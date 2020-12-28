

Май. Военный министр Временного правительства А. Ф. Керенский среди членов штаба Юго-Западного фронта



Май. А. Ф. Керенский открывает Всероссийский съезд офицерских депутатов



Май. А. Ф. Керенский в автомобиле объезжает военные школы



Июнь. А. Ф. Керенский выступает перед солдатами



Президиум 1-го Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских депутатов. М. И. Скобелев, Н. С. Чхеидзе, Г. В. Плеханов, И. Г. Церетели



Май. Погрузка газет на автомашину с сообщением о первом дне заседания [Всероссийского съезда] Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов



20 июня. Демонстрация в Петрограде по поводу наступления на фронте



Мусульманский батальон в августе



Митинг перед зданием городской управы по поводу созыва Учредительного собрания



Август. Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков



Август. Генерал Л. Г. Корнилов и Б. В. Савинков у подъезда Зимнего дворца. Петроград



Август. Член Временного правительства Н. Д. Авксентьев среди военных



12 августа. Встреча на Николаевском вокзале председателя Временного правительства А. Ф. Керенского, прибывшего для участия в Государственном совещании



Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков, Н. М. Кишкин и А. И. Шингарев



Август. Участники Государственного совещания П. Н. Милюков и П. А. Кропоткин



Август. Приезд генерала Л. Г. Корнилова на Государственное совещание. Москва



Август. Л. Г. Корнилов в группе членов Временного правительства перед Государственным совещанием



Август. Группа участников Государственного совещания у здания Большого театра



Август. На Московском государственном совещании



Август. На открытии Матросского университета, учрежденного 5 августа, в аудитории Петроградского университета. Четвертый справа – А. Ф. Керенский, второй справа – П. А. Кропоткин



Август. Министр земледелия В. М. Чернов и министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев в группе



Август. Лидер партии социалистов-революционеров В. М. Чернов в группе депутатов Всероссийского крестьянского совета



5 апреля. Демонстрация в Томске