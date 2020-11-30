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1917. Еще одна хроника событий. Часть 4

08:13. 30 ноября 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:



1917. Еще одна хроника событий. Часть 1
1917. Еще одна хроника событий. Часть 2
1917. Еще одна хроника событий. Часть 3

4 апреля. Иркутск. Тихвинская площадь. Демонстрация.
4 апреля. Иркутск. Тихвинская площадь. Демонстрация

5 апреля. Демонстрация в Томске
5 апреля. Демонстрация в Томске

5 апреля. Сретенск. Программа литературно-музыкального вечера «Да здравствуют борцы за свободу!», состоявшегося в театре Штейна
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16 апреля. Иллюстрированный художественно-литературный журнал с карикатурами Искры. № 14. Воскресенье,
16 апреля. Иллюстрированный художественно-литературный журнал с карикатурами «Искры». № 14. Воскресенье

16 апреля. Манифестация юнкеров Инженерного училища
16 апреля. Манифестация юнкеров Инженерного училища

16 апреля. Манифестация инвалидов империалистической войны
16 апреля. Манифестация инвалидов империалистической войны

16 апреля. Манифестация инвалидов империалистической войны.

20 апреля. Демонстрация против ноты Милюкова о верности союзникам
20 апреля. Демонстрация против ноты Милюкова о верности союзникам

Апрель. Люди у плаката, призывающего к подписке на Заем Свободы
Апрель. Люди у плаката, призывающего к подписке на Заем Свободы

Апрель. Члены первого заводского комитета в Сормове
Апрель. Члены первого заводского комитета в Сормове

Первомайская демонстрация украинских рабочих в Хабаровске
Первомайская демонстрация украинских рабочих в Хабаровске

Первомайская демонстрация рабочих кинопредприятий. Москва
Первомайская демонстрация рабочих кинопредприятий. Москва

Первомайская демонстрация. Енисейская губ, дер Жигалово
Первомайская демонстрация. Енисейская губ, дер Жигалово

Празднование 1 Мая на Режевском заводе. Пермская губ
Празднование 1 Мая на Режевском заводе. Пермская губ

1 мая. Всенародный праздник 1-го Мая в Петрограде. Марсово поле
1 мая. Всенародный праздник 1-го Мая в Петрограде. Марсово поле

1 мая. Красная гвардия. Петроград.
Красная гвардия. Петроград.

Солдатский митинг на фронте. Дер. Михайловка. 1 мая
1 мая. Солдатский митинг на фронте. Дер. Михайловка.

Солдатский митинг на фронте. Дер. Михайловка. 1 мая.

Солдатский митинг на фронте. Дер. Михайловка. 1 мая..

Май. Члены социал-демократической организации Якутска и якутского кружка революционной молодёжи «Юный социал-демократ»
Май. Члены социал-демократической организации Якутска и якутского кружка революционной молодёжи «Юный социал-демократ»

1 мая. Участники встречи русских эмигрантов в Америке. Сиэттл


Май. Русские эмигранты на вокзале перед возвращением в Россию. Сиэттл
Май. Русские эмигранты на вокзале перед возвращением в Россию. Сиэттл

Май. Заем свободы. На Дворцовой площади в Петрограде
Май. Заем свободы. На Дворцовой площади в Петрограде

Май. Демонстрация служащих пушечного завода в Мотовилихе на пути в Пермь
Май. Демонстрация служащих пушечного завода в Мотовилихе на пути в Пермь
Метки: история, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7491303.html

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