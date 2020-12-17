Во внеочередном видеоблоге мы разбираем новый ролик на канале Навального, подготовленный напрямую британскими спецслужбами. Как и прежде, Навальный выступил «говорящей головой», которая с телесуфлёра зачитывает заранее подготовленный спецами текст. Ролик сделан достаточно качественно, с технической точки зрения, но в предлагаемых «фактах» и логике есть серьёзные прорехи. Именно их мы и разбираем в новом видео.

Хронометраж:

00:00 — Кто стоит за Навальным

00:43 — Что произошло за последние сутки

01:48 — О чём рассказали в новом ролике через Навального

03:55 — Об ущербной логике в ролике с Навальным

08:09 — Логика Навального

09:09 — Как Навальный пытается манипулировать аудиторией

10:34 — Зачем ФСБ охраняла Навального

13:35 — О призывах Навального к офицерам ФСБ

14:12 — Как западные спецслужбы координируют работу СМИ и Навального

15:04 — Что такое BellingCat

21:02 — С кем сотрудничает Навальный

Скачать аудио

Источник: «Свободная пресса»

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за клевету вплоть до лишения свободы. Ныне действующий закон такой серьезной ответственности не предусматривает.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается ввести понятие клеветы в адрес «индивидуально неопределенных» лиц. Правда, правительство в своем отзыве не согласилось с таким расширением и предложило уточнить этот пункт.

Также авторы законопроекта предлагают приравнять интернет к СМИ и за клевету с использованием сети лишать свободы на срок до двух лет. Другие пункты предполагают более серьезные сроки — до пяти лет лишения свободы.

В случае принятия закона новая норма может быть применена к Алексею Навальному и его соратникам. Накануне оппозиционер, находящийся в данный момент в Германии, представил расследование о своем предполагаемом отравлении.

Приведенные в ролике ссылки на доказательства могут свидетельствовать о внимании к Навальному со стороны спецслужб. Прямых доказательств использования ими яда или отдачи приказа об отравлении оппозиционер не приводит. Тем не менее, он обвиняет в этом главу ФСБ и президента РФ.

При этом Навальный предполагает, что ему придется нести уголовную ответственность по итогам своего расследования. «Против меня возбудят уголовное дело за то, что у них не получилось меня убить», — говорит он в завершающей части ролика (49:57).

Немецкие спецслужбы подтвердили данные расследования об отравлении Навального, сообщает МБХ-медиа со ссылкой на NYT. «Расследование охватывает все то, что мы знали», — цитируют американцы собеседника издания в погонах.

О своем восприятии расследования Навального «СП» рассказал писатель, член экспертного совета политической партии «За Правду» Николай Стариков.

— То, что Навальный пытается использовать в качестве доказательств вины неких людей и структур, на самом деле является их стопроцентным алиби.

«СП»: — Поясните, пожалуйста…

— Если отбросить в сторону эмоции, картинки и безосновательные заявления, Навальный сообщает, что в России есть спецслужба, сотрудники которой в течение трех лет летают с ним в одном самолете (часть по своим паспортам, часть по паспортам прикрытия), пытаясь отравить, и результатом этих полетов является холодный пот, который однажды пробил Навального (ранее неизвестный эпизод — авт.).

Не бывает ситуаций, когда потенциальные «ликвидаторы» годами летают со своей предполагаемой жертвой в одном самолете. Ведь очевидно, что информация о пассажирах всегда может быть проверена. Могли бы послать особый борт, где не будет данных о пассажирах. Опять же убийцы не берут с собой свои телефоны… Я был на Донбассе, так там каждый боец знает, что на передовой пользоваться телефоном нельзя.

Если сотрудники ФСБ летают с Навальным в одном самолете, то их цель — обеспечить его безопасность. Эта группа, которая следит за тем, чтобы с оппозиционером ничего не случилось. Навальный сам говорит, что эти люди стали летать с ним, когда он заявил об участии в президентских выборах. Хотя, имея два уголовных срока, он по закону не может участвовать в выборах, но громко кричал об этом и открывал по всей стране «штабы».

Сейчас определенные структуры на Западе с помощью бренда «Навальный» пытаются дискредитировать Россию и первое лицо нашего государства. Используют его в информационной войне. Так вот то же самое они собирались сделать накануне президентских выборов 2018 года. О том, что Навальный не имел права на участие в выборах, на Западе не стали говорить. Речь шла о смелом блогере. Если бы он умер, обвинили бы того, кто боится конкуренции с ним на выборах.

Поэтому российские власти и занимались обеспечением безопасности Навального. И тогда все логично. Они годами, не скрываясь, летают с ним. Им нечего скрывать, поскольку речь идет не об убийстве Навального, а его защите. Их задача — не допустить ситуации, в которой можно было бы раздуть невероятную кампанию. Более того, когда Навальный вернется в Россию, его безопасность придется обеспечивать дополнительными силами.

«СП»: — Почему же не смогли обеспечить его безопасность?

— Воспользуемся логикой самого Навального, утверждающего, что те, кто летал с ним годами по одному маршруту, наверняка злоумышляли против него… Мария Певчих десять лет сотрудничает с оппозиционером. Привозит ему из Лондона основу его расследований, летает с ним в командировки, живет с ним в одном отеле, подает ему рубашки. Значит это она, по логике Навального, и может быть отравителем. Но сотрудники, которые беспокоятся о его безопасности, не могут этому помешать.

И, конечно, обращает на себя внимание объем информации, проанализированный ради последнего расследования. Биллинги телефонов, билеты, биографии фигурантов — это не уровень расследования мальчиков и девочек с компьютерами. Это могут сделать только спецслужбы. Поэтому мы видим удар одной спецслужбы по другой. Не нашей по нашей. Попытки дискредитировать ФСБ и Россию. А замаскировано это все под независимое расследование Bellingcat.

Мария Певчих, везде сопровождающая Навального, живет в Лондоне. Там же жил некий молодой человек, который, не будучи специалистом в вооружениях, начал в 2012 году анализировать ролики с войны в Сирии и нашел там следы применения химического оружия. Эта информация сразу раскручивалась в западных СМИ и в английском парламенте. За два дня до сбитого на Украине «Боинга» этот парень создал Bellingcat. Это было его первое «расследование». Случайно?

Так что перед нами прачечная по отмывке информации. Спецслужбы, не имея возможности заявить сами, ссылаются на Bellingcat. Все, с кем сотрудничает Навальный, базируются в Лондоне. Значит за этим всем стоит Лондон. Это логика Навального. Давайте ее использовать, раз он на этом настаивает.

«СП»: — С такими «сырыми» расследованиями недолго под статью о клевете попасть. Ее как раз сейчас ужесточают. Уж не под Навального ли специально?

— Процесс создания законов — очень сложная, скрупулезная процедура… Вообще, клевета, распространение ложной информации в интернете действительно большая проблема. За последние годы я выиграл четыре иска о защите чести и достоинства. Компенсация ущерба смехотворна, механизма удаления информации из сети фактически не существует, механизм наказания за неисполнение решения суда работает плохо. Поэтому в этой сфере надо заставить клеветников либо нести серьезное наказание, либо немедленно удалять ложную информацию.