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Роскомнадзор попросил СМИ бороться с западной цензурой созданием российских сервисов

17:53. 28 ноября 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В связи с участившимися случаями цензуры в отношении российских СМИ и отдельных представителей прессы, Роскомнадзор обратился к участникам медиарынка. В надзорном ведомстве считают, что бороться за свободу слова с иностранными IT-гигантами, такими, как YouTube, Facebook, Google и производных от них корпораций, мы сможем только отказом от них –развивая собственные ресурсы с аналогичным функционалом в Сети. В РКН призвали отечественный медиарынок способствовать скорейшему созданию и совершенствованию таких сервисов.

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Зарубежные интернет-платформы давно занимаются цензурированием информационного поля в России, при этом сами уклоняются от исполнения надлежащим образом наших законов. К примеру, для медиа-издания «ANNA NEWS» с недавних пор закрыта возможность создания своих каналов на YouTube. Материалы СМИ заблокированы.

РКН направил официальный запрос в Google с требованием разблокировать канал издания на YouTube. Ведь блокировка нарушает охраняемые в России принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа россиян к ней.

В то же самое время Google сам уклоняется от блокировки противоправного контента, запрещенного законами РФ на территории страны. Призывы к насилию, к суициду, порнография и другие виды подобного содержимого Google удаляет неохотно и не до конца.

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Как отмечают эксперты, преодолеть такое недобросовестное, диктаторское отношение к России и нашим законам можно только, если в стране будут действовать собственные аналоги востребованных интернет-сервисов. Например, указывает политолог Армен Гаспарян, у нас уже есть собcтвенная соцсеть «ВКонтакте», и нужно ее развить так, чтобы функционал мог полностью заменить возможности Facebook. Ну а видеохостинг с возможностями YouTube создать нам пока еще только предстоит. Главное – поставить цель и двигаться к ней, считает эксперт.

Метки: Интернет, роскомнадзор, цензура

Источник: https://e-news.su/in-russia/358780-roskomnadzor-obratilsya-k-smi-s-prosboy-pomoch-v-izbavlenii-ot-cenzury.html

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