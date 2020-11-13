Сталинский Календарь на 2021-й год
14:06. 13 ноября 2020 137 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Календарь с цитатами Сталина на 2021-й год.
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Прошлогодний календарь https://ruszamir.ru/catalog/kalendar-stalin-zabytoye-naslediye-na-2020-god/ с успехом провисел дома весь год.
Подборка Тоталитарных Календарей на 2021-й год как обычно выйдет в декабре.
Покупал на 2020 год. Был прекрасно упакован. Календарь большой. Из недостатков – красные цифры календаря на красном фоне плохо различимы.
Товарищ Сталин, Вы большой учёный,—————————————————В языкознаньи знаете Вы толк,——————————————————–А я простой советский заключённый,—————————————————И мне товарищ–серый брянский волк…————————————————Живите тыщу лет,товарищ Сталин,——————————————————И пусть в тайге придётся сдохнуть мне,———————————————–Я верю,будет чугуна и стали———————————————————-На душу населения вполне.