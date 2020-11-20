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У девяноста девяти из ста нет ума.

11:37. 20 ноября 2020 246 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6ShF-a8k-ww&ab_channel=

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