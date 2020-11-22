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Круговорот воды – правдивая ложь

22:00. 22 ноября 2020 166 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Докладчик: физик-ядерщик Золотарёв Алексей




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Метки: вода, геология, Гипотеза, Золотарёв, ложь, природа, теория, физика, эфир

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5319188.html

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