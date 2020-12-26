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Про госрегулирование – о росте цен на продукты и недвижимость

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До того момента, как президент «дал пинка» профильным министрам, тех вовсе не беспокоило серьёзное подорожание ключевых продуктов питания.

✅  Почему растут цены на всё и вся?
✅  Почему это происходит в нашей экономике?
✅  Отчего выросла цена на недвижимость, несмотря на то, что на дворе – кризис?

Эти и другие вопросы – в очередном выпуске видеоблога, в котором речь пойдёт о настоятельной необходимости государственного регулирования цен, ведь кроме государства никто этого делать не будет, никто просто не в состоянии это сделать.

Хронометраж:
00:00 — О морозе и заморозке цен
02:14 — Как противостоять росту цен
04:24 — О снижении цен на конкретные продукты по указу Путина
06:32 — О необходимости создания сети государственных продовольственных магазинов
07:48 — О прямых выплатах населению
09:54 — О резком росте цен на недвижимость и льготный процент по ипотеке
13:34 — Подписывайтесь на канал

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/pro-gosregulirovanie-o-roste-cen-na-produkty-i-nedvizhimost-122688
Рубрики: Мировоззрение, Политика, Экономика
Метки: блог, Видео
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 36047 31425
    Вячеслав час назад

      Когда во властных структурах России не будет чужих пришлых паразитов, то у нас появится Народное Хозяйство вместо экономики. В котором целью будет не извлечение прибыли любой ценой, а удовлетворение потребностей славян и других коренных народов своим трудом и своими ресурсами.
      Что немедленно сделает кошмарным прошлым инфляции, нищету, безработицу, экономические кризисы и т.д.

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