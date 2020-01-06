Преступный мир как отражение общей структуры толпо-«элитарного» общества.

Из энциклопедий можно найти такое определение морали — это принятые в обществе представления о добре и зле, и вытекающая из них совокупность норм поведения. Основываясь на подобных определениях, можно понять,что:

Поскольку статья пишется не для юристов, и авторы тоже далеко не представители фемиды, мы объединили понятия преступлений, правонарушений, проступков, а также будем считать преступлением не только нарушение писаных законов, но и законов неписаных, норм морали, этики и т.п.

Преступность является частью нашей окружающей действительности, но в информационном поле отсутствуют, или малы сведения о том, что же это такое, откуда она берётся, как изменяется её образ по мере общественного развития . А существующая информация в своём большинстве носит оценочный характер: преступность — это плохо, и этим закрывается дискуссия, которая может изменить представления людей о многих общественных явлениях.



Причём, отклонение возможно как в сторону понижения уровня этики, так и в сторону повышения. Этика регулирует взаимоотношения обладателей разума. В иерархически организованных системах высшие диктуют этические нормы для более низких уровней и пресекают отступничество от них.



Таким образом, этика выходит за пределы человеческого общества и включает в себя (по нарастающей) отношения людей, групп людей, коллективного бессознательного, биосферы, вплоть до Создателя (для атеистов — надмирной реальности, как бы её не представляли).

Взаимоотношения преступного мира и государства

В этом разделе статьи предлагаем рассмотреть преступность как явление в общем, без оценок «хорошо», или «плохо». И признав, что преступность существует с незапамятных времён, выявим её роль для поддержания стабильности общества. Да, как ни крути, но до тех пор, пока люди в массовой статистике не станут Человеками, преступность будет существовать.



И надо признать, она играет существенную роль в формировании этики взаимоотношений между людьми. Само наличие преступности налагает некоторые ограничения на поведение людей, не давая переходить некоторые границы, установленные концепцией жизнеустройства. Например, не будешь слишком по-хамски себя вести в некоторых местах, боясь получить по морде, или не будешь напоказ слишком шиковать, боясь быть ограбленным.



За каждым углом полицейского не поставишь (кстати штатная численность полицейских рассчитывается от уровня преступности в обществе, а не наоборот. Это к вопросу о том, что первично преступность как явление или численность полицейских необходимое для борьбы с нею), это будет слишком ресурсоёмкая структура, а преступность решает свои проблемы зачастую бесструктурно.



Да, есть издержки в виде различных преступлений, наносящих ущерб жертвам преступлений. Но, перефразируя героя из известного сериала «Спрут»:

«преступность дополняет общество до системной целостности».

Использовало ли государство преступный мир для достижения своих интересов? Безусловно. Наличие организованной преступности с её иерархией и разветвлённой сетью позволяет не только выявлять «залётных» разбойников, но и поддерживать некий порядок на этапах, когда государственные структуры по разным причинам не могли этого делать.

Взамен «воры» получали, например, то, что власть закрывала глаза на некоторые их действия.

Ещё один канал взаимодействия государства и преступного мира, и он же генератор коррупции — неумение формировать бюджет страны и управлять бюджетным финансированием.



Вследствие этого на всех уровнях «вертикали власти» должностные лица сталкиваются с необходимостью финансировать те или иные мероприятия (как запланированные, так и необходимость в проведении которых возникает внезапно), на которые бюджетные средства либо не выделены, либо урезаны, либо их приход катастрофически запаздывает.



Безальтернативная необходимость проведения такого рода мероприятий и их финансирования является стимулом к «нецелевому использованию бюджетных средств», а также к финансированию их за счёт коррупции.



Это же и средство параллельной эмиссии в условиях, когда основная захвачена «вероятным противником» или не осуществляет свои функции в мере достаточной для развития экономики (подумайте как так вышло, что российский военпром в условиях коррупционного скандала вокруг Сердюкова «вдруг» начал показывать невиданные результаты).

Изменится ли «регуляторная» роль преступности в будущем? Безусловно.

В будущем сначала использование цифровых технологий позволит ограничить возможности совершения преступлений в каких-то областях деятельности и расширит возможности структурного управления государства.

Мнение: Цифровой концлагерь — выбор тех, кто против него борется

Но это регулирование можно назвать «внешним» по отношению к людям. А вот по-настоящему Человеческим общество станет тогда, когда регулятивная функция будет идти изнутри, не позволяя человеку делать то, что не позволяет делать совесть.



Лишь тогда преступность как явление исчезнет за ненадобностью, а вслед за ней исчезнут и государственные структуры надзора, а на охрану порядка будут призваны профилактирующие объединения иного рода, как это не покажется утопическим для некоторых.



