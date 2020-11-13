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Сталинский Календарь на 2021-й год

14:06. 13 ноября 2020 137 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Календарь с цитатами Сталина на 2021-й год.











Купить Сталинский Календарь на 2021-й гож можно здесь https://ruszamir.ru/catalog/kalendar-s-tsitatami-stalina-na-2021-god-velikie-strojki-kommunizma/
Прошлогодний календарь https://ruszamir.ru/catalog/kalendar-stalin-zabytoye-naslediye-na-2020-god/ с успехом провисел дома весь год.

Подборка Тоталитарных Календарей на 2021-й год как обычно выйдет в декабре.

Метки: бесплатная реклама, календари, коммунизм, ссср, сталин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6324762.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3465 2559
    Валерий 13 ноября 2020 в 16:08

    Покупал на 2020 год. Был прекрасно упакован. Календарь большой. Из недостатков – красные цифры календаря на красном фоне плохо различимы.

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  • 326 306
    Володя Колымволк 13 ноября 2020 в 16:11

    Товарищ Сталин, Вы большой учёный,—————————————————В языкознаньи знаете Вы толк,——————————————————–А я простой советский заключённый,—————————————————И мне товарищ–серый брянский волк…————————————————Живите тыщу лет,товарищ Сталин,——————————————————И пусть в тайге придётся сдохнуть мне,———————————————–Я верю,будет чугуна и стали———————————————————-На душу населения вполне.

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