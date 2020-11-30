На самоизоляции о коронавирусе, истории и геополитике
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Пока нахожусь на самоизоляции из-за коронавируса, но не теряю боевого настроя, поэтому разговор получился интересным. В первую очередь, благодаря вашим вопросам.
Хронометраж:
00:00 — О ковиде и самочувствии
04:07 — Об убийстве иранского физика Фахризаде
11:36 — О законе-запрете изображения нацистов
12:30 — Что противопоставить невежеству
13:28 — Устоит ли Россия
13:42 — В чем была ошибка Троцкого
16:30 — Как укрепить институт семьи
17:48 — О проекте основания столицы в Сибири
18:59 — Про геноцид армян в 1915 году
20:46 — Когда обвалится фондовый рынок США
21:02 — Почему Чубайс и Горбачёв на свободе
21:54 — Где сейчас Скрипали
22:23 — Кто такие гагаузы
25:28 — Об экономической программе партии «ЗА ПРАВДУ»
26:00 — О сериале «История России. XX век»
27:10 — Об отношении к Петру I и его «западным идеям»
29:35 — Будет ли отменена пенсионная реформа
31:46 — Почему Руслан Осташко раскритиковал борьбу с ЕГЭ
32:59 — О вкладе Путина в решение индо-пакистанского конфликта
35:16 — Что партия «ЗА ПРАВДУ» может предложить вместо ЕГЭ
36:16 — Мнение о Грефе и КОБ
36:55 — Кого стоит опасаться на мировом политическом поле
38:09 — Какова судьба движения «Антимайдан»
38:19 — Как наладить отношения с бывшими ССР
41:09 — Об отношении к Платошкину
41:52 — Для чего придумали феминисток
44:12 — О претензиях к бюджету на 2021 год
45:10 — Почему необходимо ликвидировать ПФР
45:47 — Об отношении к безусловному базовому доходу
48:36 — Об авторской программе «По-СтАриковски»
49:53 — Сможет ли Путин реформировать ЦБ
53:08 — О политиках и историках
54:57 — Про контагиозность коронавируса
56:35 — Кто «слабое звено» на Западе
57:21 — О горбачевско-ельцинской политике
59:45 — Про ошибки в политических прогнозах
Условия конкурса
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Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Трамп и ЦРУ, Платошкин и Майя Санду
- О сакральной жертве в Минске и итогах выборов в США
- Выборы президента США и политическая борьба в России
- Как русская армия штурмовала Баку и Ереван
- Чем закончится Карабахская война, Чубайс на пенсии, уход от доллара
- Киргизия, Карабах и Срединная Литва
- Карабах, Киргизия, Белоруссия – в составе России?
- Дело Навального – как поджог Рейхстага
- Британский агент Певчих и Лёша 2%, причины и следствие
- Провокации: Новичок Навальный и 9/11 – что общего