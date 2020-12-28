1917. Еще одна хроника событий. Часть 8
Май. Военный министр Временного правительства А. Ф. Керенский среди членов штаба Юго-Западного фронта
Май. А. Ф. Керенский открывает Всероссийский съезд офицерских депутатов
Май. А. Ф. Керенский в автомобиле объезжает военные школы
Июнь. А. Ф. Керенский выступает перед солдатами
Президиум 1-го Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских депутатов. М. И. Скобелев, Н. С. Чхеидзе, Г. В. Плеханов, И. Г. Церетели
Май. Погрузка газет на автомашину с сообщением о первом дне заседания [Всероссийского съезда] Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
20 июня. Демонстрация в Петрограде по поводу наступления на фронте
Мусульманский батальон в августе
Митинг перед зданием городской управы по поводу созыва Учредительного собрания
Август. Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков
Август. Генерал Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков у подъезда Зимнего дворца. Петроград
Август. Член Временного правительства Н. Д. Авксентьев среди военных
12 августа. Встреча на Николаевском вокзале председателя Временного правительства А. Ф. Керенского, прибывшего для участия в Государственном совещании
Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков, Н. М. Кишкин и А. И. Шингарев
Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков и П. А. Кропоткин
Август. Приезд генерала Л. Г. Корнилова на Государственное совещание. Москва
Август. Л. Г. Корнилов в группе членов Временного правительства перед Государственным совещанием
Август. Группа участников Государственного совещания у здания Большого театра
Август. На Московском государственном совещании
Август. На открытии Матросского университета, учрежденного 5 августа, в аудитории Петроградского университета. Четвертый справа – А. Ф. Керенский, второй справа – П. А. Кропоткин
Август. Министр земледелия В. М. Чернов и министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев в группе
Август. Лидер партии социалистов-революционеров В. М. Чернов в группе депутатов Всероссийского крестьянского совета