Чубайса в отставку – что дальше
Приятные новости – Анатолий Чубайс уходит в отставку. Первые сообщения об этом появились ещё 23 ноября, а более ранние так ещё и 21 октября. Но все они решительно опровергались.
И вот случилось. Роснано будет руководить выходец из РостехаСергей Александрович Куликов.
Что означает отставка Чубайса?
Об этом в свежем выпуске моего видеоблога.
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