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“аскетизм” воШЬждя впечатляет.
Но…..
Не спасло
Есть знакомые кого спасло?)
Дед при Сталине СИДЕЛ.
Сталина пережил и умер не как СОБАКА на полу в луже.
А в кругу любящих детей и внуков.
А где были дети и внуки Сталинидзе?
Для тебя имеет значение как,где,и с кем умереть?
Конечно.
Родиться и умереть самое главное.
)))))))))
Я думаю самое главное жить!!! Исправлять ошибки, набираться опыта, становиться мудрее. Исправлять карму
прежних воплощений.
а ты думаешь иначе ?о смерти
Я о ней не думаю.
Зачем?
ВОР должен сидеть! А чё не расстреляли… пожалели… Расстреляли бы, меньше упырей расплодилось бы.
Дедов же у тебя убили – даже до Берлина дойти не успели.
А теперь вдруг один пережил Сталина.:) Маклауды?
У матери и отца отчимы я с детства их звал дедами.
Не родные но любимые
“Дед при Сталине СИДЕЛ” – за что сидел?
Шпионил на Гондурас
А серьезно! Что сам дед рассказывал?
Мой тоже сидел не долго 1 год – трактор в реке зимой по пьяни утопили. С моста упали. Сами чуть живы остались.
Серьёзно.
Поймали на улице по разнарядке.
Нужны были рабы на Беломорканал.
Долго били,выбили все зубы он потом первые вставные челюсти себе сам вырезал из дерева.
Подписал признание что он шпион и поехал создавать ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ всей страны.
В лагере устроился сапожником таки и выжил жуя сухарики деревянными зубками.
Зато на фронте не погиб и детей нарожал и помер в кругу семьи любимый и уважаемый аж в 82 года
А бить-то зачем, если по разнарядке (кстати, не факт, что такие были)? Бить человека это тяжелая физическая работа, между прочим, и грязная. И зачем она нужна, если просто взяли и в вагон и по этапу – делов-то…;)) Да еще дело заводить, писать кучу бумаг, свидетелей искать, доставлять, допрашивать.
Серьезно бред не пишите. Ознакомьтесь лучше с делом деда – удивитесь…;))
Ознакомился.
Вместе с ним в Котовске за один день поймали почти 200 шпионов Гондураса.
Все признались.
Ты сам возьми и почитай такие “дела” они есть в открытом доступе
Прям отсканированные рукописные документы?
Кстати, о шпионах на Гондурас – в те годы в СССР их разведка котировалась? Были английские шпионы, немецкие, польские, американские. Ну в общем известные сильные государства. А Гондурас? Фальшивкой 90-х попахивает, причем явно…;))
симпатичная компашка-эти не врут ,правда?слегка картавят ,но это чепуха ,главное ненависть за деда .Какая обьективность,ведь остальных ,даже не слушая ты обзываешь врунами ,заинтересованными в деньгах.Эти бессребреники ,это видно.Поэтому ты отказываешь Чужому в праве на достоинство и честь ,даже сейчас в это жесткое ,мутное ,потерявшее ориентиры (кроме денег)время.?
А все компашки малосимпатичные.
И эти ВРУТ но не сейчас.
Хотя возможно ВСЯ офф. история смерти Сталинидзе переврана….
И пятый актёр играющий роль “генералисимуса” был утилизирован иначе чем нам рассказали.
А честь бывает только у АРИСТОКРАТОВ.
Он что рабовладелец-землевладелец?
Бывает ещё ” воинская честь” но это другое.
Они её отдают друг другу.
Там тоже КАША……
Из ОБЯЗАННОСТИ умереть за ГОСПОДИНА сделали приветствие.
Если для тебя этот ОБМАН ориентиры то печально но твои проблемы
Обизян куда дел партбилет,почему не умер выполняя воинскую присягу.Какой ты на хрен “аристократ” у обизянов нет чести ,все продадут за банан и ты продал, а теперь плюешься в сторону непродавшихся.Сдохнешь ты обизян, и попадешь в страну обизянию,где все такие же обизяны.
Здравствуйте.Какой там аристократ…Лохох проникся идеями Невзорова.Донести не может связно,поэтому получается ….клозет.В этом смысл.Толчок и параша не становятся туалетом.Они сразу же становятся клозетом….В этом боль.А у этих сук уже уборная.От параши до уборной за 15 лет.Чем не мечта…Чем не цель для макаки…
Ну он то себя аристократом считает, хотя и обизяним.Он на весь свет злой патамушта кинули его с бананами он по чеснаку всех предал и КПСС и СССР а ему не то что тридцать серебряников кинули а ваще медяшку. Вы это верно заметили с Невзоровым одного поля ягоды.
Зачем товарищ Сталин лично возил с собой несколько коров? Одна корова даёт 20 литров в день. Зачем несколько? А ещё он вино любил, виноградники тоже возил? Верьте больше, Солонин ещё не такое где-то читал.
А зачем три дивизии ОХРАНЫ Вас не удивляет?
Как в анекдоте.
Покрасить Кремль в розовй цвет и расстрелять всех Женечек.
А зачем Кремль красить?
Рад что по другим вопросам возражений нет
Ну дык. Несколько коров, десять дивизий, миллионы трупов – продукты одного фекального замеса.
ЯП стремительно эволюционирует: в ход пошли уже совсем уже отмороженные “марки шимоновичи”…
Сталин НЕ ЕЗДИЛ по СССР.ОН сидел в Кремле и работал.Или На даче.ИЛИ в Абхазии.Ему не надо было мелькать с СМИ, ездить по мостам и подводным лодкам. Устраивать ШОУ с анаугурациями и телеинтервью. Тьфу! Этим занимаются Актеришки, путины с компанией. Сталин ехал в поезде по стране Однажды в 1946 году. Поехал специально, чтобы посмотреть масштабы разрушения войной. Думаю коров с собой не возил.
Коровы поправляли карму, и думали что Сталин не мущщина.
Насмешили!
Вот коров обсудили, обезьян и прочее. Но ведь Сталин умер, а мог бы пожить ещё.
Солонин изрядный лжец. С ним по истории Великой Отечественной войны полемизировали уже и не раз – лжец!