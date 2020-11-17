В очередном выпуске видеоблога речь зашла о мировых средствах массовой информации, которые сегодня фактически формируют реальность – назначают президентов в США и Молдавии, пытаются организовать госпереворот в Белоруссии, своеобразно освещают массовые протесты в Польше, отражают в том или ином свете армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Одно можно утверждать точно: мировые СМИ сегодня отнюдь не «четвертая власть», а самая настоящая «первая».

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:17 — О роли средств массовой информации в современном мире

01:02 — О роли СМИ в выборах президента США

03:50 — Как СМИ освещали протесты в Польше

05:23 — О выборах в Молдавии

06:51 — Как мировые СМИ освещали конфликт в Карабахе

07:58 — Оценка личности Пашиняна в истории Армении

08:44 — Как «независимые» СМИ формируют повестку протестов в Белоруссии

09:48 — СМИ – первая власть, а не четвертая

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Источник: https://nstarikov.ru/ssha-moldavija-polsha-i-belorussija-vlast-smi-121386