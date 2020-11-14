... вниманию воспоминания Героя СоветскогоСоюзамаршала К.А. Мерецкова. Кирилл Афанасьевич Мерецков прошел Испанию... с Японией. Один из ярчайших полководцев России. И вот, что он...что был удостоен звания Героя СоветскогоСоюза. С августа 1940 являлся начальником...
... военной службе, писал, что выбор полководца "заслуживает всякой заботы мудрого правительства... разъяснял боевое задание (К.А.Мерецков. На службе народу. М., 1968..., с.275).Приведем еще высказывание МаршалаСоветскогоСоюза И.X.Баграмяна. "Зная огромные...
... чтобы «незаконно» уничтожить «гениальных» полководцев, «гениальных» физиков-лириков и прочую... предательстве, о его масштабах.Мерецков, по показаниям Павлова, об... вполне справедливо…Вот так маршалСоветскогоСоюза Георгий Константинович Жуков и высек...
...— генерал армии, Герой СоветскогоСоюза, крупный военачальник. Он сказал... раненых». И дальше Мерецков продолжает: «Михаил Григорьевич... в мемуарах Главного маршала авиации Александра Евгеньевича ...Михайловича: «Мне наши полководцы рассказывали, что Сталин перед...
...В.Сталину было присвоено звание МаршалаСоветскогоСоюза, его по-прежнему следовало ...СССР и целой плеяды выдающихся полководцевсоветской военной школы, таких как ..., Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Мерецков, Черняховский и многих, многих других...
...стороны Гитлера, как нападение на СоветскийСоюз. Может ли здравомыслящий государственный деятель... маршала Мерецкова, он прямо пишет: «Слова Хрущёва – бред!» Это пишет Мерецков... операций. И никто из советскихполководцев никогда не говорил о прострации...
Никто не может сказать, что его язык выше других языков: на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Так же посредством любой религии может он обрести бога-единого бога.