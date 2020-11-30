В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Пока нахожусь на самоизоляции из-за коронавируса, но не теряю боевого настроя, поэтому разговор получился интересным. В первую очередь, благодаря вашим вопросам.

Хронометраж:

00:00 — О ковиде и самочувствии

04:07 — Об убийстве иранского физика Фахризаде

11:36 — О законе-запрете изображения нацистов

12:30 — Что противопоставить невежеству

13:28 — Устоит ли Россия

13:42 — В чем была ошибка Троцкого

16:30 — Как укрепить институт семьи

17:48 — О проекте основания столицы в Сибири

18:59 — Про геноцид армян в 1915 году

20:46 — Когда обвалится фондовый рынок США

21:02 — Почему Чубайс и Горбачёв на свободе

21:54 — Где сейчас Скрипали

22:23 — Кто такие гагаузы

25:28 — Об экономической программе партии «ЗА ПРАВДУ»

26:00 — О сериале «История России. XX век»

27:10 — Об отношении к Петру I и его «западным идеям»

29:35 — Будет ли отменена пенсионная реформа

31:46 — Почему Руслан Осташко раскритиковал борьбу с ЕГЭ

32:59 — О вкладе Путина в решение индо-пакистанского конфликта

35:16 — Что партия «ЗА ПРАВДУ» может предложить вместо ЕГЭ

36:16 — Мнение о Грефе и КОБ

36:55 — Кого стоит опасаться на мировом политическом поле

38:09 — Какова судьба движения «Антимайдан»

38:19 — Как наладить отношения с бывшими ССР

41:09 — Об отношении к Платошкину

41:52 — Для чего придумали феминисток

44:12 — О претензиях к бюджету на 2021 год

45:10 — Почему необходимо ликвидировать ПФР

45:47 — Об отношении к безусловному базовому доходу

48:36 — Об авторской программе «По-СтАриковски»

49:53 — Сможет ли Путин реформировать ЦБ

53:08 — О политиках и историках

54:57 — Про контагиозность коронавируса

56:35 — Кто «слабое звено» на Западе

57:21 — О горбачевско-ельцинской политике

59:45 — Про ошибки в политических прогнозах

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Условия конкурса

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/na-samoizoljacii-o-koronaviruse-istorii-i-geopolitike-121869