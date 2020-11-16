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1917. Еще одна хроника событий. Часть 2

09:25. 16 ноября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


1917. Еще одна хроника событий. Часть 1

31. Январь. Петроград. Очередь за хлебом
31. Январь. Петроград. Очередь за хлебом

32. Баррикада на Литейном проспекте в Февральские дни
32. Баррикада на Литейном проспекте в Февральские дни

33. Первый день революции в Таврическом дворце
33. Первый день революции в Таврическом дворце

34. Студенты Петербургских сельскохозяйственных курсов в дни февральской революции
34. Студенты Петербургских сельскохозяйственных курсов в дни февральской революции

35. Солдатская манифестация
35. Солдатская манифестация

36. Солдатский митинг на фронте
36. Солдатский митинг на фронте

37. Солдатский митинг на фронте.
37. Солдатский митинг на фронте

38. Братание на Восточном фронте
38. Братание на Восточном фронте

39. Милиция и красноармейцы
39. Милиция и красноармейцы

40. Митинг кронштадцев в Петрограде на Марсовом поле
40. Митинг кронштадцев в Петрограде на Марсовом поле

41. Москва. Парад войск на Красной площади
41. Москва. Парад войск на Красной площади

42. Митинг на фронте
42. Митинг на фронте

43. Митинг на Лубянке
43. Митинг на Лубянке

44. Тверской бульвар. Митинг у памятника Пушкину
44. Тверской бульвар. Митинг у памятника Пушкину

45. Театральная площадь. Москва
45. Театральная площадь. Москва

46. Центральная делегация Союза георгиевских кавалеров, организовавшая Петроградский отдел Союза
46. Центральная делегация Союза георгиевских кавалеров, организовавшая Петроградский отдел Союза

47. Дни революции в Петрограде. Арест полиции
47. Дни революции в Петрограде. Арест полиции

48. Дети на демонстрации под лозунгом «Да здравствует просвещение народа!»
48. Дети на демонстрации под лозунгом «Да здравствует просвещение народа»

49. Е.К.Брешко-Брешковская среди политкаторжан и ссыльных
49. Е.К.Брешко-Брешковская среди политкаторжан и ссыльных

50. Москва. Очередь за продуктами
50. Москва. Очередь за продуктами

51. «Петроградская газета» № 75
51. «Петроградская газета» № 75

52. Г.К.Орджоникидзе среди медицинских работников Якутска
52. Г.К.Орджоникидзе среди медицинских работников Якутска

53. 29 апреля. Похороны автомобильного солдата, убитого 28 апреля на Невском проспекте
53. 29 апреля. Похороны автомобильного солдата, убитого 28 апреля на Невском проспекте

54. На Знаменской площади у Николаевского вокзала
54. На Знаменской площади у Николаевского вокзала

55. Павловское Военное училище на улицах Петрограда
55. Павловское Военное училище на улицах Петрограда

56. Члены первого заводского комитета после февральской революции
56. Члены первого заводского комитета после февральской революции

57. Якутск. Митинг на Соборной площади. Март
57. Якутск. Митинг на Соборной площади. Март

56. Члены первого заводского комитета после февральской революции
58. Члены первого заводского комитета после февральской революции

59. Матросы-большевики Балтийского флота на митинге в Севастополе
59. Матросы-большевики Балтийского флота на митинге в Севастополе

60. Манифестация в Москве в дни Февральской революции
60. Манифестация в Москве в дни Февральской революции
Метки: история, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7472637.html

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