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Судьба Карабаха может постичь Приднестровье – названы схожие факторы

08:58. 15 ноября 2020 227 просмотров 10 коммент. Опубликовал:

Пока украинские националисты вдохновляются успехами Азербайджана и предлагают повторить его на Донбассе, эскалация напряженности может постичь Приднестровье.

Судьба Карабаха может постичь Приднестровье – названы схожие факторы

Столкновения между Арменией и Азербайджаном возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября. Азербайджанскую сторону поддержала Турция, перебросив в зону конфликта лояльных сирийских боевиков. Россия же настаивала на урегулировании конфликта и все же добилась своего. При посредничестве российского лидера Владимира Путина премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Хотя мир и был достигнут, противостояние в Карабахе показывает, что замороженные конфликты рано или поздно вновь разгораются за неимением политического решения, отмечает приднестровский дипломат Валерий Лицкай.

По его словам, сейчас Приднестровская Молдавская Республика находится в состоянии консенсуса, когда внешние геополитические силы нейтрализуют друг друга, и можно комфортно чувствовать себя в таком подвешенном положении.

«Только теперь вокруг России активизирована дуга нестабильности от Калининграда до Владивостока», — подчеркивает бивший министр иностранных дел ПМР.

По его словам, осознавая это, недопустимо повторять ошибку Армении, власти которой не думали наперед, полагаясь на Россию в карабахском вопросе и рассматривая свою страну как единственную опору Москвы в Закавказье.

«Такие оценки трагически ошибочны. Думать, что Путин ворвется в бой со штыками, крича «за Пашиняна», — это смешно и абсурдно. Если сидеть в безопасности и верить в то, что так будет всегда, можно оказаться у разбитого корыта, как Пашинян, армянский народ, армия и политические элиты», — разъясняет дипломат.

Приднестровье сейчас оказывается в аналогичной ситуации. Даже ряд факторов совпадает, отмечает Лицкай. Так, дестабилизирующую роль в Карабахе сыграла Турция. В случае с Приднестровьем есть Румыния. Также есть «мутный и якобы нейтральный союзник» в лице Украины. Также есть Россия, официальная позиция которой – нейтралитет и приверженность мирному урегулированию конфликта.

«Мы – последняя мишень, и наш таймер уже запущен, — констатирует Лицкай. – Если мы не проспим, будет возможность подготовиться. В противном случае нас возьмут в голом виде».

Метки: молдавия, Молдова, Новости, последние мировые новости на сегодня, приднестровье

Источник: https://news-front.info/2020/11/14/sudba-karabaha-mozhet-postich-pridnestrove-nazvany-shozhie-faktory/

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3833 2923
    Игорь 15 ноября 2020 в 9:09

    Как неудача, полный успех ждёт Приднестровье, миротворцы в Тирасполе и тропинка в ростовскую область. А вокруг румынские полицейские, очередная победа РФ.

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  • 5109 4469
    прохожий 15 ноября 2020 в 10:42

    Если Россия не поставит на место всех лимитрофов, которые и существуют благодаря политике бывшего СССР, то кровавые разборки на границах России неизбежны.
    Румынии ещё и в проекте не было, когда Молдавия в 1812 году вошла в состав России.
    Игра большевиков в местный национализм привёл к разделению народов на более “ценные” и менее “ценные”, где русский народ оказался на самом низу националистической пирамиды.

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  • 15265 9075
    Maleos 15 ноября 2020 в 10:44

    Ну, да, всё так и будет по американскому плану: и Приднестровье, и Грузия и остальные республики бывшего СССР по их команде будут пытаться втянуть Россию в войну. Поправки начали работать, жыдосаксы будут мутить воду и пакостить https://mmanificarum.blogspot.com/2020/10/blog-post_6.html. Путин будет чистить фургалов-кляйнов – жыдосаксы будут науськивать рашен добойобенов “ЯМы фургалы-кляйны” свергать Путина. Долбойобены будут ходить толпами, заражая друг друга и вырабатывая коллективный иммунитет, пока все не сдохнут. Всё это давно известно всем, кроме долбойобенов:))..

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    1
    • 5109 4469
      прохожийMaleos 15 ноября 2020 в 11:02

      Ни хрена ты не знаешь, раз ставишь Грузию и Приднестровье на одну ступень. Приднестровье отказалось входить в новоявленную Молдову и осталась верна, как и Белоруссия, социалистическим ценностям бывшего СССР, естественно с учётом местных реалий и возможностей. Там до сих пор чтят генерала Лебедя и русских миротворцев, помогших Приднестровью во время модлавской агрессии в 1992 году.
      Прежде чем что-то писать изучи вопрос и не подставляйся так. Потому что любой приднестровец тебе физиономию бы начистил за твои нелепые сравнения народа в Приднестровье с Грузией, которая всегда мнила о себе чёрт знает что, а оказалась мелкой служкой на побегушках, и медицинской экспериментальной территорией у американцев, как и многие другие “сёстры”, кроме Белоруссии.

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      1
  • 5109 4469
    прохожий 15 ноября 2020 в 10:49

    Я знаю народ Приднестровья. Они будут драться. Хотя население республики уменьшилось на треть с 750 000 (1989 г.) человек, до 469 000 чел. (2018 г.), но люди будут защищать свои дома и своих детей.

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  • 34794 30308
    Вячеслав 15 ноября 2020 в 11:07

    В этом карабахе назревает геморрой – ВС армении, вопреки договорённостям, отказываются покидать свои позиции…
    https://avia.pro/news/armiya-arcaha-sorvala-tryohstoronniy-memorandum-do-vypolneniya-ultimatuma-ostalos-menee-12?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr

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  • 6190 5058
    Женечка 15 ноября 2020 в 11:27

    “…эскалация напряженности может постичь…” Т.е. ещё точно не знаем может или не может? Как не знали про нападение грузин и азеров? И это несмотря на многочисленные учения перед конфликтом и тех и других. Что там ещё происходит перед началом боевых действий? Зарубежные инструкторы, увеличение военного потенциала, передислокация и концентрация войск у границы, зашифрованные радиопереговоры и электронные сообщения… А это точно не тот случай, когда соответствующие спецслужбы расписались в собственном непрофессионализме и бессилии?

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    • 3833 2923
      ИгорьЖенечка 15 ноября 2020 в 12:57

      Женя там армяне совсем не при делах они дежурные по территории на эту землю все рот разевают, а жили те кто с Россией нормально живет. Иран пожалуйста слово Пашиняна вошёл дал люлей туркам выселил азеров из Нахичевани за неделю. Только в ту же самую неделю крылатые птицы ВКС начали перелет на север защитить члена ОДКБ. Московские вожди тронулись головушкой уже не ведают что творят. Им все едино армянин или турок у них другие виды на всё.

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