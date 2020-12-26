До того момента, как президент «дал пинка» профильным министрам, тех вовсе не беспокоило серьёзное подорожание ключевых продуктов питания.

✅ Почему растут цены на всё и вся?

✅ Почему это происходит в нашей экономике?

✅ Отчего выросла цена на недвижимость, несмотря на то, что на дворе – кризис?

Эти и другие вопросы – в очередном выпуске видеоблога, в котором речь пойдёт о настоятельной необходимости государственного регулирования цен, ведь кроме государства никто этого делать не будет, никто просто не в состоянии это сделать.

Хронометраж:

00:00 — О морозе и заморозке цен

02:14 — Как противостоять росту цен

04:24 — О снижении цен на конкретные продукты по указу Путина

06:32 — О необходимости создания сети государственных продовольственных магазинов

07:48 — О прямых выплатах населению

09:54 — О резком росте цен на недвижимость и льготный процент по ипотеке

13:34 — Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога: