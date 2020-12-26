Тоталитарные календари на 2021-й год
Как обычно, в конце года, выходят тоталитарные календари на следующий год.
Схема простая – любой из представленных календарей можно скачать в высоком разрешении, распечатать и повесить на стену у себя дома или на работе. Товарищи одобряют, антисоветчики скрежещут зубами. Автор большинства работ художник Дмитрий Малкин. За распространение спасибо сайту Swalker.ru
https://swalker.org/news/4301-sovetskie-kalendari-na-2021-god.html – по ссылке можно скачать архивы с календарями для последующей печати
Также напоминаю для любителей тоталитарных календарей о "Сталинском календаре на 2021-й" год посвященном великим стройкам коммунизма.
Писал про него вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6324762.html
Рубрики: История, Творчество
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Неуютно простому советскому парню Юрию Гагарину в такой компании.
Да. Коты какие то злые здесь. Если с ними Гагарин будет играть в прятки, то протянет ноги.
Если собака символ верности, то кот символ хитрости.
А как вы хотели? Как по желанию Плотникова объявить военное положение ?
Когда в 90-е приватизировали все предприятия, и приняли закон, то это было безвыходное ВСЁ.
Далее можно всю жизнь скулить про СССР-2, про еще какой социализм или про лесной кодекс.
Или у вас есть другой план выхода из этой безнадежности ? По моему только хитрость.
И хитрость будет связана с жестокостью.
Нас и подводят к этому, хитрость и жестокость признак сталинского правления. Сейчас пока только хитрость, для жестокости клиент ещё не созрел
Да не очень удачная компания для Юрия Гагарина.
Вполне уютно.