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США, Молдавия, Польша и Белоруссия – власть СМИ

11:46. 17 ноября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога речь зашла о мировых средствах массовой информации, которые сегодня фактически формируют реальность – назначают президентов в США и Молдавии, пытаются организовать госпереворот в Белоруссии, своеобразно освещают массовые протесты в Польше, отражают в том или ином свете армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Одно можно утверждать точно: мировые СМИ сегодня отнюдь не «четвертая власть», а самая настоящая «первая».

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:17 — О роли средств массовой информации в современном мире
01:02 — О роли СМИ в выборах президента США
03:50 — Как СМИ освещали протесты в Польше
05:23 — О выборах в Молдавии
06:51 — Как мировые СМИ освещали конфликт в Карабахе
07:58 — Оценка личности Пашиняна в истории Армении
08:44 — Как «независимые» СМИ формируют повестку протестов в Белоруссии
09:48 — СМИ – первая власть, а не четвертая

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-moldavija-polsha-i-belorussija-vlast-smi-121386

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