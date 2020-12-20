В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:

00:00 — О Дне Рождения Сталина

03:27 — Зачем депутаты ГД нападают на Казахстан

12:05 — Крепко ли Россия «держит» Дальний Восток

15:05 — О партии ЗА ПРАВДУ и движении ПВО

15:33 — Почему у чиновников не должно быть недвижимости за рубежом

19:00 — Почему Россия ведёт мягкую внешнюю политику

20:27 — Можно ли побороть серые зарплаты

21:22 — Как работало МММ и другие пирамиды

25:22 — О непрерывной внешней политике США

29:38 — Отделится ли Техас от США

31:30 — Что мешает повышению рождаемости

32:50 — Почему Россия слаба на постсоветском пространстве

35:49 — Почему США закрывают консульства в России

39:39 — О важности идей и образов для общества

41:39 — Какому курсу следуют президенты США

42:29 — Чем обеспечен доллар

43:27 — Про вопрос Шнурова Путину

45:05 — Существует ли опасность войны с Турцией

46:04 — Чем опасна цифровизация

46:45 — Об «основных» петербургских либералах

48:18 — Кому на Украине необходимо выдавать российские паспорта

49:16 — Как используется коронавирус в мировой экономике

51:45 — Что такое безусловный базовый доход

54:38 — Какой была процедура выезда из СССР

58:21 — Где живут дети Пескова

59:08 — Объединиться ли Белоруссия с Россией

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: