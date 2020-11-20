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Дискуссия о выборах

09:10. 20 ноября 2020 100 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Общественная дискуссия добропорядочных граждан о результатах выборов президента США.



Предыстория там простая – активистка BLM отобрала флаг США у трампистов угрожая ножом, после чего произошло то, что показано на видео.

PS. Юристы Трампа продолжают настаивать, что Трамп победил на выборах с огромным преимуществом и заявляют, что докажут это через суд. Пока что суды идут у команды Трампа так себе, но самое интересное будет, если процесс доведут до Верховного Суда.
Демократы продолжают заявлять, что надеются, что Трамп сам признает свое поражение и отдаст власть. Но судя по всему, как минимум до середины декабря эта история будет продолжаться.



Метки: байден, протесты, США, Трамп, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6340895.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24502 3120
    Русофил 20 ноября 2020 в 12:57

    Колхоз какой-то.
    Непуганные идиоты как когда-то совки.
    А потом в пост-СССР начались 90-е.
    Достал ствол-стреляй.
    Достал нож-РЕЖЬ.
    Кто не понял того нет.

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