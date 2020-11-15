Пока украинские националисты вдохновляются успехами Азербайджана и предлагают повторить его на Донбассе, эскалация напряженности может постичь Приднестровье.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября. Азербайджанскую сторону поддержала Турция, перебросив в зону конфликта лояльных сирийских боевиков. Россия же настаивала на урегулировании конфликта и все же добилась своего. При посредничестве российского лидера Владимира Путина премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Хотя мир и был достигнут, противостояние в Карабахе показывает, что замороженные конфликты рано или поздно вновь разгораются за неимением политического решения, отмечает приднестровский дипломат Валерий Лицкай.

По его словам, сейчас Приднестровская Молдавская Республика находится в состоянии консенсуса, когда внешние геополитические силы нейтрализуют друг друга, и можно комфортно чувствовать себя в таком подвешенном положении.

«Только теперь вокруг России активизирована дуга нестабильности от Калининграда до Владивостока», — подчеркивает бивший министр иностранных дел ПМР.

По его словам, осознавая это, недопустимо повторять ошибку Армении, власти которой не думали наперед, полагаясь на Россию в карабахском вопросе и рассматривая свою страну как единственную опору Москвы в Закавказье.

«Такие оценки трагически ошибочны. Думать, что Путин ворвется в бой со штыками, крича «за Пашиняна», — это смешно и абсурдно. Если сидеть в безопасности и верить в то, что так будет всегда, можно оказаться у разбитого корыта, как Пашинян, армянский народ, армия и политические элиты», — разъясняет дипломат.

Приднестровье сейчас оказывается в аналогичной ситуации. Даже ряд факторов совпадает, отмечает Лицкай. Так, дестабилизирующую роль в Карабахе сыграла Турция. В случае с Приднестровьем есть Румыния. Также есть «мутный и якобы нейтральный союзник» в лице Украины. Также есть Россия, официальная позиция которой – нейтралитет и приверженность мирному урегулированию конфликта.

«Мы – последняя мишень, и наш таймер уже запущен, — констатирует Лицкай. – Если мы не проспим, будет возможность подготовиться. В противном случае нас возьмут в голом виде».

Источник: https://news-front.info/2020/11/14/sudba-karabaha-mozhet-postich-pridnestrove-nazvany-shozhie-faktory/