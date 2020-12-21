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1917. Еще одна хроника событий. Часть 7

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01. 12 марта. Солдаты русской армии в окопах читают сообщение об отречении Николая II от престола
01. 12 марта. Солдаты русской армии в окопах читают сообщение об отречении Николая II от престола

02. 12 марта. Колонна демонстрантов с лозунгом «Мы требуем демократической республики!». Москва
02. 12 марта. Колонна демонстрантов с лозунгом «Мы требуем демократической республики!». Москва

03. 13 марта. Первое заседание вновь избранного Петрогр. Совета рабочих и красно-арм. депутатов в актовом зале Смольного института (лев пол)
03. 13 марта. Первое заседание вновь избранного Петрогр. Совета рабочих и красно-арм. депутатов в актовом зале Смольного института (лев пол)

04. 19 марта. Демонстрация с требованием восьмичасового рабочего дня и отмены детского труда
04. 19 марта. Демонстрация с требованием восьмичасового рабочего дня и отмены детского труда

05. 19 марта. Милиция Трубочного завода (завод им. Калинина), ставшая основным ядром Красной Гвардии.
05. 19 марта. Милиция Трубочного завода (завод им. Калинина), ставшая основным ядром Красной Гвардии

06. 19 мартa Смотр войск генералом Л. Г. Корниловым. Петроград
06. 19 мартa Смотр войск генералом Л. Г. Корниловым. Петроград

07. 26-го марта. Манифестация эстонцев в Петрограде.
07. 26-го марта. Манифестация эстонцев в Петрограде

08. 26-го марта. Манифестация эстонцев в Петрограде.1

09. 26-го марта. Манифестация эстонцев в Петрограде

10. Март. Да здравствует свобода и демократическая республика!
10. Март. Да здравствует свобода и демократическая республика!

11. Март. Екатерингофский проспект. Участие матросов Гвардейского экипажа в революционных демонстрациях в Петрограде
11. Март. Екатерингофский проспект. Участие матросов Гвардейского экипажа в революционных демонстрациях в Петрограде

12. Март. Колонны демонстрантов - солдат лейб-гвардии Кексгольмского полка на Невском проспекте с транспарантом «Кексгольмцы»
12. Март. Колонны демонстрантов – солдат лейб-гвардии Кексгольмского полка на Невском проспекте с транспарантом «Кексгольмцы»

13. Март. 4-й Московский участок
13. Март. 4-й Московский участок

14. Март. 1-е Временное правительство.
14. Март. 1-е Временное правительство

15. Март. Ведут провокатора под конвоем
15. Март. Ведут провокатора под конвоем

16. Март. Грандиозная манифестация революционных войск перед Государственной Думой
16. Март. Грандиозная манифестация революционных войск перед Государственной Думой

17. Март. Группа меньшевиков (слева направо) Ф. И. Дан, Н. С. Чхеидзе, И. Г. Церетели. Петроград
17. Март. Группа меньшевиков (слева направо) Ф. И. Дан, Н. С. Чхеидзе, И. Г. Церетели. Петроград

18. Март. Демонстрация инвалидов в дни Февральской революции. Москва,
18. Март. Демонстрация инвалидов в дни Февральской революции. Москва

19. Март. Заседание солдатской секции Петросовета
19. Март. Заседание солдатской секции Петросовета

20. Март. Старший унтер-офицер Т. И. Кирпичников, лейб‑гвардии Волынского полка, награжденный Георгиевским крестом 4-й степени, как первый, поднявший революцию в означенном полку.
20. Март. Старший унтер-офицер Т. И. Кирпичников, лейб‑гвардии Волынского полка, награжденный Георгиевским крестом 4-й степени, как первый, поднявший революцию в означенном полку.

21. Март. Студенты-милиционеры у Технологического института в Петербурге
21. Март. Студенты-милиционеры у Технологического института в Петербурге

22. Март. Члены Временного комитета Государственной Думы. Сидят (слева направо): Г. Е. Львов, В. А. Ржевский, С. И. Шидловский, М. В. Родзянко. Стоят: В. В. Шульгин, И. И. Дмитрюков, Б. А. Энгельгардт (комендант Петроградского гарнизона), А. Ф. Керенский,
22. Март. Члены Временного комитета Государственной Думы. Сидят (слева направо): Г. Е. Львов, В. А. Ржевский, С. И. Шидловский, М. В. Родзянко. Стоят: В. В. Шульгин, И. И. Дмитрюков, Б. А. Энгельгардт (комендант Петроградского гарнизона), А. Ф. Керенский, М. А. Караулов

23. Март. Сожженный и разгром. Полиц. дом Алекс. Невской части на Невском пр. 4\3
23. Март. Сожженный и разгром. Полиц. дом Алекс. Невской части на Невском пр. 4\3

24. Март. Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Н. С. Чхеидзе приветствует прибывшие в Таврический дворец флотские части.
24. Март. Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Н. С. Чхеидзе приветствует прибывшие в Таврический дворец флотские части

25. Март. Переодетые жандармы и городовые под арестом в Таврическом дворце. Петроград
25. Март. Переодетые жандармы и городовые под арестом в Таврическом дворце. Петроград

26. Март. Манифестация раненых к Государственной Думе
26. Март. Манифестация раненых к Государственной Думе

27. Март. Парад. Юнкера на Дворцовой площади
27. Март. Парад. Юнкера на Дворцовой площади

28. Март. Манифестация женщин у Государственной Думы
28. Март. Манифестация женщин у Государственной Думы

29. Март. Опознание жертв революции в Обуховской больнице.
29. Март. Опознание жертв революции в Обуховской больнице

Источник: https://humus.livejournal.com/7519182.html
Рубрики: История, Политика, Творчество
Метки: история, Москва, Россия, Санкт-Петербург, фото
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