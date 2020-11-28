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Почему наука до сих пор не признаёт труды С.В. Жарниковой?

15:02. 28 ноября 2020 254 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
Ответ на вопрос заголовка несложен: Светлана Васильевна своими трудами доказала, что Русской цивилизации гораздо более официозных тысячи лет.

Однако такое сразу же умаляет прогрессизм т.н. крещения Руси. А цивилизацию Запада низводит до уровня несмышлёного эгоистичного подростка.

Но такое признание ни науке, ни кому бы то ни было недопустимо для правящих глобальных верхушек.





Вот и проф. Зданович, первооткрыватель Аркаима, уверенно заявляет, что первые в мире боевые колесницы появились не у неких шумеров или вавилонян, а именно на территории России.



Боевые колесницы древнего Урала. Памяти Геннадия Борисовича Здановича




Метки: археология, жарникова, Запад, индия, история, народ, наука, русский, Русь, санскрит, урал, цивилизация, эфир, язык

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5326958.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 35094 30548
    Вячеслав 28 ноября 2020 в 16:05

    Эта наука не признаёт всё то, что предлагается РУССКИМИ!!! Недавно, – 17 ноября 2020 года, ушёл из жизни ВЕЛИКИЙ русский учёный П.П.Гаряев и тишина (что не сам ушёл, – и так ясно)… Когда кто-то из библейских помирает, то стоит такой гвалт, что хоть уши затыкай… П.П.Гаряев предложил волновую генетику, при которой можно излечить, практически беЗплатно ВСЕ болезни!!! Вот магнаты от фарм-бизнеса и подсуетились… Им не здоровье людей важно – это мы видим по т.н. “пандемии”, а гешефт…

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    1
    • 17820 16622
      жора шаповВячеслав 28 ноября 2020 в 16:14

      Печальная весть , Вячеслав. Я интересовался его информацией. Значит , встал в строй опасных. Значит , правильно шёл..

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      2
    • 8315 7807
      KTВячеслав 28 ноября 2020 в 16:25

      Печально.Возможно никто не суетился.Как никак 78 лет,и выглядел он не совсем здоровым.

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      • 35094 30548
        ВячеславKT 28 ноября 2020 в 17:25

        Его приглашали читать лекции в Америке, Англии ФРГ, многих других странах… А у нас – тишина… Подгадил ему основательно теперешний “шеф” академических наук,- аж 4 раза закрывал его группы и разработки… Понятно, с чьей подачи… Его выдвинули кандидатом в нобелевские лауреаты… Посмотрим…

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