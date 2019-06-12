Цифровой концлагерь — выбор тех, кто против него борется

Появились технологии, позволяющие осуществить такого рода контроль и управление людьми, и открылись возможности построения этого самого «цифрового концлагеря». Но дело в том, что эти самые «говоруны», которые рисуют нам мрачные картинки будущего, сами работают на то, чтобы такой «концлагерь» стал реальностью. Этой статьёй попробуем разобраться, почему это так, а главное, покажем пути построения будущего, в котором будет счастье для всех, а не только для немногочисленной прослойки «избранных».

В информационном поле в последнее время появилось течение, которое поддерживается множеством говорунов и писателей, админов групп в соцсетях, которое можно выразить следующими терминами: «грядёт цифровой концлагерь, тотальная чипизация и тому подобные слоганы» . Эти высказывания появились не на пустом месте.



Итак, действительно появляются технологии, с помощью которых можно контролировать финансовые потоки каждого человека, анализировать его поведение, взгляды, пристрастия, даже моделировать будущие поступки.



И если задаться целью загнать население в «электронный концлагерь», где все под страхом лишения материальных благ (или даже свободы) делают только то, что предписывает «система», то чисто технически такая цель осуществима. Другими словами, если концепция внедрения цифровых технологий будет античеловечной, то «концлагерь» будет построен.



Объективен ли технический прогресс, в результате которого и появляются цифровые технологии, о которых идёт речь? Да, объективен.



Остановим ли мы его, если на каждом углу будем кричать: «караул, нас загоняют в цифровое рабство»? Нет.



Технологии будут тихой сапой внедряться во всё новые и новые сферы жизни, и через какое-то время можно будет сказать, что система «учёта и контроля» построена.

Почему же мы в начале статьи говорили, что те, кто рисует мрачные картинки будущего, работают на осуществление этого самого варианта будущего? А потому, что эти самые блогеры и журналисты уводят людей от того, чтобы мы принимали участие в формировании концепции внедрения новых технологий. А раз народ не участвует в управлении, значит управлять будут другие, и учтут ли они интересы большинства — это большой вопрос.



Управление — информационный процесс. Распространять информацию, значит управлять.



Поэтому мы считаем, что народ должен активно включиться в общественную дискуссию по внедрению цифровых технологий в жизнь, чтобы плоды технического прогресса приносили пользу, и эту пользу ощущали все, а не только хозяева международных транснациональных корпораций.



Другими словами, мы должны включиться в процесс формирования концепции внедрения цифровых технологий в жизнь, чтобы концепцию сформировали справедливой. Правда, для этого необходимо старшему поколению глубже осваивать смартфоны, компьютеры, а молодёжи не только просматривать развлекательный контент.



Всем необходимо учить «мат. часть». В противном случае, из-за неграмотности народа может произойти неприятная ситуация (очень мягко сказано), как например, ранее была провёрнута афера под названием МММ. Тогда была низкая финансовая грамотность населения, сейчас низкая грамотность в цифровых технологиях.

Далее мы покажем, что выгод для простого человека может быть множество, качество жизни может быть повышено существенно. Попробуем обозначить ключевые точки, в которых, как на железнодорожной стрелке, возможен поворот в ту, или иную сторону развития. Но прежде, хотелось бы сказать несколько слов о способах внедрения новых технологий в жизнь, развенчать мифы и представления многих, как это должно быть.



Примеры публикаций на тему «электронного концлагеря»

Просматривая публикации на тему «электронного концлагеря» сложилось мнение, что сами противники представляют процесс перехода к нему как насильственный.



Что-то типа того, если каждого человека поймают, насильно вставят чип, либо под страхом смерти обяжут сдать в некую базу свои отпечатки, снимок сетчатки глаз, тембр голоса и пр.



На самом деле, это выглядит далеко не так. Чаще такие вещи внедряются в жизнь таким образом, что человек «сам» хочет этого.



Например, надоест вам стоять в очередях в супермаркете на кассе, видя, как люди, индентифицированные «системой» просто проходят, взглянув на камеру, которая установлена на выходе, через некоторое время сами пойдёте сдавать биометрические данные. Или, если будут делать возврат части средств на приобретённые продукты питания, если они «проходят по системе», то тоже многие захотят такого и для себя. Вот так, незаметно, и как бы «по желанию самих людей» и входят в жизнь новшества.



Что же хорошего может принести людям цифровизация, которая вскоре войдёт во все сферы жизни общества? Много чего. Всех сфер внедрения в этом материале мы охватить не сможем, но и тех, что попробуем описать, будет достаточно для понимания возможного будущего и для способов действий на пути к нему.

Начнём с того, что соединённая в единую систему контроля доходов и расходов человека программа позволит работать и получать доходы только по «белой» схеме.



Здесь многие увидят карающий меч, который будет занесён над кошельком граждан. Но, это позволит выявить лиц, получающих доходы нетрудовым путём, паразитирующих на остальном обществе, коррупционеров, и здесь первая ключевая точка, в которой нужно настойчиво предложить ввести наказание за нетрудовые доходы, и снизить налоги, поскольку увеличится количество налогоплательщиков за счёт уменьшения тех, кто их не платит.



Понимаем, что сейчас многие не платят налоги не от хорошей жизни, но когда система не даст выбора, самое время заявить о необходимости приведения налоговой системы в то состояние, когда жить по-закону выгодно.

Следующий момент. Полный контроль за расходами позволит собрать в базе информацию о структуре покупок каждого человека. И здесь мы видим вторую точку в общественной дискуссии. Необходимо требовать, чтобы эта информация использовалась не только для статистики, но и для субсидирования некоторых групп товаров.



Скажем, при покупке продуктов питания, можно возвращать некий процент обратно на счёт покупателя. Здесь возможны варианты, например можно выделить «здоровое» питание (овощи, фрукты, и пр.), и вредные продукты (сладкая газировка, алкоголь, и пр.), и управлять здоровьем общества, стимулируя тех, кто правильно питается, ходит в спортивные залы, библиотеки, и накладывая дополнительные расходы на тех, кто употребляет алкоголь, курит, тусуется в ночных барах и пр.



Может такая политика способствовать оздоровлению общества? Думаем, да.



Здоровое или вредное питание

А такие цифровые инструменты как ОЦП — общественные цифровые платформы — позволят создать сеть горизонтальных связей между людьми для организации хоть местного самоуправления на уровне дома, города, района, хоть обмениваться товарами, услугами без посредников.



Это позволит каждому включиться в процессы управления, и такая массовость и вовлечённость будет способствовать тому, что у антинародных решений будет мало шансов быть принятыми.

Социальный рейтинг

Многие слышали о том, что в Китае внедряется система «социального рейтинга».



Для справки. В Китае уже на протяжении более 15 лет оцифровываются различные сферы деятельности и сводятся в единую базу данных. По ним можно отследить историю действий отдельно взятого человека, и на их основе присвоить ему некий «рейтинг».



Так, за некоторые негативные действия (неуплату штрафов, налогов, платежей по кредиту, нецензурную брань) и некоторые позитивные (посещение определённых мест, участие в определённых видах общественной деятельности и т.д.) человеку начисляют «баллы».



И если «рейтинг» человека ниже определённого значения, ему отказывают в праве пользоваться авиаперелётами, получением ссуд, и т.п. Вот это наглядный пример, как без участия народа, «сверху» насаждается система, в которой «параметры» приняты без одобрения людей, которые выгодны определённой немногочисленной «элите».

Думаем, после обкатки в Китае, такую систему будут пытаться внедрять и в других странах. Важно на этапе внедрения включиться в процесс обсуждения, чтобы «параметры оценки» находились в руках общества. Например, чтобы эта система не использовалась для устранения неугодных власти активистов.



Нужно создать общественный контроль над тем, что является экстремистским, а что просто альтернативой существующему. Должна быть система обжалования рейтингов, ведь искусственный интеллект далеко не всегда может оценить ситуацию по-справедливости, ведь у него нет совести. Причём, система должна подразумевать общественное обсуждение и оглашение доводов, ведь судебная система, в которой судьи могут принимать ангажированные решения, далека от идеала.

