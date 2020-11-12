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Додон может опротестовать результаты выборов президента Молдавии

09:41. 12 ноября 2020 94 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Президент Молдавии Игорь Додон рассматривает возможность опротестовать результаты первого тура выборов из-за подозрений в нарушениях.

Додон может опротестовать результаты выборов президента Молдавии

«Я не исключаю, что если у нас будут доказательства подкупа избирателей, то мы поставим под сомнение голосование на определенных участках в некоторых странах. Это по законодательству возможно. <…> Мы проверяем эту информацию», — заявил он.

По его словам, в ходе голосования 1 ноября в его избирательный штаб поступала информация об организованной доставке избирателей на участки и нарушениях с использованием старых удостоверений личности. «Такие документы позволяют многократно голосовать на разных участках. <…> Сигналы приходили в основном из европейских стран», — уточнил президент.

Додон сказал, что обсудил информацию о нарушениях в ходе первого тура с послами европейских стран.

По данным ЦИК, во второй тур вышли руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон с результатом 439 тыс. голосов избирателей. За голосованием 1 ноября следили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств, Евросоюза, которые признали выборы корректными.

Метки: выборы в молдавии, додон, молдавия, Новости, последние новости

Источник: https://news-front.info/2020/11/11/dodon-mozhet-oprotestovat-rezultaty-vyborov-prezidenta-moldavii/

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14060 11558
    марина 12 ноября 2020 в 10:25

    Ситуация в Молдавии ,как в Беларусии ,вроде бы чуть пророссийский Додон (знаковыефамилии додон,бабарики))и прозападная Санду.Просто Додон взял деньги с обеих сторон и вся разница.Оба сдадут ,как в РБ:
    “Так, унизительный и душераздирающий мир в Карабахе стал неизбежным следствием глупейшей, нарциссической, самоубийственной политики ереванского “Навальняна”, который решил, что надо выбрать фантазийный “европейский путь”, и что дон Корлеоне ему не начальник, потому что у него есть американская и французская полиция?

    И где она? Что, сынку, помогли тебе твои Макроны?

    А ведь если бы Никол “Навальнян” вместе со всей тамошней примодненной тусовкой здраво оценили свои силы, если бы имели не только тщеславие и понты, но и, громко выражаясь, родину любили, они бы на второй день войны ушли в отставку, а во власть — хоть бы и путем создания диктатуры, в такие дни это неважно — надо было поставить людей строго по списку из Москвы.

    И тогда — нет, Азербайджан бы не победили, Баку бы не взяли, но отдали бы парочку пограничных районов, и тем отделались бы на ближайшие годы, а дальше уже сделали бы выводы из произошедшего.

    Но не захотели. Гордость душила. Гонор. Вот и результат.

    Россия все равно помогла, но уже не сохранить более-менее статус-кво, а всего лишь избежать окончательного разгрома и геноцида. Спасибо европейскому пути.

    И то же самое — но только в жанре фарса — произошло в Минске. Сколько было шуму: Тихановская ставит ультиматум преступному режиму! Всеобщая забастовка! Чаушеску-Лукашеску! Мы такие прекрасные, диктатор завтра сбежит! И где все это?

    Где эта горе-революция?

    А ведь если бы противники Лукашенко вместо дурацких бчб-флажков прицепили бы флаги России, если бы присягнули московскому царю, а не Речи Посполитой и Великому княжеству Литовскому, если бы дали понять Москве, что все их претензии касаются только ротации должностей, а все остальное — ОДКБ, русский язык, военные объекты Кремля, Таможенный союз, что там еще? — все остается строго неприкосновенным, — ну, им бы, конечно, не дали устроить свержение Чаушеску и Каддафи, но в этом случае уже сейчас в Минске был бы назначен премьер-министр из оппозиции, и набирала бы силу какая-то альтернативная партия, и Батька скоро отправился бы на рублевскую дачу, со всеми положенными орденами и аплодисментами.

    Потому что как он ни силен, а Россия сильнее. Но не захотели.

    Источник: https://rusvesna.su/news/1605103270

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  • 24241 3047
    Русофил 12 ноября 2020 в 10:36

    Сорос СДАЛ России и Крым и Карабах.
    Ругайте его дальше…….
    Патриоты….

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    • 14060 11558
      маринаРусофил 12 ноября 2020 в 11:04

      Вот это поворот ,брызгующий слюной ненависти ,печатующий нам на собственные деньги (меценат!!)новые учебники исТории (с правдой против сталина )и содержащий всю кодлу колоборантов и обучающий их в Йеле, по полгода правда, и они благодарные потом борются ,типа с властью,показывают их дворцы,и выводят на площади и марши.О чем ты Хохол ,что -то новенькое в твоей программе ,может мы снова с Англией в союзе ,против кого?? И это стадо шариковых подготовил он,ты ему за это благодарен.

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    • 8016 7508
      KTРусофил 12 ноября 2020 в 11:06

      Сорос это кто?Кто он такой,что бы сдавать?)

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  • 6179 5047
    Женечка 12 ноября 2020 в 10:41

    Додон – это диагноз или должность? Походу Москва начинает оправдываться за свои “удачно” вложенные инвестиции. Скока-скока там по лету молдавским фермерам на помощь выделили? 500 млн?

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