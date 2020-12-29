В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:

00:00 — Зачем СССР ввёл войска в Афганистан

03:03 — Как КС разрешил не платить ЮКОСу

05:31 — Как Соболь проникла в квартиру мамы «сотрудника ФСБ»

11:25 — Где состоялся «первый съезд» КПСС

16:57 — За что расстреляли Генерала Павлова в 1941

19:16 — Увлекался ли Сталин эзотерикой

19:25 — О необходимости выдачи российского гражданства на Украине

19:58 — Нужно ли уходить из международных спортивных организаций

20:51 — Нужен ли памятник Дзержинскому

24:21 — Про благотворительный фонд «Великое Отечество»

25:55 — Можно ли вернуть советское образование

27:31 — Как остановить рост цен

29:11 — Как действовать с пятой колонной

30:12 — Что будет с рублем

30:35 — Как Сталин стал отцом народов

30:58 — О сделке между Великобританией и ЕС

34:23 — Когда Россия обретёт экономический суверенитет

36:29 — Изменится ли флаг России

38:06 — Есть ли в Госсовете люди с двойным гражданством

38:50 — Зачем Китаю пустые города

40:09 — Может ли Россия претендовать на постсоветские территории

42:28 — Мнение об Андропове

43:48 — Что Россия делает для Русского мира

45:41 — Зачем Соболь напрашивается на уголовное дело

47:15 — Как государство воспитывает молодежь

49:19 — Об отношении к суррогатному материнству

49:27 — Про кумиров молодежи

51:13 — Как вступить в партию ЗА ПРАВДУ

52:23 — О непрерывной политике президентов США

56:11 — Про сделку Гор-Черномырдин

58:00 — Про выборы 2021 и правительство РФ

59:01 — Введёт ли Трамп войска

59:14 — Кто станет преемником Путина

59:28 — О ролике с немецким политологом

1:00:20 — Был ли суд над Берией справедливым

1:02:25 — Об итогах 2020 года

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