А пока имеем то, что имеем, и чтобы количество вреда от преступного мира не превышало пользы, необходимо поддерживать и выходить на иной вид этики между людьми о чём будет сказано далее.

Зеркало концепции

Если представить себе график нормального распределения, то под «горбом» будут помещаться большинство, которое живёт, соблюдая нормы.



Границы «нормы» будут размыты, поскольку нет чёткого деления на «норму» и «не норму». «Хвосты» распределения будут наполнены преступниками, которые, как видно из графика, заполнены незначительным количеством людей, которые отклоняются в поведении либо в сторону праведности, либо в сторону порочности. Будда, Иисус и Мухаммад тоже были, в некотором смысле, преступниками, так как не вписывались в нормы, принятые в обществах того времени.



Слышали ли вы, например, в СМИ о преступлениях, совершённых в сторону праведности? Об этом либо речи нет вообще, либо исчезающе мало. Отсюда вырисовывается схема увода людей от истины «ложь №1 — ложь №2», знакомая многим по теме употребления алкоголя.



Здесь за ложь №1 принимается нарушение условных норм морали и права, ложь №2 — жизнь по нормам, однако за скобками остаются преступления в сторону праведности. Если посмотреть на историю человечества, то можно увидеть, что нормы морали и права менялись, и одни и те же действия в разные времена относились к разным категориям.



Например, мужеложество не так давно было преступлением и с точки зрения закона, и с точки зрения морали, а сейчас это действие только аморально, и идёт работа по легитимации этого явления в обществе.

Ясно, что во времена, когда только возникали первые писаные правила, они брались из норм морали, сложившихся в обществе. Но и законы, и мораль — часть культуры, которая вторична по отношению к концепции жизнеустройства.



Люди, которые её формировали во все времена старалась трансформировать понятия в угоду своим интересам, и некоторые из них действовали с прицелом на глобальный масштаб. Это происходило медленно, но примеров, подобных описанному выше, можно найти немало в истории. А можно ли найти такое явление или признак, которое было бы определяющим для того, чтобы в нормах поведения в обществе сложилась та, или иная оценка поступку?

Думаем, что этот признак, или явление — паразитизм (в самом широком смысле). У человека есть врождённый канал связи с Создателем (для атеистов — надмирной реальностью), который называется совестью. И этот канал идёт через всю иерархию уровней общевселенской этики. Это наше понимание совести.



Однако, многие люди считают этику явлением внутренним, присущим только человеческому обществу. Нередко люди подменяют этику этикетом, и мыслят, ограничиваясь взаимоотношениями не то, что всего общества, а только конкретной группы людей, внутри которой развита какая-то своя этика. Тем самым, велика вероятность подменить совесть этикой этой ограниченной группы. Отсюда возможны ошибки, заблуждения.

Так, из поступков, совершённых «как бы» по-совести, складывались нормы морали, однако на протяжении по крайней мере, нескольких тысяч лет, существуют силы, которые противопоставляют себя и препятствуют обществу, жить в согласии с Природой, Космосом и Богом, по сути эксплуатируя в своих интересах ситуации, когда другие живут, отклоняясь от идеального «фарватера», которое богословы называют Промыслом.

Виды этики

Анализируя возможные варианты взаимоотношений между людьми, можно вывести 4 основных вида этики. Попробуем описать их предельно простыми словами.



Использование в своих интересах ситуации, когда другие отклоняются от идеального режима функционирования. Например, извлечение прибыли при торговле алкоголем, табаком, используя то обстоятельство, что другие его употребляют, нарушая свой естественный режим функционирования организма.

Умышленное выведение других из режима идеального функционирования, чтобы затем использовать это в своих интересах. Например, приобщение к наркотикам, азартным играм, другим деградационным явлениям в культуре.

Умышленное отклонение от режима идеального функционирования с целью пресечь действия других людей, которые уведомлены о том, что они действуют неправильно, чтобы избежать ещё худших последствий. Пример — война и убийство на ней солдат противника.

Принципиальный отказ от воздействия на других людей неправедными способами, однако возможный в отношении тех, когда они уведомлены о том, что они неправедно действуют и знают, как действовать иначе. При этом миссия воздаяния возлагается на Бога (для атеистов — на случайно сложившиеся обстоятельства жизни, которые на самом деле детерминированы поступками индивида и непосредственно связаны с ними).



Это этика между людьми. То есть человек — человек, или человек — общество. А есть ещё этика человек — природа, или человек — животный, или растительный мир, человек — биосфера, человек — Мироздание, и так далее. Каждый из вариантов можно расширить, или разложить до разной степени детальности.

Формирование преступного мира

Вернёмся к людям, которые формировали концепцию жизнеустройства в глобальном масштабе. Воздействуя различными способами на информационное состояние общества, продвигая те или иные идеи, ценности и традиции, они старались сохранить паразитизм, не искореняя его из общественной жизни.



На основе этого формировались различные субкультуры, институты и структуры, которые нередко действовали в рамках уже иной этики, а именно — злоумышленного выведения окружающих из области Промысла (идеального режима их функционирования) с целью своекорыстной их эксплуатации.

Каковы конечные цели различных толпо-«элитарных» структур, в том числе преступного мира (порочной его части)?



Если говорить в общих чертах, то конечные цели — удерживать большинство людей в первых двух из четырёх описанных выше видов этики, не давая им состоятся, таким образом, как полноценный Человек с большой буквы, (несущий 4 тип этики), что в том числе открывает возможности прямого паразитирования на нижестоящих элементах, а также на результатах общественного объединения труда путём перераспределения ресурсов под свои нужды.



Эта алгоритмика из модели толпо-«элитаризма» воспроизводится преступным миром (порочной его частью), являющимся, как и любая субкультура, своего рода «обществом внутри общества». С этим же связана и структура управления уголовного мира с его жёсткой дисциплиной и подчинением.

Другими словами, и те и другие сделали всё, чтобы паразитизм стал обычным явлением в жизни общества, не распознавался как чуждое для людей явление, и стали использовать его для того, чтобы жить за счёт других.



Паразитизм

Поясним наши соображения касательно паразитизма, как одного из основных признаков преступлений.

Первая часть преступлений, по сей день, имеет своей целью паразитировать на человеке, группе людей, обществе, и вообще на всём, на чём можно, то есть использовать чужие: собственность, права, время, труд, здоровье, навыки, таланты и прочее для достижения своекорыстных целей.

Вторая часть вызвана тем, что имея благие намерения, определённая группа преступников имеет целью пресечь паразитизм других людей. Делается это в меру своего понимания как замена распознанного паразитизма одних на нераспознанный паразитизм других.

И третья часть — это бескорыстные попытки восстановить справедливость, изжить паразитизм как явление общественной жизни.

Мы сейчас ни в какой мере не оправдываем преступников, поскольку чаще всего методы, которыми некоторые из них совершали свои действия далеки от одобряемых большинством людей.

Однако, та часть преступлений, которая направлена на восстановление справедливости, кроме юридического и морального осуждения, несёт в себе и обратную связь всему обществу о том, что устоявшиеся нормы жизни не согласуются с идеалами жизни по-совести. О чём есть русская поговорка:

«Кто Богу не грешен, царю — не виноват»

И эта обратная связь, которая идёт через преступников, в нормальном обществе должна выявляться и использоваться для преображения всего общества к лучшему.

Кстати, и отношение людей к разным преступлениям разное, и основано оно именно на признаках отношения к паразитизму, а значит и справедливости. Народ чувствует замысел преступника, и в какой-то мере «оправдывает» его. Пример: всякие «Робин Гуды» и прочие разбойники, которые, хоть и действовали против законов и норм морали, но оставались народными любимчиками. И об этом есть поговорка у нас:

«Не дай бог выдать доброго человека! Виноват, так смолчим».

Следует отметить, что при классификации их как преступников, действуют они зачастую в другой этике, и именно эта этика, порой неосознаваемая, так притягательна большей части населения. Речь идёт о действиях в пределах третьего вида этики, с целью пресечения чьих-либо действий, направленных на паразитирование.

И хоть в последние годы при «разборе» фильмов выявлено действие, названное «обеление» преступников (например, грабителей банков), но у народа эти «герои» не вызывают отторжения потому, что они представляют объемлющий процесс — избавление от паразитизма. Тот же банкир, который в представлении людей рисуется как узаконенный паразит, вызывает меньше симпатий, чем грабящий его преступник. Впрочем, методы борьбы с паразитизмом нас не устраивают, но о них мы скажем ближе к концу статьи.

Кстати, вспомнилась черта, присущая русскому многонациональному народу, которую воспел ещё сатирик Михаил Задорнов:

«русские за Родину, но против государства».

В ней скрыто стремление, видимо, заложенное в наших культурных кодах, оценивать писаные правила (государство) на соответствие жизненным идеалам, согласуясь со своей совестью (Родина), в которых отсутствует паразитизм как явление. В качестве примера можно привести поведение наших водителей.



Если на дороге встречный водитель мигнёт фарами, то это означает, что впереди пост ДПС, и нужно быть готовым к остановке сотрудником полиции.



К сожалению, некоторое время назад было такое положение вещей, что зачастую в такой ситуации водитель «попадал» на штраф в карман нечистому на руку блюстителю порядка. Водители разработали такую сигнальную систему, чтобы не возникала ситуация паразитирования на чужих ресурсах. И хотя сейчас ситуация меняется, система общения таким образом водителей — действует.

Школа аналитики



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