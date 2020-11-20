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Как Хохол относитесь к фразе АП: “Если человек не курит и не пьёт, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он?”. Или уже закурили, чтоб не кидать тень на 1%?
А сам то как считаешь?