В новом выпуске видеоблога речь зашла об открытии авиасообщения с Кипром, об эффективности антиковидных мер вообще, а также о «золотых паспортах» и миллионах русских людей за границей, которые не могут получить российский паспорт.

Хронометраж:

00:00 — Почему Росавиация возобновляет авиасообщение с Кипром?

02:27 — Какие страны были открыты для авиасообщения 1 августа этого года

03:16 — Почему разрешили полёты в Занзибар

04:00 — О разнице антиковидных ограничений сегодня и прошлой весной

04:49 — Как чиновники гробят кинотеатры

06:16 — Об антиковидных мерах в московском метро

08:27 — О требованиях Роспотребнадзора по дезинфекции

11:02 — Про золотые паспорта РФ

15:40 — О необходимости выдачи паспортов РФ гражданам русским из бывших советских республик

17:49 — Кто будет покупать золотые паспорта РФ

19:51 — Что будет с Украиной, если начать раздачу российских паспортов

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/buhgaltery-vo-vlasti-zolotye-pasporta-i-antikovidnye-mery-121612