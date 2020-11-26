Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокарев и сегодня со мной компетентный собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте Анатолий Александрович.

Анатолий Александрович, давайте мы сегодня поговорим о последних событиях в мире и как-то их свяжем общей конвой, которую мы видим последние тридцать лет. Ну, начнём с заявления Владимира Вольфовича Жириновского, о том, что пенсионный фонд нужно упразднить и выплачивать людям деньги сразу. Пенсионный фонд это же такая система очень похожая по своей структуре на самые обязательные выплаты, которые сейчас разными образами тестируются в Европе, как обязательный базовый доход. Если наше государство не может нормально обеспечить, произвести пенсионное обеспечение своим гражданам в малом количестве в виде пенсионеров, то каким образом можно говорить о базовых выплатах напрямую, ведь пенсионный фонд это же накопления?

Ну, лично я против базового дохода. Во-первых, потому, что весь мировой опыт на всём протяжении мировой истории достаточно чётко доказал, что человек исключенный из полезного труда, то есть из такого труда, чьи результаты востребованы другими людьми довольно быстро перестаёт быть человеком. Ну, это проявляется в разных безобразных формах, но общий результат очевиден. Кстати, это видно на примере Соединённых Государств Америки, где в результате массированного вывода рабочих мест в регионы с дешёвой рабочей силой громадная часть граждан оказалась вычеркнута из общественно-полезного труда, ну и состояние морали там, мягко говоря, аховое. Так вот, я против этого самого безусловного базового дохода, кроме того, я хотя и писал в своё время, что гарантированное пенсионное обеспечение стало одной из причин демографического кризиса, тем не менее, полагаю, что в сложившихся ныне обстоятельствах обойтись без пенсионного обеспечения невозможно.

Ну, во-первых, демографический кризис связан с любыми формами обеспечения безбедной старости, хоть пенсионными, хоть частными накоплениями, всегда когда вы перестаёте понимать, что деньги это всего лишь удостоверение права на получение каких-то товаров и услуг, но эти товары и услуги кто-то ещё должен произвести, всегда когда вы утрачиваете это понимание, появляется соблазн тратить силы и средства здесь и сейчас на себя любимого, а не детьми обзаводиться.