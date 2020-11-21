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О протестах в Германии: фашизм под прикрытием ковида

15:41. 21 ноября 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла о фашизации Германии, где под видом антиковидных мер вновь вводится принудительная медицина, а институт семьи оказывается по угрозой. Многие русские эмигранты, проживающие сегодня в Германии, уже всерьёз задумываются о реиммиграции в Россию. Ведь именно Россия остаётся для многих надеждой на сохранение консервативных ценностей, защиты семьи, свобод и прав человека.

Хронометраж:
00:00 — Что происходит в Германии
02:08 — О принятии Бундестагом «закона о полномочиях»
04:08 — Об исторических параллелях
07:32 — О поддержке Бундестагом строительства «Северного Потока – 2»
07:55 — Как проходило голосование по «закону о полномочиях»
08:54 — О фашизации Германии под видом борьбы с ковидом
12:37 — Что делать России?

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/o-protestah-v-germanii-fashizm-pod-prikrytiem-kovida-121520

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