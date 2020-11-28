Боевые колесницы древнего Урала. Памяти Геннадия Борисовича Здановича

Ответ на вопрос заголовка несложен: Светлана Васильевна своими трудами доказала, что Русской цивилизации гораздо более официозных тысячи лет.Однако такое сразу же умаляет прогрессизм т.н. крещения Руси. А цивилизацию Запада низводит до уровня несмышлёного эгоистичного подростка.Но такое признание ни науке, ни кому бы то ни было недопустимо для правящих глобальных верхушек.Вот и проф. Зданович, первооткрыватель Аркаима, уверенно заявляет, что первые в мире боевые колесницы появились не у неких шумеров или вавилонян, а именно на территории России.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5326958.html