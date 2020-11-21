В новом выпуске видеоблога речь зашла о фашизации Германии, где под видом антиковидных мер вновь вводится принудительная медицина, а институт семьи оказывается по угрозой. Многие русские эмигранты, проживающие сегодня в Германии, уже всерьёз задумываются о реиммиграции в Россию. Ведь именно Россия остаётся для многих надеждой на сохранение консервативных ценностей, защиты семьи, свобод и прав человека.

Хронометраж:

00:00 — Что происходит в Германии

02:08 — О принятии Бундестагом «закона о полномочиях»

04:08 — Об исторических параллелях

07:32 — О поддержке Бундестагом строительства «Северного Потока – 2»

07:55 — Как проходило голосование по «закону о полномочиях»

08:54 — О фашизации Германии под видом борьбы с ковидом

12:37 — Что делать России?

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Источник: https://nstarikov.ru/o-protestah-v-germanii-fashizm-pod-prikrytiem-kovida-121520