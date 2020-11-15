Судьба Карабаха может постичь Приднестровье – названы схожие факторы
Пока украинские националисты вдохновляются успехами Азербайджана и предлагают повторить его на Донбассе, эскалация напряженности может постичь Приднестровье.
Столкновения между Арменией и Азербайджаном возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября. Азербайджанскую сторону поддержала Турция, перебросив в зону конфликта лояльных сирийских боевиков. Россия же настаивала на урегулировании конфликта и все же добилась своего. При посредничестве российского лидера Владимира Путина премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий.
Хотя мир и был достигнут, противостояние в Карабахе показывает, что замороженные конфликты рано или поздно вновь разгораются за неимением политического решения, отмечает приднестровский дипломат Валерий Лицкай.
По его словам, сейчас Приднестровская Молдавская Республика находится в состоянии консенсуса, когда внешние геополитические силы нейтрализуют друг друга, и можно комфортно чувствовать себя в таком подвешенном положении.
«Только теперь вокруг России активизирована дуга нестабильности от Калининграда до Владивостока», — подчеркивает бивший министр иностранных дел ПМР.
По его словам, осознавая это, недопустимо повторять ошибку Армении, власти которой не думали наперед, полагаясь на Россию в карабахском вопросе и рассматривая свою страну как единственную опору Москвы в Закавказье.
«Такие оценки трагически ошибочны. Думать, что Путин ворвется в бой со штыками, крича «за Пашиняна», — это смешно и абсурдно. Если сидеть в безопасности и верить в то, что так будет всегда, можно оказаться у разбитого корыта, как Пашинян, армянский народ, армия и политические элиты», — разъясняет дипломат.
Приднестровье сейчас оказывается в аналогичной ситуации. Даже ряд факторов совпадает, отмечает Лицкай. Так, дестабилизирующую роль в Карабахе сыграла Турция. В случае с Приднестровьем есть Румыния. Также есть «мутный и якобы нейтральный союзник» в лице Украины. Также есть Россия, официальная позиция которой – нейтралитет и приверженность мирному урегулированию конфликта.
«Мы – последняя мишень, и наш таймер уже запущен, — констатирует Лицкай. – Если мы не проспим, будет возможность подготовиться. В противном случае нас возьмут в голом виде».
Как неудача, полный успех ждёт Приднестровье, миротворцы в Тирасполе и тропинка в ростовскую область. А вокруг румынские полицейские, очередная победа РФ.
Если Россия не поставит на место всех лимитрофов, которые и существуют благодаря политике бывшего СССР, то кровавые разборки на границах России неизбежны.
Румынии ещё и в проекте не было, когда Молдавия в 1812 году вошла в состав России.
Игра большевиков в местный национализм привёл к разделению народов на более “ценные” и менее “ценные”, где русский народ оказался на самом низу националистической пирамиды.
Да, молдавский царь Кантемир попросился к Александру. Коньяк – супер.
Ну, да, всё так и будет по американскому плану: и Приднестровье, и Грузия и остальные республики бывшего СССР по их команде будут пытаться втянуть Россию в войну. Поправки начали работать, жыдосаксы будут мутить воду и пакостить https://mmanificarum.blogspot.com/2020/10/blog-post_6.html. Путин будет чистить фургалов-кляйнов – жыдосаксы будут науськивать рашен добойобенов “ЯМы фургалы-кляйны” свергать Путина. Долбойобены будут ходить толпами, заражая друг друга и вырабатывая коллективный иммунитет, пока все не сдохнут. Всё это давно известно всем, кроме долбойобенов:))..
Ни хрена ты не знаешь, раз ставишь Грузию и Приднестровье на одну ступень. Приднестровье отказалось входить в новоявленную Молдову и осталась верна, как и Белоруссия, социалистическим ценностям бывшего СССР, естественно с учётом местных реалий и возможностей. Там до сих пор чтят генерала Лебедя и русских миротворцев, помогших Приднестровью во время модлавской агрессии в 1992 году.
Прежде чем что-то писать изучи вопрос и не подставляйся так. Потому что любой приднестровец тебе физиономию бы начистил за твои нелепые сравнения народа в Приднестровье с Грузией, которая всегда мнила о себе чёрт знает что, а оказалась мелкой служкой на побегушках, и медицинской экспериментальной территорией у американцев, как и многие другие “сёстры”, кроме Белоруссии.
Я знаю народ Приднестровья. Они будут драться. Хотя население республики уменьшилось на треть с 750 000 (1989 г.) человек, до 469 000 чел. (2018 г.), но люди будут защищать свои дома и своих детей.
Выкопают как армяне своих мертвых и понесут с собой а рядом на тиграх будут гарцевать РФ миротворцы вполне реальный сценарий в свете последних событий.
В этом карабахе назревает геморрой – ВС армении, вопреки договорённостям, отказываются покидать свои позиции…
https://avia.pro/news/armiya-arcaha-sorvala-tryohstoronniy-memorandum-do-vypolneniya-ultimatuma-ostalos-menee-12?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
“…эскалация напряженности может постичь…” Т.е. ещё точно не знаем может или не может? Как не знали про нападение грузин и азеров? И это несмотря на многочисленные учения перед конфликтом и тех и других. Что там ещё происходит перед началом боевых действий? Зарубежные инструкторы, увеличение военного потенциала, передислокация и концентрация войск у границы, зашифрованные радиопереговоры и электронные сообщения… А это точно не тот случай, когда соответствующие спецслужбы расписались в собственном непрофессионализме и бессилии?
Женя там армяне совсем не при делах они дежурные по территории на эту землю все рот разевают, а жили те кто с Россией нормально живет. Иран пожалуйста слово Пашиняна вошёл дал люлей туркам выселил азеров из Нахичевани за неделю. Только в ту же самую неделю крылатые птицы ВКС начали перелет на север защитить члена ОДКБ. Московские вожди тронулись головушкой уже не ведают что творят. Им все едино армянин или турок у них другие виды на всё.