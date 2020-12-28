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1917. Еще одна хроника событий. Часть 8

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Май. Военный министр Временного правительства А. Ф. Керенский среди членов штаба Юго-Западного фронта
Май. Военный министр Временного правительства А. Ф. Керенский среди членов штаба Юго-Западного фронта

Май. А. Ф. Керенский открывает Всероссийский съезд офицерских депутатов
Май. А. Ф. Керенский открывает Всероссийский съезд офицерских депутатов

Май. А. Ф. Керенский в автомобиле объезжает военные школы
Май. А. Ф. Керенский в автомобиле объезжает военные школы

Июнь. А. Ф. Керенский выступает перед солдатами
Июнь. А. Ф. Керенский выступает перед солдатами

3 (16) июня. Президиум 1-го Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских депутатов. М. И. Скобелев, Н. С. Чхеидзе, Г. В. Плеханов, И. Г. Церетели. Смольный проезд, 1
Президиум 1-го Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских депутатов. М. И. Скобелев, Н. С. Чхеидзе, Г. В. Плеханов, И. Г. Церетели

Май. Погрузка газет на автомашину с сообщением о первом дне заседания [Всероссийского съезда] Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Май. Погрузка газет на автомашину с сообщением о первом дне заседания [Всероссийского съезда] Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

20 июня. Демонстрация в Петрограде по поводу наступления на фронте
20 июня. Демонстрация в Петрограде по поводу наступления на фронте

Мусульманский батальон в августе
Мусульманский батальон в августе

Митинг перед зданием городской управы по поводу созыва Учредительного собрания
Митинг перед зданием городской управы по поводу созыва Учредительного собрания

Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков (слева)
Август. Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков

Генерал Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков у подъезда Зимнего дворца. Петроград
Август. Генерал Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков у подъезда Зимнего дворца. Петроград

Август. Член Временного правительства Н. Д. Авксентьев среди военных
Август. Член Временного правительства Н. Д. Авксентьев среди военных

12 августа. Встреча на Николаевском вокзале председателя Временного правительства А. Ф. Керенского, прибывшего для участия в Государственном совещании
12 августа. Встреча на Николаевском вокзале председателя Временного правительства А. Ф. Керенского, прибывшего для участия в Государственном совещании

Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков, Н. М. Кишкин и А. И. Шингарев
Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков, Н. М. Кишкин и А. И. Шингарев

Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков и П. А. Кропоткин
Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков и П. А. Кропоткин

Август. Приезд генерала Л. Г. Корнилова на Государственное совещание. Москва
Август. Приезд генерала Л. Г. Корнилова на Государственное совещание. Москва

Август. Л. Г. Корнилов в группе членов Временного правительства перед Государственным совещанием
Август. Л. Г. Корнилов в группе членов Временного правительства перед Государственным совещанием

Август. Группа участников Государственного совещания у здания Большого театра
Август. Группа участников Государственного совещания у здания Большого театра

Август. На Московском государственном совещании
Август. На Московском государственном совещании

Август. На открытии Матросского университета, учрежденного 5 августа, в аудитории Петроградского университета.
Август. На открытии Матросского университета, учрежденного 5 августа, в аудитории Петроградского университета. Четвертый справа – А. Ф. Керенский, второй справа – П. А. Кропоткин

Август. Министр земледелия В. М. Чернов и министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев в группе
Август. Министр земледелия В. М. Чернов и министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев в группе

Август. Лидер партии социалистов-революционеров В. М. Чернов в группе депутатов Всероссийского крестьянского совета
Август. Лидер партии социалистов-революционеров В. М. Чернов в группе депутатов Всероссийского крестьянского совета

5 апреля. Демонстрация в Томске
5 апреля. Демонстрация в Томске

Источник: https://humus.livejournal.com/7529598.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: история, Россия, фото
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