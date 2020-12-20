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Сталин, территория Казахстана, Шнуров и Путин

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В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:
00:00 — О Дне Рождения Сталина
03:27 — Зачем депутаты ГД нападают на Казахстан
12:05 — Крепко ли Россия «держит» Дальний Восток
15:05 — О партии ЗА ПРАВДУ и движении ПВО
15:33 — Почему у чиновников не должно быть недвижимости за рубежом
19:00 — Почему Россия ведёт мягкую внешнюю политику
20:27 — Можно ли побороть серые зарплаты
21:22 — Как работало МММ и другие пирамиды
25:22 — О непрерывной внешней политике США
29:38 — Отделится ли Техас от США
31:30 — Что мешает повышению рождаемости
32:50 — Почему Россия слаба на постсоветском пространстве
35:49 — Почему США закрывают консульства в России
39:39 — О важности идей и образов для общества
41:39 — Какому курсу следуют президенты США
42:29 — Чем обеспечен доллар
43:27 — Про вопрос Шнурова Путину
45:05 — Существует ли опасность войны с Турцией
46:04 — Чем опасна цифровизация
46:45 — Об «основных» петербургских либералах
48:18 — Кому на Украине необходимо выдавать российские паспорта
49:16 — Как используется коронавирус в мировой экономике
51:45 — Что такое безусловный базовый доход
54:38 — Какой была процедура выезда из СССР
58:21 — Где живут дети Пескова
59:08 — Объединиться ли Белоруссия с Россией

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/stalin-territorija-kazahstana-shnurov-i-putin-122506
Рубрики: Мировоззрение, Политика
Метки: блог, Видео
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