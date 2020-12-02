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Радио Аврора 02.12.2020

22:02. 2 декабря 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Здравствуйте, уважаемые зрители в эфире Информационного Агентства журналист Михаил Кокорев и со мной сегодня политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, так случилось что наш с Вами формат обсуждения прошедшей недели, событий прошедшей недели не плохо зашёл нашим зрителям и я считаю, что очень хорошо было бы его продолжить.

Постараюсь.

Анатолий Александрович, первый вопрос такой – а что бы Вы отметили интересного произошедшего в мире и в России за прошедшую неделю, на Ваш взгляд?

Интересного много, но на мой взгляд самое важное событие это то, что Трамп наконец-то получил право добраться до Верховного суда. Дело в том, что там, ну вот так же, скажем, Европейский суд по правам своего человека принимает только те иски, что прошли уже через все местные судебные инстанции, примерно та же картина в Соединённых Государствах. Там тоже принимаются к рассмотрению Верховным судом только иски уже прошедшие через местные инстанции. И вот, на мой взгляд, там сейчас развернутся в ближайшие пару недель, как раз самые увлекательные события. Поскольку улики подделок при подсчёте голосов столь велики и столь разнобезобразны, что игнорировать их по чисто политическим причинам уже довольно трудно. А шансы на то, что демократы нагонят стадо боевиков прямо к Верховному суду и суд испугается, на мой взгляд, пока всё-таки такие шансы не слишком велики.

Вообще, да, было понятно, что Трамп начинает, как говорится, транзит власти.

Нет.

То есть, он всё-таки ожидает победы своей?

Именно так. Транзит власти, по сути, с одной стороны это в какой-то мере подстраховка, то есть именно на случай, если демократы дойдут уже до открытого государственного переворота, а с другой стороны это демонстрация того, что вот я мол, лояльный и на случай, если окажется что демократы побеждают, то я им препятствия не чиню, что по закону для них положено, то и получат.

Анатолий Александрович, а вот заявления представителей Байдена, что он сломал себе ногу…..

Метки: аврора, выборы в США, джо байден, дональд трамп

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-02-12-2020/

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