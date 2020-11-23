1917. Еще одна хроника событий. Часть 3
10:05. 23 ноября 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1917. Еще одна хроника событий. Часть 1
1917. Еще одна хроника событий. Часть 2
01. У Таврического дворца в первые дни Февральской революции. Петроград
02. Дни революции в Петрограде. Первый митинг у Таврического дворца
03. Казачий патруль на Невском проспекте в дни февральской революции
04. Февраль. Летучий отряд по борьбе с полицией
05. Февраль. Баррикада на углу Сергиевской и Литейной
06. Февраль. Войска на митинге в театре
07. Демонстрация на Театральной площади в Москве в дни Февральской революции
08. Февраль. Политические заключённые, освобождённые из Николаевской тюрьмы во время Февральской революции
09. Февраль. Расследование могил павших борцов за свободу в 1905-1906
10. Карикатура на Алису Гессенскую-Романову. А. Лебедев. Сатирический журнал «Стрекоза», №17
11. Март. Грузовик с солдатами (солдаты, перешедшие на сторону революции)
12. Март. «Под конвоем». Петроград
13. Март. «На страже». Петроград
14. Март. Митинг на еврейском кладбище у могил участников якутской трагедии
15. Март. Митинг на Соборной площади Якутска
16. 7 марта. Командующий войсками московского военного округа подполковник А.Е.Грузинов, министр юстиции А.О.Керенский и правительственный комиссар Н.М.Кишкин. Москва.
17. 7 марта. Заседание Московской городской Думы
18. 10 марта. Красноярск. Демонстрация
19. 12 марта. Присяга Временному правительству. Чины штаба 25-го армейского корпуса
20. Март. Опознание жертв. Петроград
21. 19 марта. Еженедельный журнал «Рампа и жизнь». № 12
22. 23 марта. Похороны жертв революции. Петроград
23. 23 марта. Совет Солдатских и Рабочих депутатов, участвовавших на похоронах жертв революции