Почему наука до сих пор не признаёт труды С.В. Жарниковой?
15:02. 28 ноября 2020 254 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Ответ на вопрос заголовка несложен: Светлана Васильевна своими трудами доказала, что Русской цивилизации гораздо более официозных тысячи лет.
Однако такое сразу же умаляет прогрессизм т.н. крещения Руси. А цивилизацию Запада низводит до уровня несмышлёного эгоистичного подростка.
Но такое признание ни науке, ни кому бы то ни было недопустимо для правящих глобальных верхушек.
Вот и проф. Зданович, первооткрыватель Аркаима, уверенно заявляет, что первые в мире боевые колесницы появились не у неких шумеров или вавилонян, а именно на территории России.
Боевые колесницы древнего Урала. Памяти Геннадия Борисовича Здановича
Однако такое сразу же умаляет прогрессизм т.н. крещения Руси. А цивилизацию Запада низводит до уровня несмышлёного эгоистичного подростка.
Но такое признание ни науке, ни кому бы то ни было недопустимо для правящих глобальных верхушек.
Вот и проф. Зданович, первооткрыватель Аркаима, уверенно заявляет, что первые в мире боевые колесницы появились не у неких шумеров или вавилонян, а именно на территории России.
Боевые колесницы древнего Урала. Памяти Геннадия Борисовича Здановича
Эта наука не признаёт всё то, что предлагается РУССКИМИ!!! Недавно, – 17 ноября 2020 года, ушёл из жизни ВЕЛИКИЙ русский учёный П.П.Гаряев и тишина (что не сам ушёл, – и так ясно)… Когда кто-то из библейских помирает, то стоит такой гвалт, что хоть уши затыкай… П.П.Гаряев предложил волновую генетику, при которой можно излечить, практически беЗплатно ВСЕ болезни!!! Вот магнаты от фарм-бизнеса и подсуетились… Им не здоровье людей важно – это мы видим по т.н. “пандемии”, а гешефт…
Печальная весть , Вячеслав. Я интересовался его информацией. Значит , встал в строй опасных. Значит , правильно шёл..
Печально.Возможно никто не суетился.Как никак 78 лет,и выглядел он не совсем здоровым.
Его приглашали читать лекции в Америке, Англии ФРГ, многих других странах… А у нас – тишина… Подгадил ему основательно теперешний “шеф” академических наук,- аж 4 раза закрывал его группы и разработки… Понятно, с чьей подачи… Его выдвинули кандидатом в нобелевские лауреаты… Посмотрим…