1917. Еще одна хроника событий. Часть 4
08:13. 30 ноября 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1917. Еще одна хроника событий. Часть 1
1917. Еще одна хроника событий. Часть 2
1917. Еще одна хроника событий. Часть 3
4 апреля. Иркутск. Тихвинская площадь. Демонстрация
5 апреля. Демонстрация в Томске
5 апреля. Сретенск. Программа литературно-музыкального вечера «Да здравствуют борцы за свободу!», состоявшегося в театре Штейна
16 апреля. Иллюстрированный художественно-литературный журнал с карикатурами «Искры». № 14. Воскресенье
16 апреля. Манифестация юнкеров Инженерного училища
16 апреля. Манифестация инвалидов империалистической войны
20 апреля. Демонстрация против ноты Милюкова о верности союзникам
Апрель. Люди у плаката, призывающего к подписке на Заем Свободы
Апрель. Члены первого заводского комитета в Сормове
Первомайская демонстрация украинских рабочих в Хабаровске
Первомайская демонстрация рабочих кинопредприятий. Москва
Первомайская демонстрация. Енисейская губ, дер Жигалово
Празднование 1 Мая на Режевском заводе. Пермская губ
1 мая. Всенародный праздник 1-го Мая в Петрограде. Марсово поле
Красная гвардия. Петроград.
1 мая. Солдатский митинг на фронте. Дер. Михайловка.
Май. Члены социал-демократической организации Якутска и якутского кружка революционной молодёжи «Юный социал-демократ»
Май. Русские эмигранты на вокзале перед возвращением в Россию. Сиэттл
Май. Заем свободы. На Дворцовой площади в Петрограде
Май. Демонстрация служащих пушечного завода в Мотовилихе на пути в Пермь