А может ли система «социального рейтинга» положительно повлиять на людей? Считаем, что может. Если вы ругаетесь матом, постоянно переходите дорогу на красный свет, курите, употребляете алкоголь, проводите время в казино, то это хоть искусственным интеллектом (ИИ), хоть, основываясь на общепринятых этических нормах, самими людьми будет оценено как неправильное поведение.



И за это и по мнению окружающих, и по мнению ИИ будете иметь «низкий рейтинг». Если вы активно действуете на благо обществу, помогаете людям, то это хоть как должно отразиться положительно. И что думаете? Если люди будут совершать отрицательных поступков меньше, а положительных больше, это хорошо, или плохо?



Что такое хорошо и что такое плохо

Есть естественный процесс преображения общества от первобытной дикости к праведности. И правильно настроенный механизм «социального рейтинга» лишь помогает этому процессу. Повторим, что здесь главное не допустить построения системы борьбы с «неугодными». Правильно выставить «параметры» оценки и предусмотреть механизмы общественного контроля.

Плановая экономика

Мы уже выше упоминали возможности ИИ по учёту всех покупок каждого человека. Как эти данные ещё можно использовать? Скажем, вы три раза в неделю покупаете по литру молока и один раз в неделю десяток яиц. Можно ли спрогнозировать, что на следующей неделе вам нужно будет три литра молока и десяток яиц? Можно.



А ИИ может, суммировав такие прогнозы по жителям целого города, выдать план производства на неделю, месяц, год. А это (на минуточку!) предпосылки перехода к плановой экономике!



Плановая экономика не только задаёт стабильность в обществе и снижает нагрузку на окружающую среду, но и (внимание!) не нуждается в ссудном проценте!



А значит, становится возможным освобождение от гнёта ростовщиков-паразитов со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями вплоть до построения общества, где никто не живёт за счёт труда других. Исследования на тему использования блокчейн технологий читайте в одной из наших работ: https://analitikishkola.ru/stati/blokchejn/

Разделение потребностей

Не секрет, что сейчас в обществе есть расслоение по уровню доходов. И людей с низким уровнем доходов справедливо причисляют к социально незащищённым слоям населения. Для поддержки таких людей выстроена громоздкая система, которая позволяет получать поддержку адресно теми, кто в ней нуждается.



Но система работает из рук вон плохо. Для получения помощи людям необходимо собирать горы справок, из-за чего многие не связываются с ней. Было бы проще выплачивать некое безусловное пособие всем, но на данный момент, это не будет являться социально справедливым.



Ведь есть люди с неплохим доходом, просто получающим его «втёмную», есть асоциальные элементы, которые свои доходы тратят в большем на алкоголь, табак, деградацию, но не на своих детей и развитие.

Так вот, система учёта доходов и расходов позволит эту ситуацию качественно изменить, но здесь есть момент, ещё одна ключевая точка, которая может направить развитие общества совсем на «другой путь». В диалоге о защите «социально незащищённых слоёв населения» можно предложить разделить все потребности человека на две группы:



демографически обусловленные (жильё, питание, одежда, связь, транспорт),



паразитически-деградационные (алкоголь, украшения, некоторые виды косметики, татуировки, ночные клубы, игровая индустрия, … список будет пополняться).



Две группы потребностей

Другими словами, нужно выделить то, что человеку для жизни и развития нужно, а что, наоборот, приводит к его деградации. И после этого на первый список товаров и услуг должны выплачиваться субсидии, а на второй — накладываться повышенные налоги.

Так можно не только адресно и без громоздких бюрократических процедур помочь малообеспеченным слоям общества, но и помочь обществу выйти на качественно новый виток развития. А именно. Разделение на два спектра потребностей вызовет снижение спроса на паразитически-деградационные товары и услуги.



Далее это приведёт к сокращению их производства. Далее высвободится огромное количество работоспособного населения, которое для властей будет представлять проблему. Дальше можно пойти двумя путями: либо «лишних» людей выкосить, либо обеспечить их работой.

Здесь нужно будет в общественной дискуссии предложить пойти по сталинскому пути — он мечтал о шестичасовом рабочем дне. Это нужно будет закрепить на законодательном уровне с сохранением оплаты труда не ниже прежнего заработка. Какие качественные изменения будут после этого в обществе, думаем, понятно.



