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1917. Еще одна хроника событий. Часть 3

10:05. 23 ноября 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1917. Еще одна хроника событий. Часть 1
1917. Еще одна хроника событий. Часть 2

У Таврического дворца в первые дни Февральской революции. Петроград
01. У Таврического дворца в первые дни Февральской революции. Петроград

02. Дни революции в Петрограде. Первый митинг у Таврического дворца
02. Дни революции в Петрограде. Первый митинг у Таврического дворца

03. Казачий патруль на Невском проспекте в дни февральской революции
03. Казачий патруль на Невском проспекте в дни февральской революции

Февраль. Летучий отряд по борьбе с полицией
04. Февраль. Летучий отряд по борьбе с полицией

05. Февраль. Баррикада на углу Сергиевской и Литейной
05. Февраль. Баррикада на углу Сергиевской и Литейной

06. Февраль. Войска на митинге в театре
06. Февраль. Войска на митинге в театре

07. Демонстрация на Театральной площади в Москве в дни Февральской революции
07. Демонстрация на Театральной площади в Москве в дни Февральской революции

08. Февраль. Политические заключённые, освобождённые из Николаевской тюрьмы во время Февральской революции
08. Февраль. Политические заключённые, освобождённые из Николаевской тюрьмы во время Февральской революции

09. Февраль. Расследование могил павших борцов за свободу в 1905-1906
09. Февраль. Расследование могил павших борцов за свободу в 1905-1906

10. Карикатура на Алису Гессенскую-Романову. А. Лебедев. Сатирический журнал «Стрекоза», №17.
10. Карикатура на Алису Гессенскую-Романову. А. Лебедев. Сатирический журнал «Стрекоза», №17

11. Март. Грузовик с солдатами (солдаты, перешедшие на сторону революции)
11. Март. Грузовик с солдатами (солдаты, перешедшие на сторону революции)

12. Март. Под конвоем. Петроград
12. Март. «Под конвоем». Петроград

13. Март. «На страже». Петроград
13. Март. «На страже». Петроград

14. Март. Митинг на еврейском кладбище у могил участников якутской трагедии.
14. Март. Митинг на еврейском кладбище у могил участников якутской трагедии

15. Март. Митинг на Соборной площади Якутска
15. Март. Митинг на Соборной площади Якутска

16. Март. Командующий войсками московского военного округа подполковник А.Е.Грузинов, министр юстиции А.О.Керенский и правительственный комиссар Н.М.Кишкин. Москва. 7 марта
16. 7 марта. Командующий войсками московского военного округа подполковник А.Е.Грузинов, министр юстиции А.О.Керенский и правительственный комиссар Н.М.Кишкин. Москва.

17. 7 марта. Заседание Московской городской Думы
17. 7 марта. Заседание Московской городской Думы

18. 10 марта. Красноярск. Демонстрация
18. 10 марта. Красноярск. Демонстрация

12 марта Присяга Временному правительству. Чины штаба 25-го армейского корпуса
19. 12 марта. Присяга Временному правительству. Чины штаба 25-го армейского корпуса

19. Март. Опознание жертв. Петроград
20. Март. Опознание жертв. Петроград

20. 19 марта. Еженедельный журнал «Рампа и жизнь». № 12
21. 19 марта. Еженедельный журнал «Рампа и жизнь». № 12

23 марта. Похороны жертв революции. Петроград
22. 23 марта. Похороны жертв революции. Петроград

23 марта. Совет Солдатских и Рабочих депутатов, участвовавших на похоронах жертв революции,
23. 23 марта. Совет Солдатских и Рабочих депутатов, участвовавших на похоронах жертв революции
Метки: история, Москва, николаев, Россия, Санкт-Петербург, фото, якутск

Источник: https://humus.livejournal.com/7482079.html

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