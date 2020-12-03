Приятные новости – Анатолий Чубайс уходит в отставку. Первые сообщения об этом появились ещё 23 ноября, а более ранние так ещё и 21 октября. Но все они решительно опровергались.

И вот случилось. Роснано будет руководить выходец из РостехаСергей Александрович Куликов.

Что означает отставка Чубайса?

Об этом в свежем выпуске моего видеоблога.

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