Высвободившееся время люди будут тратить на воспитание детей, на собственное развитие, на общественную деятельность. Это повлечёт за собой открытие массы кружков по интересам, физкультурных обществ и т.п.

Творческий потенциал людей станет востребованным. И выразится это не только в лавине изобретений и открытий, но и в выходе на решение вопросов, которые поднимались многими философами и мыслителями. Имеем в виду вопросы о смысле жизни, устройстве мироздания, о Творце.

Предвидя возражения оппонентов, которые будут говорить, что «от нас ничего не зависит, всё без нас за нас решат, выбор за нас уже сделан, мы люди маленькие и т.д.», скажем, что не зря, наверное, некие «силы» распространяют информацию подобного содержания по социальным сетям. Может, кому-то хочется, чтобы народ считал именно так. Это косвенный разведпризнак, что, на самом деле, как раз всё наоборот.

От нас многое зависит. И не зря в доказательство этому утверждению во все времена появляются личности, которые своими действиями меняют ситуацию, показывая всем нам, что всё в наших руках.

По будущим технологиям

Видимо, есть некие «силы», которые, изучив потенциальные возможности цифровых технологий, решили с их помощью устроить мир таким, в котором малочисленной группе паразитов будет тепло, сытно и безопасно, а всех остальных будет держать на контроле искусственный интеллект, и будут механизмы «отключить» любого неугодного от обеспечения, чтобы и остальные «не рыпались».



И, выстраивая такую систему, на первом этапе появилась необходимость исключить народ из процесса выработки концепции внедрения цифровизации в жизнь. И поэтому идёт поддержка (материальная, информационная) тех блогеров, писателей, журналистов, которые, не объясняя возможных положительных моментов новых технологий, призывают бездумно кричать «караул, нас загоняют в цифровой концлагерь».



Этим самым, выигрывается время, когда истинные возможности новых технологий будут всеми выявлены, но будет поздно, так как «концлагерь», как они бесплодно вожделеют, уже будет построен.

Приоритеты управления

Читатели, интересующиеся теорией управления, знают, что средства управления можно условно отнести к одной из 6 групп (или сразу к нескольким), что помогает провести анализ этих средств (приоритетов) управления и наметить пути развития к приемлемому результату. Напомним эти приоритеты. От шестого приоритета к первому снижается быстрота воздействия, но увеличивается устойчивость результата. Итак:



6 — силовой,



5 — средства геноцида через яды,



4 — финансовый,



3 — идеологический,



2 — исторический,



1 — методологический.



Разберём «цифровой концлагерь» с учётом этих обобщённых средств управления.

Приоритеты управления обществом

Думаем, можно сказать, что у цифровизации на каждом из этих приоритетов управления имеется воздействие на общество.

На шестом, силовом приоритете, можно увидеть систему идентификации людей, совершающих правонарушения. Причём, она будет работать не только в общественных местах, оборудованных камерами, но и по косвенным признакам определять лиц, причастных к преступлениям.



Раскрываемость резко увеличится, за счёт этого снизится количество совершаемых преступлений. Страх неотвратимости наказания (а это третий приоритет) уменьшит вероятность того, что потенциальный преступник решится на задуманное. Сюда же можно отнести борьбу с финансовыми преступлениями, взятки, откаты, крышевание бизнеса, коррупцию. Итог: сокращение преступности.

На пятом приоритете цифровизация может воздействовать на здоровье общества через сокращение употребления алкоголя, табака, уменьшение контрафактной продукции, ведь если все покупки будут отслеживаться, и на их основе будет составляться если и не рейтинг, то некий «портрет» человека, и это будет способствовать более строгому отношению к употреблению вредной, нездоровой продукции.



А при разделении на демографически обусловленные и деградационные потребности людей, сократится и потребление пищевой продукции, которую можно отнести к последней (газировка, энергетики, жевательная резинка, и пр.).

