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Тоталитарные календари на 2021-й год

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Как обычно, в конце года, выходят тоталитарные календари на следующий год.
Схема простая – любой из представленных календарей можно скачать в высоком разрешении, распечатать и повесить на стену у себя дома или на работе. Товарищи одобряют, антисоветчики скрежещут зубами. Автор большинства работ художник Дмитрий Малкин. За распространение спасибо сайту Swalker.ru















































































https://swalker.org/news/4301-sovetskie-kalendari-na-2021-god.html – по ссылке можно скачать архивы с календарями для последующей печати



Также напоминаю для любителей тоталитарных календарей о "Сталинском календаре на 2021-й" год посвященном великим стройкам коммунизма.
Писал про него вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6324762.html



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6429208.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: берия, гагарин, дзержинский, календарь, коммунизм, Ленин, ссср, сталин, тоталитарные календари
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 13337 11057
    Айва час назад

      Неуютно простому советскому парню Юрию Гагарину в такой компании.

      2
      2
      • 6466 4490
        чужойАйва час назад

          Да. Коты какие то злые здесь. Если с ними Гагарин будет играть в прятки, то протянет ноги.

          1
          1
          • 17298 12990
            Sergeevчужой час назад

              Если собака символ верности, то кот символ хитрости.

              1
              1
              • 6466 4490
                чужойSergeev 45 мин. назад

                  А как вы хотели? Как по желанию Плотникова объявить военное положение ?
                  Когда в 90-е приватизировали все предприятия, и приняли закон, то это было безвыходное ВСЁ.
                  Далее можно всю жизнь скулить про СССР-2, про еще какой социализм или про лесной кодекс.
                  Или у вас есть другой план выхода из этой безнадежности ? По моему только хитрость.
                  И хитрость будет связана с жестокостью.

                  2
                  2
                  • 17298 12990
                    Sergeevчужой 39 мин. назад

                      Нас и подводят к этому, хитрость и жестокость признак сталинского правления. Сейчас пока только хитрость, для жестокости клиент ещё не созрел

              • 17298 12990
                SergeevАйва час назад

                  Да не очень удачная компания для Юрия Гагарина.

                  1
                  1
                • 6926 5818
                  brahmanАйва пять минут назад

                    Тебя восхищает человек, созданный укладом твоего края, но уклад тебе ненавистен, ибо принуждает служить себе совершенного человека. Да, уклад — принуждение, он и принудил человека стать совершенным. И если ты уничтожишь уклад, вместе с ним ты уничтожишь и человека, которого задумал спасти.
                    https://citatnic.ru/quotes/550/

                    Вполне уютно.

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