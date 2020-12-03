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Чубайса в отставку – что дальше

08:26. 3 декабря 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Приятные новости – Анатолий Чубайс уходит в отставку. Первые сообщения об этом появились ещё 23 ноября, а более ранние так ещё и 21 октября. Но все они решительно опровергались.
И вот случилось. Роснано будет руководить выходец из РостехаСергей Александрович Куликов.
Что означает отставка Чубайса?
Об этом в свежем выпуске моего видеоблога.

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Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/chubajsa-v-otstavku-chto-dalshe-121948

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