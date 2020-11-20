Дискуссия о выборах
09:10. 20 ноября 2020 100 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Общественная дискуссия добропорядочных граждан о результатах выборов президента США.
Предыстория там простая – активистка BLM отобрала флаг США у трампистов угрожая ножом, после чего произошло то, что показано на видео.
PS. Юристы Трампа продолжают настаивать, что Трамп победил на выборах с огромным преимуществом и заявляют, что докажут это через суд. Пока что суды идут у команды Трампа так себе, но самое интересное будет, если процесс доведут до Верховного Суда.
Демократы продолжают заявлять, что надеются, что Трамп сам признает свое поражение и отдаст власть. Но судя по всему, как минимум до середины декабря эта история будет продолжаться.
Колхоз какой-то.
Непуганные идиоты как когда-то совки.
А потом в пост-СССР начались 90-е.
Достал ствол-стреляй.
Достал нож-РЕЖЬ.
Кто не понял того нет.