Политконсультант, востоковед Игорь Димитриев в своем Telegram-канале «Русский ориенталист» рассуждает о том, как государства будут противостоять нарастающему обвалу механизмов управления социумом.

«Знаете, о чем я сейчас думаю? О том, что на наших глазах происходит стремительный обвал традиционных механизмов управления обществом. Не только в Армении, где оказалось армия воевала сама по себе, или в Африке, в исламских странах, где такая дезорганизация — едва ли не нормальное состояние. А везде.

Даже в странах запада к власти могут прийти толпы деструктивных неадекватов. Они в два счета подорвут изнутри любую, далее самую стабильную систему управления. В целом по миру государство испытывает давление со стороны альтернативных форм общественной организации.

В чем же причина такого стремительного обвала? Тут очевидно сыграло свою роль развитие технологий.

Скорость обмена информацией и ее роль в жизни человека настолько повысилась, что привычные громоздкие методы управления — государственные институты, демократические процедуры, директивы и распоряжения — они просто не в состоянии всего учесть.

Например, учесть нехватку кислорода в одной из тысяч больниц. Или подготовку необходимого количества рабочих рук определенной специальности в конкретном регионе.

Такой вал решений традиционные государственные механизмы просто не успевают принимать и реализовывать. Соответственно начинают сыпаться целые направления. Возмущенные массы кидаются в образовавшуюся брешь, по итогу вся система идёт в разнос.

В этот момент граждане цепляются за альтернативные негосударственные формы организации — например, исламские сети или корпоративные структуры. Да и любые другие горизонтальные связи между лично знакомыми людьми, между единомышленниками, увлеченными каким-то общим делом. Хоть сообщество любителей домашних животных.

Это общемировой процесс. В обществе формируется альтернативная государству система связей. Какие-то страны пока держатся, а какие-то пустили процесс на самотёк. Например, в послевоенной Сирии, с ее огромными полуразрушенными городами, жизнь организуется самостоятельно, без участия государства. Зачастую оно лишь паразитирует на экономических процессах. Выявляет самообразовавшиеся потоки товаров и выставляет там полицейские посты для снятия мзды.

Противостояние общества и государственных структур происходит едва ли не повсеместно. В Европе минимально, в Китае тоже, в России пока держимся, но в целом мир явно идет в разнос. И даже такие крепкие государственные машины, как Белоруссия, не могут общественной активности подавить.

Я думаю, что выход из этого кризиса возможен только один — тотальная цифровизация. Мне страшно говорить это вслух, это противоречит моим представлениям о морали и свободе личности. Но кажется это неизбежно. Хаос горизонтальных сетевых связей могут упорядочить только цифровые алгоритмы, которые перенаправят множество информационных потоков в заданное минимально деструктивное русло.

Соответственно выйдут победителями из кризиса те страны, которые максимально оперативно загонят свое население в цифровой тоталитаризм и пресекут любые другие формы организации. Как сейчас Госуслуги заменили многочисленные функции местной администрации, так другим алгоритмам будут подчинены системы снабжения и жизнеобеспечения. Более того, нормы морали и нравственности могут быть вписаны в новые алгоритмы. Как это сейчас происходит в Китае, где от твоего проведения зависит твой социальный рейтинг и соответственно перечень твоих возможностей. Ведёшь себя дисциплинированно — летаешь самолётами, позволяешь сомнительные вольности — можешь себе позволить только поезд. И так далее.

Вынужден признать, что этот процесс неизбежен. И чем быстрее мы с этой мыслью смиримся, тем более высокое место Россия займет в новом мире.

Другое дело какая нам нужна Россия? Кто будет прописывать ее алгоритмы и исходя из каких ценностей? По какой процедуре будут вноситься поправки в программу управления? И как на нее влиять?

Извините, за сумбур, я долго сопротивлялся этим мыслям».