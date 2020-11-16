1917. Еще одна хроника событий. Часть 2
09:25. 16 ноября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1917. Еще одна хроника событий. Часть 1
31. Январь. Петроград. Очередь за хлебом
32. Баррикада на Литейном проспекте в Февральские дни
33. Первый день революции в Таврическом дворце
34. Студенты Петербургских сельскохозяйственных курсов в дни февральской революции
35. Солдатская манифестация
36. Солдатский митинг на фронте
37. Солдатский митинг на фронте
38. Братание на Восточном фронте
39. Милиция и красноармейцы
40. Митинг кронштадцев в Петрограде на Марсовом поле
41. Москва. Парад войск на Красной площади
42. Митинг на фронте
43. Митинг на Лубянке
44. Тверской бульвар. Митинг у памятника Пушкину
45. Театральная площадь. Москва
46. Центральная делегация Союза георгиевских кавалеров, организовавшая Петроградский отдел Союза
47. Дни революции в Петрограде. Арест полиции
48. Дети на демонстрации под лозунгом «Да здравствует просвещение народа»
49. Е.К.Брешко-Брешковская среди политкаторжан и ссыльных
50. Москва. Очередь за продуктами
51. «Петроградская газета» № 75
52. Г.К.Орджоникидзе среди медицинских работников Якутска
53. 29 апреля. Похороны автомобильного солдата, убитого 28 апреля на Невском проспекте
54. На Знаменской площади у Николаевского вокзала
55. Павловское Военное училище на улицах Петрограда
56. Члены первого заводского комитета после февральской революции
57. Якутск. Митинг на Соборной площади. Март
58. Члены первого заводского комитета после февральской революции
59. Матросы-большевики Балтийского флота на митинге в Севастополе
60. Манифестация в Москве в дни Февральской революции