Про четвёртый приоритет управления было сказано выше. Контроль доходов и расходов позволит получить возможность покончить с бедностью, необходимо только не молча принимать то, что предлагается, а вступать в дискуссию, предлагать имеющиеся инструменты использовать на благо человека.

Пожалуй, вышеперечисленные группы средств управления понятны и очевидны для многих. С более высокими приоритетами не всё так очевидно, давайте разберём и их.

Третий приоритет — идеологический. Нужно сказать, что идеология, которая господствует в обществе, определяет большинство намерений и поступков людей. В СССР была идеология строительства коммунизма, и действия людей были направлены именно на это. Отсюда вытекает стремление людей на сближение, помощь друг другу. Сейчас господствующая идеология — обогащайся, кто как может. Отсюда стремление к наживе, коррупция.



Например, если в Советском союзе директор молокозавода ставил себе и коллективу задачу накормить людей, то сейчас он же стремится к максимальной прибыли, отсюда и огромное количество продукции, напичканной «химией» — сменилась идеология, сменился и подход к деятельности.

При массовом внедрении цифровых технологий в жизнь, если общество будет отмалчиваться и не принимать участие в обсуждении новшеств, может установиться новая идеология, которая звучит примерно так: «делай всё по правилам, и у тебя всё будет хорошо». Это неприемлемо, так как человек станет рабом системы и главной его целью будет не нарушить какую-либо установку, которую контролирует ИИ. Не следует забывать, что цифровые технологии — это лишь инструмент.



И они должны помогать людям жить, а не быть карающим орудием для неугодных. Мы должны строить справедливое общество, где каждый может реализовать свой потенциал, и цифровизация большинства сфер жизнедеятельности должна облегчать нам это делать.

На втором, историческом приоритете после оцифровки книг, и других письменных исторических источников, посредством контроля серверов и разных «википедий», нам скорее всего будут показывать мрачные примеры жизни «до» и светлые картинки «после». Это будет делаться для оправдания необходимости цифровизации всех сфер деятельности, чтобы заставить нас жить по вышеописанной идеологии. Но наша задача вспоминать из истории примеры жизни обществ, когда они находились под тотальным контролем. Итог у них всегда был печален.

На первом, высшем приоритете обобщённых средств управления нужно понимать цели и смыслы.



Помним, что цифровые технологии — это лишь инструмент. Вот топор — тоже инструмент, им можно дом построить, но можно и голову отрубить.



Всё зависит от того, ради каких целей он будет применяться. Если жизненные цели сводятся к потреблению и получению удовольствий, то о более высоких приоритетах думать некогда. Но если человек стремится построить будущее для себя и своих потомков, в котором всем будет хорошо, то цели и идеалы не будут связаны с сиюминутными удовольствиями.



При анализе и обсуждении тех, или иных цифровых технологий нужно всегда иметь картинку будущего, к которому мы стремимся. И во главу угла ставить те цели, которых мы хотим достичь, а не «одобрит или нет это система».



Главное, чтобы система оценок «что такое хорошо и что такое плохо» шла изнутри самого человека, опиралась на его совесть, а не бралась из системы.



Именно от этого будет зависеть то, что в итоге будет построено. Будет это цифровой концлагерь, где хорошо будет только кучке паразитов, или справедливое общество, в котором всем всего хватает и у каждого есть возможность реализовать свой потенциал, зависит от понимания всеми тех результатов, к которым может привести та, или иная технология.

Заключение

Понятно, что рассмотрены далеко не все аспекты изменения жизни после того, как цифровые технологии войдут в большинство сфер человеческой деятельности. Взять хотя бы уменьшение документооборота, бумажной волокиты, удобства доступа к различным услугам. Этой статьёй мы постарались показать, что не только когда речь идёт о цифровых технологиях, но и во многих других случаях, какое-либо новшество не бывает «либо белым, либо чёрным».



Прежде чем бороться с ещё не рождённым «монстром», всегда нужно думать о положительном эффекте, который можно получить. И перехватывать управление, чтобы новшества улучшали жизнь, а не наоборот.



Концептуально грамотные люди способны построить то будущее, о котором они мечтают. И не по силам этому противиться кучке паразитов, пусть даже сейчас они владеют всеми деньгами мира.

Школа аналитики



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