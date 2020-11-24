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Бухгалтеры во власти, золотые паспорта и антиковидные меры

07:53. 24 ноября 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла об открытии авиасообщения с Кипром, об эффективности антиковидных мер вообще, а также о «золотых паспортах» и миллионах русских людей за границей, которые не могут получить российский паспорт.

Хронометраж:
00:00 — Почему Росавиация возобновляет авиасообщение с Кипром?
02:27 — Какие страны были открыты для авиасообщения 1 августа этого года
03:16 — Почему разрешили полёты в Занзибар
04:00 — О разнице антиковидных ограничений сегодня и прошлой весной
04:49 — Как чиновники гробят кинотеатры
06:16 — Об антиковидных мерах в московском метро
08:27 — О требованиях Роспотребнадзора по дезинфекции
11:02 — Про золотые паспорта РФ
15:40 — О необходимости выдачи паспортов РФ гражданам русским из бывших советских республик
17:49 — Кто будет покупать золотые паспорта РФ
19:51 — Что будет с Украиной, если начать раздачу российских паспортов

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/buhgaltery-vo-vlasti-zolotye-pasporta-i-antikovidnye-mery-121612

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