:46

                        ЯП стремительно эволюционирует: в ход пошли уже совсем уже отмороженные “марки шимоновичи”…

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                      • 9636 7546
                        Мирослава 11 декабря 21:42

                          Сталин НЕ ЕЗДИЛ по СССР.ОН сидел в Кремле и работал.Или На даче.ИЛИ в Абхазии.Ему не надо было мелькать с СМИ, ездить по мостам и подводным лодкам. Устраивать ШОУ с анаугурациями и телеинтервью. Тьфу! Этим занимаются Актеришки, путины с компанией. Сталин ехал в поезде по стране Однажды в 1946 году. Поехал специально, чтобы посмотреть масштабы разрушения войной. Думаю коров с собой не возил.

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                        • 17087 12847
                          Sergeev сегодня в 05:32

                            Вот коров обсудили, обезьян и прочее. Но ведь Сталин умер, а мог бы пожить ещё.

                          • 9338 3212
                            krikunoleg три часа назад

                              Солонин изрядный лжец. С ним по истории Великой Отечественной войны полемизировали уже и не раз – лжец!

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