Арест Соболь, пролёт Ходорковского, памятник Дзержинскому
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.
Хронометраж:
00:00 — Зачем СССР ввёл войска в Афганистан
03:03 — Как КС разрешил не платить ЮКОСу
05:31 — Как Соболь проникла в квартиру мамы «сотрудника ФСБ»
11:25 — Где состоялся «первый съезд» КПСС
16:57 — За что расстреляли Генерала Павлова в 1941
19:16 — Увлекался ли Сталин эзотерикой
19:25 — О необходимости выдачи российского гражданства на Украине
19:58 — Нужно ли уходить из международных спортивных организаций
20:51 — Нужен ли памятник Дзержинскому
24:21 — Про благотворительный фонд «Великое Отечество»
25:55 — Можно ли вернуть советское образование
27:31 — Как остановить рост цен
29:11 — Как действовать с пятой колонной
30:12 — Что будет с рублем
30:35 — Как Сталин стал отцом народов
30:58 — О сделке между Великобританией и ЕС
34:23 — Когда Россия обретёт экономический суверенитет
36:29 — Изменится ли флаг России
38:06 — Есть ли в Госсовете люди с двойным гражданством
38:50 — Зачем Китаю пустые города
40:09 — Может ли Россия претендовать на постсоветские территории
42:28 — Мнение об Андропове
43:48 — Что Россия делает для Русского мира
45:41 — Зачем Соболь напрашивается на уголовное дело
47:15 — Как государство воспитывает молодежь
49:19 — Об отношении к суррогатному материнству
49:27 — Про кумиров молодежи
51:13 — Как вступить в партию ЗА ПРАВДУ
52:23 — О непрерывной политике президентов США
56:11 — Про сделку Гор-Черномырдин
58:00 — Про выборы 2021 и правительство РФ
59:01 — Введёт ли Трамп войска
59:14 — Кто станет преемником Путина
59:28 — О ролике с немецким политологом
1:00:20 — Был ли суд над Берией справедливым
1:02:25 — Об итогах 2020 года
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
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